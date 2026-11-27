民思政研｜盧楚杰



11月24日，私隱專員公署發出新聞稿，呼籲機構加強資料保安。同一日，康文署接獲外判承辦商通報，指城市售票網被黑客入侵，涉及約130萬名使用者的姓名、電話號碼和電郵地址。



這個月的外洩事件一宗接一宗。崇光最多82萬名會員的資料可能受影響。虛擬保險公司OneDegree在11月6日偵測到系統被入侵，公署初步估計約11萬人受影響，外洩資料可能包括身份證號碼及照片、出生日期和財務資料。

公署的新聞稿列出八項措施，由防火牆、滲透測試到委聘供應商前的盡職審查，都是資訊保安的基本功。但呼籲之後呢？

現行《個人資料（私隱）條例》沒有強制通報機制。機構發生外洩，要不要通報、甚麼時候通報，由機構自行判斷。公署可以調查，可以發出執行通知要求糾正；機構不遵從執行通知，才構成罪行，最高罰款五萬元及監禁兩年。外洩本身，條例沒有直接罰則。

用OneDegree作對照，不同條例之間的落差就顯得很清楚。OneDegree是獲授權保險公司，受保險業監管局規管。保監局的《網絡安全指引》要求保險公司偵測到相關事件後，最遲72小時內向保監局匯報。保險公司如有不當行為，保監局亦可對其採取紀律行動，罰款上限為1,000萬元或所得利潤的三倍。

同一事故在保險監管的框架下，有匯報時限，監管機構手上也有罰款權力。但如果把這事件放在保障11萬名資料當事人的《個人資料（私隱）條例》下，就只有自願通報，和一個五萬元的罰款上限。

身份證號碼和照片外洩，冒名借貸的風險可以跟隨當事人多年。據報，OneDegree建議受影響人士透過「信資通」每年一次的免費額度，自行向環聯索取信貸報告，有客戶不滿，指用完免費額度便要自費。查閱信貸報告、凍結信貸、提防「精準詐騙」，時間和金錢都由市民付出。

公署的數字亦一樣。2025年4月至2026年3月，公署接獲272宗外洩通報，受影響人次330萬，按年升三成，而這只是自願通報的數字。

英國國家網絡安全中心在2025年5月發表評估，指漏洞由公開到被利用的時間已縮短至數日，人工智能幾乎肯定會令這段時間再縮短。攻擊會來得愈來愈快和頻密。條例給機構提升網絡安全的誘因，仍然停留在應該做和建議做的層面。

有人會擔心，引入罰則會加重企業的合規成本，中小企尤其吃力，亦可能影響營商環境。這個顧慮要正視。不過罰則可以分級，按機構規模、資料敏感程度和違規嚴重程度釐定，公署亦曾表示會考慮分階段推行。香港已有先例：今年1月1日生效的《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》，對指定營運者的違規行為設有最高500萬元罰款。

政府已向公署增撥資源研究修例，據報公署預計年內向立法會提交建議。筆者建議修例時考慮兩點。

第一，政制及內地事務局與公署宜加快修例，確立強制通報和行政罰款兩項機制。通報方面，機構得悉事故後須於指定時限內通知公署及受影響人士，保險業採用的72小時可作參考；外判承辦商等代為處理資料的機構，亦應負上同樣的通報責任，城市售票網正是一例。罰款方面，宜賦權公署就嚴重違反保障資料原則的個案直接徵收行政罰款，上限可參考新加坡：一般為100萬新加坡元，本地年營業額逾1,000萬新加坡元的機構，最高可罰本地營業額的10%。大機構有阻嚇，小機構不致負擔過重。

第二，訂明善後責任。外洩如涉及身份證號碼或副本，機構應為受影響人士提供一段時間的信貸監察，費用由機構承擔。可先寫入公署的《資料外洩事故的處理及通報指引》，修例時再考慮列為法定責任。善後的費用，不應再由市民自付。

呼籲已經發過很多次。荀子說：「刑稱罪則治，不稱罪則亂。」下一宗事件發生時，條例應該清楚說明機構要付出甚麼代價，才具有相應的誘因，促使機構更重視網絡安全和資料的保護。

作者盧楚杰是民思政策研究所成員。



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