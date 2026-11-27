來稿作者：楊莉珊



11月22日，選舉委員會界別分組一般選舉，856人競逐31個界別723席、累積投票率98.79%、14個界別分組滿票的數字一出，便成了里程碑。國務院港澳辦發言人隔日定調——「符合香港實際的高質量民主新氣象」，中聯辦則把這場選舉放在「首個五年規劃落地、回歸三十周年在望」的坐標裏讀。數據漂亮、程序乾淨，固然值得寫一筆；但真正的問題不在票站，而在票箱封上之後：這1500人，接下來拿什麼交功課？



選舉不是五年一次儀式

新一屆選委會2027年2月1日履新，任期到2032年1月31日，恰好蓋住香港首個五年規劃（2026–2030）的執行中段，也與國家「十五五」開局重疊。這個時間表不是巧合，是設計。選委會不再是「五年一次出來投個行政長官」的儀式性機構，而是被放進了政策周期的齒輪裏——提名特首、提名立法會候選人並選出40席，只是憲制骨架；骨縫裏要填的，是北都招商的對接、離岸人民幣的規則銜接、中小企轉型的資金橋、基層工友下班後那句「有沒有人聽我講」。

先看工商與金融板塊。商界第一、第三，僱主聯會，進出口，工業第一、第二統統100%，不是業界突然熱衷投票，是他們算清了一筆賬：穩定環境是營商底線，選委會裏有自己人，等於在政策形成前多一張桌子。金融界、金融服務界這屆陣容從銀行、證券、資管一路鋪到金融科技、合規、跨境結算，幾乎是國際金融中心生態的橫切面。這支隊伍往後該做的，不是再開一次「鞏固國際金融中心」的座談，而是把離岸人民幣債券的托管細節、互聯互通的稅務摩擦、家族辦公室落戶北都的牌照路徑，一條條拆成政府能簽、業界能用的清單。百分百投票率是信任票，信任票兌現的方式是「問題清單化、清單項目化」。

專業界別不能只當傳聲筒

專業界別同理。會計、法律、工程、建築這些板塊的選委，容易滑進「反映同行訴求」的舒適區。但首個五年規劃要動的是產業迭代——新技術怎麼穩妥進監管沙盒、年輕從業者怎麼在AI替代裏保住崗位、專業操守在跨境執業中怎麼不打折，這些都不是「同行福利」議題，是香港能不能在下一個五年還當得成「超級聯繫人」的底層題。選委若只做傳聲筒，代表性就浪費了；要做的是把行業迭代翻譯成政策語言。

基層、勞工、社區界別的考卷更貼地。打工仔女不關心差額競逐從13個升到31個，他們關心加班有沒有單、工傷認定拖幾耐、托兒服務收幾點。這屆出現「25人爭15席」「23人爭15席」甚至同票抽籤，說明競爭是真的。

高投票率不是終點而是收據

行政效能這邊也有訊號。電子點票優化後不到四小時出結果，投票日下午一點投票率已破上屆89.77%，這種執行力對投資者是硬通貨。 但選委會反過來也要給政府「減壓」：不是每件事都等行政長官拍板，而是界別內先把共識磨出來，再把分歧標清楚送進決策桌。新選制最值錢的產物，其實是「愛國者之間君子之争」沉澱出來的那種協商肌肉——競選期肯聽，履職期才肯改。

還有一層容易被慶祝聲蓋過的：青年與新面孔。這屆不少界別冒出創科、新媒體、地區青年骨幹，和資深商界領袖同台。選委會五年任期，正好夠把一個35歲的選委訓練成懂憲制、懂產業、懂北京的下一梯隊。愛國愛港人才儲備不是口號，是這1500人名單裏的年齡結構與專業交叉。若五年後他們能接棒進立法會、進政府諮詢架構、進北都公司董事會，這場選舉的歷史位置才真正坐穩。

所以98.79%不是終點，是收據。金融要把規則做細，工商要把項目做實，專業要把迭代做穩，基層要把回音做準，青年要把接班做長。港澳辦說「充分發揮自身優勢和影響力」，中聯辦說「配合落實首個五年規劃、四中心一高地、北都」——話都說到這裏了，選委們往後每個月該交的不是感想，是進度。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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