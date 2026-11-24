來稿作者：陳月明



「鄉事委員會是甚麼？做些甚麼？怎樣做？」近年筆者與到訪打鼓嶺的朋友交流時，經常會從這三個問題談起。要了解新界的歷史，或希望參與北部都會區的發展，就有必要認識鄉事委員會。



鄉事會早已不止處理村務

放眼世界各地，香港新界的鄉事委員會可說別具特色。新界村落歷史悠久，有獨特的宗族文化和鄉村傳統。1926年新界鄉議局成立，各區鄉事會陸續建立，形成由村代表、鄉事會到鄉議局的組織網絡。

鄉事委員會是新界的鄉事諮詢組織，主要就鄉村及地區事務反映意見，協助政府與居民溝通。全新界現有27個鄉事會，在鄉郊具有廣泛的代表性及認受性，各鄉事會主席亦出任所屬區議會的當然議員。然而，不少香港市民對鄉事會的角色和工作仍然了解不多。談起鄉事會，首先想到的可能是處理村務、籌辦節慶或協助居民解決問題。實際上，從地區規劃、專業研究到對外交流，鄉事會的工作範圍遠比一般人想像中廣泛。

北部都會區涵蓋北區和元朗區，涉及10個鄉事會。北都將成為香港拓展創科產業、匯聚大學科研及高端人才的重要平台，在為新界鄉郊開拓新的發展空間的同時，也為鄉事會角色轉型帶來契機。除了繼續做好政府與居民之間的「橋樑」，鄉事會還可以主動擔當連接專業資源的「牽線人」，以及對外推介發展機遇的「東道主」。

打通北都政策與鄉郊民意

「橋樑」是鄉事會最為人熟悉的角色。北都規劃涉及土地、交通、產業及社區配套，居民未必能及時掌握相關政策及規劃進展，也未必清楚這些規劃會為地區和日常生活帶來甚麼變化。鄉事會可以「上情下達」，透過村代表、地區座談及日常聯繫等渠道，協助居民了解政策；亦可以「下情上報」，將居民的關注和實際困難反映給政府。

例如，今年我們就打鼓嶺未來發展向區內居民進行問卷調查，收回500份有效問卷。居民對道路排水、原區就業及文化保育等方面的意見，經整理後納入《打鼓嶺五年發展規劃建議》，作為向政府反映地區需要、提出北都發展建議的依據。

把專業規劃力量帶入鄉村

第二個身份是「牽線人」，主動把專業力量引入地方。早年，打鼓嶺鄉事會委託中大歷史系團隊編撰香港首本鄉志《打鼓嶺鄉志》，記錄村落歷史與文化。其後因應北都發展，我們籌集資源，聘請第三方專業機構完成《跳動·打鼓嶺》規劃研究，向政府提出地區發展建議。

今年，我們再與中大城鄉復育及可持續地方營造研究中心簽署合作備忘錄，推動鄉村保育及城鄉共融。透過這些合作，專業人士得以深入鄉村，了解地方歷史和居民需要，鄉親有機會參與規劃及相關研究。鄉事會從中穿針引線，促進專業團隊與鄉親合作，為地區未來發展提供更多專業支持。

成北都招商引資的前線窗口

第三個身份是地區的「東道主」。近年筆者與團隊接待超過200個訪團、逾2,000名來自本港、內地及海外的訪客，涵蓋政界、學界、專業界及商界，包括央國企、民企及上市公司代表。不少商界人士帶着尋找項目、拓展業務的想法而來。實地了解口岸、大學城及產業規劃後，對打鼓嶺的發展機遇產生很大興趣。

這些交流是向外界推介打鼓嶺、說好北都故事的機會，也是鄉事會參與招商引資的切入點。我們可以為有意投資的企業聯繫相關政府部門及地區持份者，促進項目合作。企業日後進駐，鄉事會可協助其了解地方、融入社區，避免「水土不服」，並促進招聘、培訓及商業合作，讓產業發展惠及原區居民。

政府支援是鄉事會轉型關鍵

鄉事會的角色從原有的「橋樑」，進一步拓展至「牽線人」和「東道主」，這種轉型其實是順理成章。尤其位處新發展區及優先發展地帶的鄉事會，除了日常村務，還須兼顧規劃諮詢、工程協調、專業合作與對外接待。

在北都各區的規劃與建設中，相關鄉事會需要處理的事務將相應增加。若政府能因應各區發展進度及實際需要，在資源、專業協作及工作協調等方面提供適切支援，將有助鄉事會提升工作成效，在北都建設中發揮更大的作用。

鄉事會的根在鄉村，但發揮作用的舞台已因北都建設而更加廣闊。鄉事會的角色正在轉變，但為鄉親謀福祉、為家鄉謀發展的初心始終不變。無論是聯繫政府、引入專業力量，還是對外推介北都機遇，都是希望家鄉發展得更好。在北都建設中，與時並進的鄉事會絕對大有可為。

作者陳月明是貴州省政協常委，北部都會區諮詢委員會成員，打鼓嶺區鄉事委員會主席，北區當然區議員。



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