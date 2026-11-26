來稿作者：淩德



近年台灣民進黨當局談起香港，總是滿口民主、自由、人權，仿彿台灣是全世界最關心香港人的地方。每當香港發生政治風波，民進黨政客總不忘站出來發表幾句慷慨激昂的聲明，向香港人表達支持，順便展示自己捍衛民主的決心。然而，當香港人真的想到台灣旅遊、工作，甚至定居生活時，卻往往發現民進黨當局的態度完全是另一回事。



最近台灣陸委會副主委沈有忠的一番話，就再次令人見識到民進黨當局這種微妙的心態。事源，沈有忠日前聲言為了防範所謂「跨境鎮壓」，台灣當局正考慮對兩類香港人加強入境審查。第一類是曾經加入黑幫、具有黑幫背景或者刑事紀錄的香港居民；第二類則是在中國大陸出生，後來移居香港並取得香港身份的人士。

沈有忠這番話表面上說得冠冕堂皇，實際上卻頗值得玩味。按照他的這套邏輯，香港人即使已經在香港生活幾十年，取得香港永久性居民身份，甚至早已成家立業，只要出生地是中國大陸，仍然可能被列入需要特別審查的對象。換言之，一個人的政治風險不是看他做過甚麼，而是先看他在哪裏出生。

問題是，刑事紀錄和出生地根本是兩回事。前者至少涉及一個人的行為紀錄，後者卻完全不是個人可以選擇的事情。民進黨當局把兩者放在同一份高風險名單之中，難免令人質疑其做法究竟是精準的安全管理，還是披上安全外衣的身份標籤？

當然，沈有忠也強調台灣不會把香港完全等同於中國大陸，更不會對所有港人採取一刀切措施，理由是這對700萬香港居民並不公平。但問題是，既然承認不能一刀切，為何又要把出生地作為加強審查的考慮因素？這種一邊強調公平、一邊又把身份背景列入審查範圍的做法，實在令人難以理解。

事實上，世界各地不少國家都有移民社會，人口跨境流動本來就是再正常不過的事情。香港尤其如此，來自中國大陸的移民與他們的後代，過去數十年早已成為香港社會的重要組成部分。這些人當中，有商人、教師、醫生、專業人士，也有普通打工仔。他們為香港經濟和社會發展作出貢獻，卻可能因為出生地不同，在台灣當局眼中成為需要加倍留意的對象。如果說這就是民進黨當局一直掛在嘴邊的平等與人權，恐怕連一些支持民進黨的香港人也會感到困惑。

值得一提的是，香港社會有不少來自內地的新移民，過去曾經對台灣抱有相當美好的想像。尤其在2019年香港反修例風波期間，民進黨高舉「今日香港，明日台灣」的旗幟，令一些人相信台灣既然如此關心香港人的處境，自然也會對香港人敞開大門。有人甚至把民進黨的政治宣傳當成對香港人的真誠承諾，以為只要離開香港、前往台灣，就能找到一個更加自由、更加公平的生活環境。

如今看來，這些香港人恐怕要重新認識一下民進黨。當年聽到「今日香港，明日台灣」，以為自己是受到歡迎的香港人；今天看到入境審查政策，才發現原來自己還有一個更重要的身份——中國大陸出生者。政治口號聽得多，難免容易感動；但到了入境櫃枱前，感動終究不能代替身分審查。倘若有人當年真心相信民進黨會把香港人視作民主自由的同行者，如今恐怕只能苦笑：原來自己支持的不是一個歡迎香港人的政府，而是一個很懂得利用香港人作政治宣傳的政府。

當然，這種以所謂「安全」為由擴大審查的做法，對民進黨而言並不陌生。過去幾年，台灣當局一方面公開聲援香港，另一方面卻不斷強化港人居留、定居申請的安全審查。早在2020年，當局已修訂相關規定，對具有中國大陸出生背景或曾任職特定黨政軍機構的港人加強查核。當局這次提出進一步收緊審查，並不是突然轉變政策，而是延續多年來的做法，骨子裏充斥着去中國化的意識。

說到底，對民進黨當局而言，香港人只有兩種身份：一種是政治議題中的香港人，另一種是入境事務處櫃枱前的香港人。前一種香港人十分可愛。他們的故事可以用來強調台灣民主制度的優越性，他們的支持更可以成為選舉宣傳的素材。後一種香港人卻麻煩得多。他們可能需要工作、住房、醫療、教育，也可能希望取得永久身份。但當他們的利用價值越來越低，取而代之的是愈來愈嚴格的資格審查，以及一套又一套令人難以理解的規定。

對那些曾經深信民進黨會無條件歡迎香港人的新移民而言，這或許是一堂遲來的政治現實課。民主自由固然值得追求，但若把政客的宣傳口號當成移民政策的保證，未免太過天真了。

作者凌德是香港時事評論員。



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