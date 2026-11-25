來稿作者：樓家強議員



古代選賢考科舉，讀書人必熟讀四書五經、勤練文章；但把同樣的做法放在今日人工智能（AI）普及的年代，便顯得力有不逮。科技發展一日千里，教育必須邁開腳步，與時並進。國家主席習近平在2014年與北京師範大學師生代表座談時便指出，在信息時代做好老師，自己所知道的必須大大超過要教給學生的範圍，老師要站在知識發展前沿，不斷充實、拓展、提高自己：「過去講，要給學生一碗水，教師要有一桶水，現在看，這個要求已經不夠了，應該是要有一潭水。」



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。

三年續牌周期貼近時代需要

特區政府於今年11月13日正式刊憲《2026年教育（修訂）條例草案》（《條例草案》），正回應了社會期盼，亦體現了教育因時制宜、革故鼎新的必要性和重要性。筆者支持引入執業證明書要求，完善教師註冊機制，這對於提升教師專業地位、推動教師與時並進及加強教師管理，具有深遠意義。同時《條例草案》建議引入機制處理被裁定干犯危害國家安全罪行人士的教師註冊事宜，可有助守護學生福祉，也能讓家長與社會對教育專業更有信心。

推動教育高質量發展，既要有完善的制度保障，更需要為師資隊伍注入源源不絕的「活水」──就像園林需要悉心澆灌與培護才能枝繁葉茂，教育生態也需透過持續進修及良性更新，才能保持長遠活力。

現行教師註冊制度屬於終身制。教師在取得資格後，假如10年不磨劍、20年不授業，對最新課程與教學法一無所知，卻仍可隨時重返講台，這對學生而言顯然並不理想。一般專業資格認證其實都設有合適的更新周期，以確保專業水平緊貼時代變化。《條例草案》建議引入有效期三年的「執業證明書」，並與持續專業發展（CPD）掛鈎，涵蓋所有公帑資助學校、私立學校、國際學校及幼稚園的教師和校長，正是鼓勵教育工作者不斷裝備自己，讓教學質素更貼近教育、科技及社會發展與學生成長所需。透過健全現有機制，既能激發教師活力，亦能吸引更多有志之士投身杏壇，為香港教育的長遠發展注入動力。

當然，社會上亦有不同的討論，例如有意見傾向將有效期定為五年或以上。然而，AI時代瞬息萬變，五年的時間跨度足以改寫整個知識生態：五年前，數碼學習仍流行背誦語法、手寫程式碼（Coding），今時今日AI助手已能高速生成標準程式碼；五年前，外語翻譯仍是一技之長，如今大語言模型（LLM）已能勝任大量基礎翻譯工作。時代轉變猶似白駒過隙，單一用途技能極易過時。教師肩負「授人以漁」的重任，若執業證明書有效期拉得太長，既不利於推動教師透過持續進修跟上時代，也較難及時掌握教師隊伍的專業狀態與操守，最終只會影響學生福祉。

維護國家安全是香港特區政府的憲制責任。教師作為學生的楷模，日常與年輕一代緊密接觸，其一言一行、操守及價值觀對學生成長影響深遠。如有個別教師被裁定干犯危害國家安全罪行，難免令人質疑其品格和價值觀是否適合繼續執教，亦會動搖公眾對教育專業的信任。因此，設立防護機制，防止相關人士在學校任教，是特區政府應盡之責，也是有效保護學生、維護業界聲譽的必要舉措。事實上，絕大多數教師一向奉公守法、敬業樂業，這項機制非但不會對他們造成困擾，反而能為辛勤付出的教育工作者提供更清朗、穩健的執教環境，進一步鞏固公眾對教育專業的信心。

以靈活安排讓進修與教學相輔相成

「學如逆水行舟，不進則退」，不止學生，教師亦然。CPD能有效推動教師自我提升，與時並進，方向值得肯定；但一項良政要順利落地，除了方向清晰外，更需體恤前線實況、做好解說與配套。

現時教師已有不少參與校內及校外培訓的機會，學校在安排培訓時可更具系統與彈性。針對前線教師普遍關注的實際操作問題，例如代課教師的豁免安排、學校行政審批負擔，以及進修時數記錄等，政府宜加強與學界溝通解說，提供清晰指引和合理過渡期，讓學校與老師有充足時間適應。同時，政府亦可鼓勵辦學團體及師資培訓院校提供更多元化的培訓活動，並善用學校的教師發展日，確保教師在進修資源、調課安排上得到充足支援，讓專業成長與教學相輔相成。

此外，不少前線教師反映，三年150小時的CPD時數本身不難達成，大家亦樂於自我增值；然而，「調堂去進修」往往受限於學校的人力資源與行政安排──若學校本身人手緊張，為免影響學生學習進度，教師或較難獲批外出進修，變相影響CPD時數。因此，筆者建議政府在制定執行細則時，鼓勵學校實施更靈活的配套，找出最合符校情的校本教師專業發展計劃。學校宜預早為全校教師規劃每年三天的教師發展日的活動，推動非同步線上學習，業界共同舉辦和參與他校的專業發展活動，凝聚專業力量。筆者亦期望當局探討各校本教研及成果分享亦可計算CPD時數，讓進修安排更貼近學校和前線需要。

要讓杏壇常青、桃李芬芳，既要順應時代步伐作出革新，也要在專業要求與前線支援之間取得平衡。只要政府、學界與前線教師同心協力，定能支持教師更好地盡展所長，引領香港下一代積極迎接新時代的機遇與挑戰。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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