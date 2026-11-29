來稿作者：林琳



在環球經濟格局重塑、全球科技合作重新調整的大背景下，香港始終堅持對外開放、主動連結世界，穩固自身獨特的國際定位。筆者近日隨財政司司長陳茂波率領的代表團，展開英國及荷蘭經貿創科考察，走訪劍橋、阿姆斯特丹、萊頓等歐洲頂尖科研與生物醫藥核心樞紐。是次行程不同於一般禮節性外訪，我們直接走進歐洲創科最前線，實地考察世界頂級大學科研平台、技術商業化機構、跨國藥企研發總部，以及成熟的生命科學產業園區，近距離掌握全球前沿科研趨勢與產業轉化模式。



立法會選委界講員林琳。（梁鵬威攝/資料圖片）

英國劍橋行程中，我們對接劍橋大學完整創科生態，與負責科研成果轉化的 Cambridge Enterprise 深入交流，了解當地頂尖基礎研究落地產業的完整機制。其後參觀阿斯利康劍橋研發中心，觀察人工智能與前沿科研體系如何大幅提速新藥研發與臨床進程。歐洲「學界、資本、產業高度聯動」的科研產業化閉環，高效率實現實驗室成果商業落地，為香港創科發展提供極高價值的參照範本。

轉赴荷蘭後，我們考察阿姆斯特丹創科集群，並走訪荷蘭規模最大的萊頓生物科學園。園區匯聚超過500家科研機構、初創企業及藥研單位，構建完整生命科學產業鏈。雙方針對跨國新藥聯合研發、臨床試驗合作、醫研數據流通、知識產權轉化等議題深度對接，並參觀當地專注早期人體臨床研究的權威中心。

整趟行程最深刻的現場感受，是國際市場對香港真實且濃厚的期待。

每當我們向歐洲商界領袖、科研學者及年輕創科人才，介紹香港首個五年規劃的長遠布局、人工智能核心產業發展策略、完善的知識產權保障、生物科技融資優勢、專屬稅務優惠及引才政策時，對方反饋熱切且專注。這並非禮節性交流，而是市場真實信號：國際社會已經清晰看見，香港不再只是傳統國際金融中心，更是歐洲前沿技術、科研成果進駐大灣區、拓展內地龐大市場的最可靠亞洲跳板。

面對環球不確定性，香港從未收縮對外版圖。憑藉「一國兩制」獨特制度優勢、健全法治、成熟資本市場與高度國際化的開放環境，香港持續承接全球資金、人才與創新資源，牢牢守住不可替代的國際樞紐地位。

是次英荷創科招商行程成果豐碩，既讓我們對標全球頂尖科研生態取經學習，亦向世界充分展示香港近年的發展成果與巨大潛力。未來我期望持續參與這類前線外拓工作，協助香港對接全球創科網絡、引進國際投資與高端人才，穩固香港作為國際金融、創新科技與高端科研轉化中心的核心地位。

作者林琳是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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