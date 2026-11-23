帶．路共享｜劉志堂



出發前往東非吉布提之前，我們一行人在香港的共享基金會全球總部做了一件看似尋常、卻令我畢生難忘的事——練習搭帳篷。



當時我們反覆演練，一心想把帳篷帶到前線作實地測試；受航空公司行李體積所限，最終只能托運其中一款。誰也沒料到，這頂跨越大半個地球的帳篷，竟在三天後成為一個難民家庭唯一的「家」。

這是我首次踏足吉布提，也是走訪基金會其他12個項目國以來，第一次親身走進難民營。近期，約4,000名也門民眾為逃避戰火陸續湧入吉布提，令原本資源緊絀的難民營不勝負荷，上月更曾爆發霍亂疫情。吉布提是共享基金會自2023年起推行「消除白內障致盲」及「登革熱防控」項目的國家；面對迫在眉睫的人道危機，我們應吉布提政府邀請，由主席梁振英及總幹事陳英凝醫生率領23人代表團，深入北部面向也門的馬爾卡齊難民營（Markazi Refugee Camp），實地評估收容及醫療需要。

素昧平生的默契

初次踏進營地，當我們剛取出工具準備搭帳篷，營內的男女老幼竟不約而同圍攏過來幫忙。彼此言語不通，卻在一個眼神、一個手勢之間心領神會，短短一小時便合力把帳篷架起。身處陌生國度，一群素未謀面的人卻毫不猶豫地伸出援手，讓我真切觸摸到人性中最純粹的善意。

我們原定三日後重返營地，測試帳篷能否抵受當地極端氣候——這裏日夜溫差極大，午後氣溫高達四、五十度，人在帳篷內幾乎難以久留。然而三日後我們重回舊地時，卻發現那頂原本用來「測試」的帳篷，已經有人住進去了。

凝視着那頂帳篷，我心頭百感交集——既欣慰它迅速派上了用場，亦沉重地意識到：在我們眼中的一件測試樣本，對他們而言，已是遮風擋雨的全部依靠。

緊握不放的小手

營內基礎設施極為匱乏，診所每天只有約兩小時電力供應，加上醫護人手不足、藥物短缺，公共衞生情況令人憂慮。

當我們第二次入營時，孩子們一擁而上，彷彿知道穿著白衣的我們是來幫助他們的。其中一位小朋友，從我們入營一刻就緊緊拖著我們一位成員的手，怎麼也不肯放開。那幅大手牽小手的畫面，至今仍深深印在我腦海裏，令人動容。

孩子們純真的笑容與對我們的依賴，讓我深深感受到這趟探訪的意義；而從他們無助的眼神中，我更看見我們的到來為他們點亮了一絲希望。這讓我更明白，他們需要的遠不止一次探訪，而是持續而實在的支援。

病榻中的反思

返港後，我患上皮膚炎，需要到醫院接受住院治療。皮肉之痛固然難受，但每當想起難民營內那一張張稚嫩的臉孔，我便明白，自己不過短暫停留就已如此煎熬，而不少難民卻要在這樣的環境下生活數月，甚至數年。

那一刻，我才真正感受到人道危機對當地居民和難民帶來的沉重負擔。只要我們早一日行動，就有機會早一日帶他們走出絕望的困境——這份信念，支撐著我們繼續走下去。

目前，基金會正向公眾募捐，並計劃於未來數星期再次組織義工隊，帶同急需物資重返難民營跟進援助工作。懇請大家一同伸出援手，讓身處困境的家庭獲得及時幫助。詳情請瀏覽：www.gxfoundation.hk。戰火無情，港人有愛。願我們把香港人的善心與關懷，帶到千里之外有需要的人身邊。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者劉志堂是共享基金會高級顧問。



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