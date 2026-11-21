來稿作者：裘言真



房屋局公布最新公屋綜合輪候時間為4.4年，較今年六月公布的4.8年大幅下降0.4年，與本屆政府上任前6.1年的高位比較，累計縮短1.7年，首次跌破4.5年關口，創下過去十年新低！毋庸諱言，香港地少人多，長期受土地與建屋瓶頸問題困擾，要縮短公屋輪候時間，即使僅一個月亦不容易；現屆政府成功將公屋輪候時間壓縮超過1.5年，反映政府在供應量、建造模式與公屋管理等範疇的措施奏效，亦足證現屆政府一直將基層市民的住屋需要視為頭等大事，工作值得社會肯定。



公屋供應進入「收成期」

輪候時間能夠持續縮短，最根本的原因是過去數年實際供應總量大幅增加，成功由「追不上需求」轉向「消化積壓需求」。根據《長遠房屋策略》 2026 年周年進度報告的資料，現屆政府自上任以來的四年間（2022年7月至2026年6月），獲安排入住出租公屋的家庭，加上房委會及房協推售的資助出售單位，合計超過133,000個，較上任前四年期（2018年7月至2022年6月）的約97,000個大幅增加逾35%；其中資助出售單位推售量更由約25,000個倍增至約48,000個，有效加快公屋流轉。

過去基層市民對「上樓」望穿秋水，今天已逐步轉化為一個能看到清晰時間線的終點。未來五年（即2027／28至2031／32年度），本港每年平均提供逾35,000個公營房屋單位（包括公屋及資助出售房屋），較本屆政府上任時相應的五年落成量增加約73%，亦是過去25年來的新高。至於「簡約公屋」的推進節奏則更具標誌性：全數13個項目約30,000個單位，原本目標是5年內完成，但在相關部門的不懈努力下，實際壓縮至4年多便大致完成；截至2026年11月中已落成約29,800個，餘下位於觀塘與黃大仙、由校舍改建的約210個單位亦將於明年首季啟用。過去12個月，傳統公屋加上「簡約公屋」平均每季供應約8,200個單位，是本屆政府上任前四年平均每季約4,100個的兩倍，加倍的供應是壓縮輪候時間的基礎和「底氣」。

MiC重新定義「建築速度」

供應量要追上需求，前提是建得夠快。傳統公屋建造期動輒需要五年，這是令輪候時間居高不下的原因之一。本屆政府全面推進「組裝合成」建築法（MiC），從根本上改寫了公屋的施工速度；以「簡約公屋」為例，全港「簡約公屋」計劃中規模最龐大、提供單位數量最多的啟德世運道簡約公屋項目，總計提供超過10,700個單位，項目總工期僅2.5年，較傳統建造週期大幅縮短60%。項目團隊在設計階段已啟動「加速模式」，將約10,700個單位所需的MiC組件合併，由逾20,000個整合集成至約8,500個，減少現場吊運次數約3,000次，累計節省逾1,500工時。

「簡約公屋」大量採用MiC興建的目的，是用作填補短期供應缺口，讓部分輪候者在傳統公屋項目尚未完工的「時間差」中提前獲得過渡性安置。最新統計顯示，過去12個月，入住傳統公屋的一般申請者平均輪候5.3年，而獲編配「簡約公屋」者平均僅2.8年，差距達2.5年。由於根據香港首個「五年規劃」，2026/27 至 2030/31 年度期間，會有超過 50% 的公營房屋項目採用 MiC 建築技術興建，相信未來公屋綜合輪候時間將可進一步下降。

單靠增加供應，縮短公屋輪候時間的成果未必可以那麼顯著，故特區政府選擇多管齊下，提出「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，讓部分大型項目中的個別樓宇在整體地盤配套完成前先行入伙，如青衣長青邨及屯門業旺邨等；其中長青邨超過1,400個住宅單位，在「計劃」下比整個項目的預期完工日期提早9個月入伙；而屯門業旺邨亦有近700個單位提早入伙。上述做法，透過優化工序編排，釋放了實質的居住時間，值得支持。

打擊濫用：回收單位等於「零工期」

在增加供應、提早入伙外，現有公屋單位的流轉是令輪候時間跌破4.5年的關鍵。本屆政府自上任至2026年6月底，已收回約10,500個被濫用或違反租約的公屋單位，數量相當於兩條大型屋邨，節省逾105億元建屋成本，並讓以萬計輪候家庭提早上樓。眾所周知，每個被收回的單位經翻新後即可重新編配，毋須等待新建工期，效果等於「零工期」增加供應。為了加強「打濫」力度，房屋委員會早前已加強處理「富戶」個案；《2025年房屋（修訂）條例》亦已於今年3月31日生效，將嚴重濫用公屋列為刑事罪行，最高可判罰款50萬元及監禁一年。

「沒有最好，只有更好」是現屆政府的施政方針，公屋輪候時間降至4.4年，進展固然令人鼓舞，但對於居住環境欠佳和有逼切住屋需要的居民而言，這仍然是一個不短的時間，基層市民輪候「上樓」的壓力遠未消退。儘管如此，今天香港市民看到的是「希望」，因為大家都明白，4.4年並非單一次的好成績，而是公屋輪候期持續縮短的「中途站」，亦是特區政府「供應收成＋建造提速＋打擊濫用」三管齊下的成果。公屋落成量收成期是特區政府多年努力下累積的成果；廣泛採用MiC是壓縮建造週期的不二法門；「打擊濫用」則是重新公平合理分配珍貴的公共資源。三者一同發揮效用，使基層市民輪候公屋不再只是遙遠的「夢」，而是可以規劃、可以預期、可以滿足的「目標」。特區政府定會繼續努力，多措並舉，戮力解決房屋供應不足這個「老大難」的社會問題。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

