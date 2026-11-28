思匯政策研究所｜姚俊業、楊敬雯



據思匯政策研究所團隊於土耳其安塔利亞舉行的第31屆聯合國氣候變化大會（COP31）最後幾天的現場觀察，會場屏幕上的會議清單愈來愈短，會議也愈排愈晚。磋商轉入部長會議和小範圍會談，修訂案文卻一份接一份公布。11月19日的總體決議修訂稿雖已由16日首稿的18頁縮減至9頁，各方仍爭持不下。COP31最終於22日閉幕，比原定結束時間晚了近50個小時，成為史上耗時最長的氣候大會；然而，主席國提出的《安塔利亞協定》卻未獲通過。這場以「令對話變成全球行動」為重點的大會，最終未能把減排方向和落實所需的資金，寫進同一份各方願意接受的協議之中。



淡化淘汰化石燃料承諾引分歧

主席國提出「35×35」倡議，期望在2035年前把電力佔全球終端能源消費的比例提高至35%，並同步改善電網、儲能和供電普及度。對仍需擴大供電的發展中國家，這些配套有助決定新增用電能否由穩定且可負擔的潔淨電力滿足。

然而，最後一版草案淡化了電氣化與COP28可再生能源及能源效益目標的直接聯繫，亦未重申逐步淘汰化石燃料的方向。沙特阿拉伯代表阿拉伯集團主張保留碳捕獲與封存（CCS）等技術選項，巴拿馬則質疑草案過度倚賴碳捕獲。各方雖同意擴大用電規模，卻對新增電力從何而來，以及電氣化應以多快速度擺脫對化石燃料的依賴，始終無法達成共識。

適應資金藍圖倒退成紙上空談

上屆大會已呼籲努力在2035年前將適應氣候變化的資金增至至少三倍。今屆大會早期草案曾提出制定一套具備基準、階段目標和監測安排的限時藍圖，後來卻退而求其次，改為在氣候資金工作方案下「討論」這項藍圖。與此同時，全球適應氣候變化目標的案文所涉的資金安排，仍有待總體決議交代。

及至閉幕，總體決議未能通過；獲通過的資金工作方案亦僅訂出徵集意見、舉辦研討會等程序。對急需規劃沿岸防護的政府而言，資金額度和落實時間表未明，便難以確定哪些項目可以先行。

氣候融資不足引爆小島國不滿

中國以生態文明闡述其綠色發展理念，於COP31期間一方面與77國集團共同要求發達國家履行《巴黎協定》中的氣候融資責任，另一方面積極推動「南南合作」，例如提出協助更多國家應用氣象預警系統。前者關乎誰應承擔提供資金責任，後者關乎中國可以以甚麼技術和經驗，幫助合作夥伴應對迫在眉睫的氣候風險。

閉幕之際，中國對草案雖有保留，仍願接受以維持多邊進程；非洲集團批評三倍適應氣候變化資金欠缺清楚基準，亦願讓文本通過。反觀馬紹爾群島及瓦努阿圖等小島國則認為，在全球升溫可能短暫突破攝氏1.5度之際，草案的減少排放和融資安排不足以回應其生存風險。由此可見，不同國家代表都訴求更多氣候資金，但此並不代表各國願意接受相同的妥協底線。對中國而言，生態文明理念能否轉化為外交影響力，須視乎其能否在推動融資與合作之餘，同時與要求更快減排的小國找到交集。

能源與融資死結不解難言行動

是次大會並非全無寸進，終究仍通過公正轉型工作方案，同意分階段啟動相關機制，惟具體如何運作留待明年再議。COP32將於2027年在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴舉行，屆時各方仍須把兩大核心議題綑綁談判：能源系統將如何減少依賴化石燃料，以及最需要資金以適應氣候變化的國家何時能取得多少支援。這兩個問題只要有一個懸而未決，另一個亦難以談成。若這道死結不解，「令對話變成全球行動」恐怕仍只是一句遙遠的口號。

安塔利亞的僵局也提醒香港一點：作為沿海城市和國際金融中心，香港既要加快自身減碳步伐、積極應對氣候風險，亦可善用綠色及轉型金融、氣候適應融資與專業服務等優勢發揮橋樑作用，為國際談判未竟的融資與落實難題，提供務實可行的切入點。

作者姚俊業是思匯政策研究所行政總監；作者楊敬雯是思匯政策研究所營運經理。



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