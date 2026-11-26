北上飛鴻｜田暢



距離台灣九合一地方選舉僅剩數日，大陸國台辦與中國進出口銀行簽署《「十五五」時期促進兩岸融合發展金融合作協議》，為台商台企提供融資支持。這項協議聚焦台商扎根大陸、涉台園區建設、兩岸貿易往來，以及台資企業參與「一帶一路」等領域，展現了大陸在「十五五」規劃啟動之際，對台商實質支持的態度。



台商赴陸投資下降

協議送來「及時雨」

在全球供應鏈調整與經濟不確定性升高的背景下，這項協議為台商提供了額外的金融資源與政策便利。大陸國台辦主任宋濤在簽署儀式上表示，希望台商堅定信心深耕大陸，積極參與兩岸經濟合作。中國進出口銀行作為政策性銀行，將資源向兩岸融合重點領域傾斜，有助於緩解部分台商的資金壓力，支持其穩定經營與拓展市場。

陸委會指出，台商赴陸投資占整體對外投資比重已從高峰時期顯著下降，今年前10個月約為1.1%。這顯示台商近年因應全球布局需要，逐步分散投資風險。正因如此，大陸此時推出融資支持，更凸顯其務實一面——不是強求全面回流，而是為仍在大陸經營、或有意參與相關合作的台商提供具體協助。

協議涵蓋貿易、先進製造業與聯合出海等方向，為台商在既有布局之外增加選擇空間。對於深耕大陸市場的企業而言，這是一項及時的政策紅利；對於有意探索新機遇的台商，則是潛在的合作橋樑。

台灣選前氛圍緊張

北京展現積極姿態

九合一選舉以地方治理與民生議題為主軸，兩岸經濟議題雖非焦點，卻始終牽動社會對未來關係的想像。北京選擇在此時推出融資協議，傳遞的是重視台商、願意以經濟手段促進交流的信號。與其將之簡單解讀為政治操作，不如視為雙方在經濟領域尋求務實合作的嘗試。

兩岸經濟聯繫經過多年發展，早已形成深厚的產業互賴。即使投資比重有所調整，既有台商網絡、供應鏈合作與市場經驗仍具價值。透過政策性金融支持，有助於降低經營不確定性，讓台商在全球布局與兩岸合作之間取得更好平衡。

總的來看，這項協議體現了以經濟手段促進兩岸良性互動的思路。在選舉氛圍中，能以建設性姿態聚焦台商實際需求，本身就是一種積極態度。未來若能持續落實細節、降低台商顧慮，這類措施有望為兩岸經濟合作注入更多實質動能，也為雙方關係提供更多穩定因素。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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