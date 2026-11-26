來稿作者：孫嘉寶



時屆宏福苑大火一周年，社會進入悼念時間。不少市民希望看到的是：情理兼顧、依法有序，客觀檢視得失，避免輿論陷入情緒爭拗。合法有序的緬懷應予尊重，而回應社會關切、告慰受影響人士的根本方式，是持續排查風險隱患、優化治理機制，凝聚共識向前推進。



大火造成的損失客觀存在，受影響家庭承受的傷痛壓力真實可見，公眾產生惋惜與關切，合乎常情。在法律和公共秩序範圍內開展悼念、表達關懷，屬正當權利，應予包容支持。社會治理講求剛柔並濟，既要守住規則底線，亦要體察民情，我們很欣慰看到政府走出正確一步。

與此同時，情感表達須恪守邊界。緬懷旨在追思慰藉，不應成為製造社會矛盾的藉口。任何相關活動都不能觸犯法律、擾亂社會秩序，更要防範有人借機炒作，將民生安全事件政治化。尊重合法悼念，不等於縱容違規行為；包容合理情緒，不等於放任損害社會穩定的舉措。劃清界線，既是維護公共利益，也可避免受影響家庭持續受到輿論滋擾。

緬懷分為儀式與責任兩個層面。儀式承載情感，制度完善則對應長遠公共責任。單靠追思，難以防範同類風險重演；只有客觀復盤、找準治理短板，把教訓轉化為制度調整的依據，紀念才具價值。換言之，紀念的重點不在反覆回溯不幸，而是以這次沉重的代價為鏡，補齊治理弱點。

過去一年，相關部門針對事件暴露的問題，在風險識別、跨部門協調、應急處置、事後支援等環節陸續落實整改。公共治理改革有其規律，涉及流程重組、資源調配、人員培訓和機制磨合，難以一蹴而就，也無法短期內臻於完美。一連串整改措施，正是吸取教訓的具體行動，目的是構建更完善的防護網，減低同類事故風險。

改革並非政府獨自承擔，離不開全社會理性參與。有意義的監督應立足事實、聚焦可行建議，協助部門排查盲點及完善機制，而非持續指責對立。香港治理環境複雜，不少民生安全議題牽涉多方持份者，公眾宜理解改革的難度與週期，理性溝通方能形成治理合力。

回望過往，是為汲取教訓，而非讓一個時間節點成為社會的負擔。社會需要把握好平衡：一方面保障市民依法表達關懷的權利，保有基本同理心；另一方面引導輿論聚焦制度建設與風險預防，研究如何優化機制、提升應急能力、完善配套保障。

紀念的意義，最終落實在實質改進之上。以法治為底線，容納合理哀思；以改革為抓手，落實經驗教訓。各界秉持務實推進，持續鞏固安全防線，減少同類不幸再次發生，才是對事件恰如其分的回應。

作者孫嘉寶是大嶼山分區委員會委員，香港青年時事評論員協會成員。



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