來稿作者：李家駒議員



立法會最近連續發布三份關於勞工保障的調查研究，引發社會關注，其中一項是勞工站立工作。此議題並不算新鮮，近年在立法會曾多次討論。長時間站立工作會帶來健康風險，特別是一些行業如零售、飲食、物業管理及保安等員工更需長期站立，而相關的勞工保障卻僅停留於自願性質的指引。長時間站立工作，絕對是一個值得我們嚴肅對待的職安健課題。參照近年外國的經驗，社會可以理性審視：現行制度是否足以回應勞動市場的真實處境？



檢視現行制度的局限

數字往往最能反映實況。勞工處職業健康診所於2017至2025年間，共有4,639名新症病人患有下肢疾病，佔同期新症總數高達32.2%，意味着每三名求診者便有一人受下肢問題困擾。而香港物業管理及保安職工總會於2018年的調查亦顯示，超過五成半（57.1%）受訪者每天站立工作逾8小時，當中更有近一成半（14.9%）超過10小時。

目前，本港對長時間站立的保障主要依賴勞工處於2018年發出的《站立工作和服務櫃檯設計指引》，建議僱主提供座椅、安排工作輪換及休息時間。指引的大方向無疑是正確的，但由於指引缺乏法律約束力，執行成效往往取決於僱主的自覺性。勞工處在2021至2025年間進行了1,105次相關巡查，卻僅發出12次警告。比例之懸殊，究竟是反映業界已全面落實指引，還是突顯了不具約束力的指引在實務操作上難以執法？這無疑值得當局深入檢視。

另一方面，當局基於下肢疾病成因複雜（涉及年齡、體重、生活習慣等）而對確立單一因果關係以界定職業病，抱持審慎態度。在醫學層面上固然可以理解；然而，因果關係難以簡單確立，並不代表制度只能原地踏步。

借鑒外地：以「風險為本」的制度設計

參考立法會秘書處近期公佈的研究刊物，新加坡與南韓的經驗可為我們制訂政策思路提供極具參考的價值：保障措施是可以有更細緻、更具操作性的制度設計。

新加坡採取了「人體工效學為本」的模式，法例規定僱主須評估及控制相關風險、訂立明確建議指標，並為特定較低薪僱員提供法定休息時間。去年12月，新加坡更進一步將職業病涵蓋範圍，擴展至符合特定準則、與工作相關的下肢肌骨骼疾病。其政策核心並非將所有下肢勞損盲目列為職業病，而是透過風險評估與明確指標，從源頭減少勞損。

南韓則循具體情境切入，規定僱主在指定情況下必須提供座椅、訂明法定休息時間，並對指定工作場所的違規情況引入行政罰款機制。此外，奧地利、瑞士、比利時及法國等地，亦分別在提供座椅、法定休息權利，甚至將特定引發的炎症列為職業病等方面，展現了具溫度、關懷的保障框架。這些海外經驗的共通點在於：各地政府並未等待醫學上確立「必然因果關係」才採取行動，而是針對特定高風險的工作條件，按風險程度分級規管。這種務實的思路，正好回應香港特區政府對醫學因果關係的顧慮。

務實平衡：在勞工保障與營商環境中尋找出路

作為負責任的公共政策討論，筆者認為關顧勞工權益和保障的同時，必須充分顧及業界的承受能力，特別是現時很多行業尚不景氣。零售、飲食及保安業中不少為中小微企，增設座椅、重新編排休息時間無可避免會涉及營運成本與人手調配。商界的這份擔憂是真實的，社會不應輕率否定。

然而，勞工保障與營運成本從來不是零和遊戲。新加坡以風險評估讓僱主清楚明白「合規的界線」，南韓則針對性地設立行政罰款而非盲目重罰，兩者皆在「尋求平衡」。對香港而言，較為務實與溫和的路徑，是由政府牽頭推動「先導計劃」，鼓勵並資助特定高風險行業試行提供座椅及優化休息時間。透過個別行業的試點，當局可客觀地評估措施對營運成本及僱員健康的實際影響，再循序漸進地檢討未來的推展步伐。

近年，香港的職安健制度在防暑指引、平台工作者保障等課題上正逐步邁步向前，唯獨針對長時間站立工作的保障，仍有待完善。4,639宗下肢疾病新症、逾半受訪者日站8小時以上的實況，正正提醒我們不能對此視而不見。

新加坡與南韓的經驗證明了，按風險程度分級推進是可行的。筆者期望當局能抱持開放態度，認真檢視將特定條件下的下肢勞損納入職業病名單的可行性，並評估為高風險行業訂立法定要求的影響。要緊記我們並非要為難業界，而是期盼在清晰、可預期的規則下，讓勞資雙方能在這座城市中穩健同行，為「支撐」香港日常運作的打工仔，提供一個更穩妥的制度依靠。

作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員，香港出版總會會長。



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