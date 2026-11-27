來稿作者：陳克勤議員



數碼化浪潮席捲日常生活，從購買一張演唱會門票、預約一次醫療診症，到計劃一趟旅程，市民無可避免地將最私穩的個人數據交託予各類公私營平台。故此，近期香港接連爆發多宗大型機構及公共服務平台外洩個人資料的嚴重事故，橫跨零售、保險、航空、醫療、大專院校，以至康樂及文化事務署轄下的「城市售票網」相關系統，而所外洩的不再只是普通的聯絡方式，更涉及旅遊證件號碼、信用卡資料乃至極度敏感的醫療紀錄。這已不僅是一連串單一的資訊科技故障，更是一場關乎全港市民財產安全與社會信任的公共安全危機。



立法會議員陳克勤。（立法會）

資料管理外判 成為保安體系最薄弱一環

令人深感憂慮的是，事故發生後，社會往往只見到涉事機構發出例行公事的致歉聲明，卻未見相關公私營機構及其外判服務承辦商，對網絡保安系統作出具透明度的全面升級或有效堵漏。在黑客攻擊手段日趨專業化的當下，資訊保安防禦本應滴水不漏；然而，不少機構雖然自身設有一定的防火牆，卻將核心系統開發、雲端儲存或客戶服務等業務，外判予第三方承辦商——亦即現有《個人資料（私隱）條例》（下稱《私隱條例》）所界定的「資料處理者」。由於這些「資料處理者」目前並不受《私隱條例》的直接法律規管，導致外判鏈條成為整個保安體系中最薄弱的一環；一旦外判商的安全意識鬆懈或系統存在漏洞，不僅形同為不法分子敞開大門，令大量市民的敏感資料暴露於外洩風險之中，事後更往往出現權責不清、難以直接追究的局面。

此外，資料外洩的真正殺傷力，往往在事件曝光之後才正式開始。在暗網與黑市交易鏈中，完整的個人與財務檔案極具商業價值。不法分子一旦掌握市民的真實姓名、消費習慣、證件號碼甚至醫療背景，便能度身訂造極具欺騙性的「精準行騙」劇本，引發大規模的身分盜用、連鎖網絡詐騙，甚至針對受害人恐慌心理的「二次詐騙」。試想，當騙徒能準確說出市民剛在某平台購票或就醫的細節，並假冒官方人員以「資料外洩需核實帳戶」為由進行誘騙，一般市民實在防不勝防。這已不再單純是個人私隱權受損的法律議題，而是直接威脅市民身家財產與網絡空間治安的迫切挑戰。

政府須果斷介入 盡速推展系統壓力測式

面對如此嚴峻的局勢，社會不能再停留在「事後檢討」的被動循環，特區政府必須以維護公共安全與治安的高度果斷介入。首先，在執法與即時應變層面，當局必須向公眾清楚交代連串大型外洩事件的最新調查進展，並由保安及執法部門牽頭，制訂遏止外洩資料流入黑市作「二次詐騙」的即時情報攔截與預警部署。同時，針對諸如城市售票網遭黑客入侵、導致用戶資料被盜這類涉及公共服務的警號，政府不能止步於個案跟進，而應立即採取果斷行動，責成所有營運重要公共服務系統的政府部門及外判承辦商，在短期內完成全面的網絡安全漏洞排查與系統壓力測試，切實防止系統之間出現「火燒連環船」式的連鎖外洩。

其次，從制度與法規的長遠建設來看，個人資料私隱專員公署近年已多次指出現行法例的滯後，提出修訂《私隱條例》的具體方向，包括引入「強制性資料外洩通報機制」以及直接規管「資料處理者」。唯有將外判商同樣納入直接的法律問責框架，才能消除權責模糊的灰色地帶，倒逼外判服務承辦商自身正視網絡安全，在系統開發與日常維運中投放足夠的保安資源，達致委託機構與承辦商「雙重把關」的阻嚇成效。

善用行政權力 建立即時通報與保安審計機制

立法程序固然需要，但在修例草案尚未正式提交立法會的「當前真空期」內，市民的資料安全絕不能處於不設防狀態。特區政府必須善用現有行政權力，立即發出具約束力的行政指令與採購指引，強制要求所有處理市民敏感資料的政府部門、公營機構及其外判承辦商，全面提升數據加密標準、限制資料保存期限，並建立即時事故通報與獨立保安審計機制。

數碼時代的便利，必須建立在私隱安全的基石之上。每一次資料外洩，消耗的不僅是企業的商譽，更是市民對智慧城市建設的信心。唯有政府展現決心、執法部門主動出擊、公私營機構切實承擔保安責任，我們才能真正築牢香港的數碼防線，讓市民在享受科技便利的同時，免於淪為網絡黑客與詐騙集團的獵物。

作者陳克勤是第八屆立法會新界東北地方選區議員、民建聯主席、保安事務發言人。



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