北上飛鴻｜田暢



深圳APEC期間，國家主席習近平與韓國總統李在明會談時提出「循序漸進開展健康有益的文化交流」，加上中韓自貿協定第二階段談判實質完成、中方承諾在電影與遊戲領域給予最惠國待遇，市場即時解讀為長達十年的「限韓令」有望鬆綁。



限韓令緩衝期考驗香港被動思維

過去十年，香港意外受惠於這道「非正式限制」。韓國藝人難以在內地舉行大型演唱會，大量內地粉絲轉而南下，把香港變成韓流進入大中華市場的重要窗口。酒店、餐飲、零售、跨境交通因此受惠，啟德體育園啟用後，更被寄望承接更多大型巡演。然而，一旦韓國藝人能逐步直接在內地辦演出，這條「制度差紅利」勢必收窄。

值得注意的是，中國使用「循序漸進」與「健康有益」兩組修飾詞，本身就保留了高度政策彈性。演出活動仍屬敏感領域，短期內全面開放的可能性不高。這給了香港一段緩衝時間，但方向性變化已出現，不宜輕視。問題在於，香港是否仍停留在「等待韓流回流」的被動思維，還是能主動調整策略。

現實挑戰至少有三層。第一，大灣區競爭加劇。深圳、廣州的大型場館與配套日益成熟，加上跨境交通便利，內地粉絲未必再需要專程來港。第二，成本結構劣勢。香港場地租金、人工與營運成本高企，票價往往偏高，性價比壓力持續存在。第三，內容依賴風險。過去過度倚重韓流與少數國際巨星，本地原創與多元內容生態相對薄弱，一旦外部紅利減弱，缺乏替代支撐。

香港盛事經濟急需下一個新劇本

這並非意味着香港毫無空間。制度優勢、國際網絡、城市品牌與專業製作能力，仍是其他大灣區城市短期難以完全取代的資產。關鍵在於能否把「中轉站」角色，轉化為「首選站」甚至「策源站」。具體而言，爭取成為韓國與其他亞洲巨星亞洲巡演的首站或重要站點，同時更積極招攬歐美、日本、東南亞一線藝人；與深圳等城市合作打造大灣區文化盛事圈，而非單純競爭；更重要的是，持續扶持粵語流行音樂與本地原創內容，減少對單一外來潮流的依賴。

「限韓令」鬆動的訊號，本質上是中國在地緣與經濟利益重新計算下的政策微調。對香港而言，過去因外部限制而意外獲得的紅利，終究不可持續。盛事經濟要走得長遠，不能只靠「別人不能來，所以來香港」的邏輯，而必須建立在城市自身的吸引力、內容生態與區域協作能力之上。

紅利收窄並不可怕，真正可怕的是，紅利消失後，我們仍未準備好下一個劇本。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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