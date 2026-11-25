園遊．杏林｜余海欣醫生



兩個多星期前，我們剛為白普理寧養中心、沙田慈氏護養院及沙田醫院 (下稱三院) 舉行35周年慶祝活動。今年活動主題是「凝聚溫度 伴你同走復康之路」。所謂「溫度」，不單代表醫護同事對病人的細緻關懷，更是一種整全照護──用心了解病人，並將關懷延伸至家屬與同行者。



三院服務定位與照顧階段各有側重，但重心如出一轍──以「溫度」回應每個生命階段的需要。近日，聽到多位同事分享工作點滴，令筆者感動不已，也再次印證我們「以病人為本」的理念──不僅醫治病人身體，更重視病人及家人的心靈需要。

簽定文件背後的故事：聽見心聲與意願

了解病人，首先要聆聽心聲。現時，沙田慈氏護養院有九成六的長期住院院友已簽定預設照顧計劃，但正如同事所言：「我們追求的不是簽署了多少份文件的數字，而是重視文件背後病人的尊嚴和意願。」

一位駐院醫生分享一個90多歲、因腫瘤轉移而需住院的個案。起初，家人擔心婆婆知道病情後難過，因而刻意隱瞞病況。不久，婆婆主動詢問醫生，醫生在獲得家人同意後，坦誠告知婆婆其病況，並與她討論後續治療與照顧安排，最終簽定預設照顧計劃。

醫生有感而發：「病人有時感到最不安的並非診斷本身，而是對未知的恐懼；家人怕病人擔心，而病人又怕家人擔心。」當醫護人員真正理解病人需要、以真誠相待，病人與家屬反而能更從容、安穩地走好下一步。

守護病人尊嚴：在細微處安穩復康

當我們了解病人需要，下一步便是在日常照顧中守護病人尊嚴。近年三院病人越趨年長，病情亦更複雜。沙田醫院內科及老人科本著「以病人為本」理念出發，一直推行「防跌無約束」措施，及為合適病人改以「人手小心餵食」，取代插鼻餵喉，讓病人在既安全且受尊重的環境下復康。

團隊除使用先進裝置，亦會使出渾身解數，利用洋娃娃、練習簿、巴士站等工具，提起病人興趣，讓病人，尤其腦退化患者情緒更安穏，從而防止跌倒。此外，有同事得悉一名拒絕進食的年長病人年輕時曾長居泰國，為刺激味蕾，嘗試將芒果甜品調至合適質地，結果成功令病人願意進食。

看見生命與心願：在晚晴歲月圓滿告别

在生命的另一段路上，這份「溫度」化為對生命歷程的尊重與成全。白普理寧養中心跨部門團隊為晚期疾病患者提供「圓願終站」服務，致力為每位晚期病人達成最後心願。這項服務全賴團隊仔細觀察、用心聆聽，並以愛關懷。

有家居寧養部護士分享，她留意到病人家中掛滿水墨畫，便以此打開話匣子，繼而得悉病人有舉辦個人畫展的心願，而替其圓願；另一護士說，因察覺病人住院期間經常提起家中小狗，便主動聯絡家屬，安排寵物探訪；還有一位同事透過每日陪伴病人到花園聊天，得知他掛念親友，於是為他安排一場小聚，其後更鼓勵病人以口述，家人代筆方式撰寫生命見證。歲月雖晚，但病人仍能達致心靈平安與圓滿，安穩地走完最後一程。

與照顧者同行：讓溫度傳遞下去

要讓「溫度」持續，照顧者與同行者的支援同樣不可或缺。為達致對病人的全人照護，三院醫護團隊將關懷延伸至照顧者。其中，白普理寧養中心特別設立「照顧者鬆一Zone」，讓照顧者可在寧靜空間稍作歇息。服務背後要感謝義工的支援，當中既有在白普理寧養中心服務近三十年的前輩，也有仍在求學、剛加入兩個月的生力軍。在他們的同行下，照顧者的身心得以真正「鬆一鬆」。

作為醫院團隊之一，筆者深信要實踐「以病人為本」的服務理念，必須先支持及賦能同事，並將這些優良範例內化成日常工作文化，方能細水長流。因此，今年三院舉辦了「從『沒話說』到『有温度』的臨床對話」溝通技巧工作坊，教授前線醫護同事在面對衝突、批評或激動情緒等困難處境時的應對策略。

同行致謝：攜手共築復康之路

最後，筆者亦想衷心感謝一直與三院緊密合作的社區夥伴，透過醫社合作讓病人獲得更多元化支援；同時亦感謝香港賽馬會的慷慨捐獻，為沙田醫院提供更佳硬件配套，長遠提升病人復康體驗。

願我們攜手並肩，不忘初心，凝聚溫度，造福更多病患。

作者余海欣醫生是白普理寧養中心、沙田慈氏護養院及沙田醫院醫院行政總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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