恩威並施｜如果馬會遷冊新加坡

最新一份財政預算案提出由今年度起的5個財政年度，向香港賽馬會（馬會）徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，稅額五年總共120億。其實香港現時50%的博彩稅率已經很高，增加博彩稅是有點「殺雞取卵」的做法。只要政府基建工程不超支，做好公共工程和財務管理，便可以省下120億。單單進行簡約公屋30000單位工程，便要花260億。



政府本身公共工程超支嚴重，正是造成目前政府財政問題的因素之一。增加馬會博彩稅收並不是一個良策，正常的做法應該是研究博彩政策，作出調整以增加收入。新加坡目前擁有的優勢不單只是金融財經，而且已經建立了博彩業，有賭場。新加坡為什麼比香港優勝，就是因為新加坡做事有規劃，不會見步行步，不會殺雞取卵，把自身的優勢消滅。

例如新加坡不會把自己的舊區全部拆掉，牛車水（唐人街）保留新加坡的傳統建築，讓新加坡有自己的文化旅遊資本。江澤民擔任上海市長時，曾到訪新加坡，看見新加坡保育舊建築物，問時任新加坡總理李光耀為什麼要保留舊建築物？李光耀回答這些都是很好的旅遊資源，要好好保存，傳統建築是一個城市的靈魂。江澤民聽了之後覺得很有道理，回上海後便停止大規模的上海市舊區清拆工作，他給上海留了一個文化底氣。上海今天能夠成為真正的國際大都會，少不了歸功當年江澤民的良政把舊區古蹟保育下來。香港卻走了歪路，把自身的舊區文化歷史都拆毀。

今次政府增加博彩稅有點「鬥氣」的味道，並沒有一個策略性思維。以馬會的實力，大可考慮分散投資，轉移投資項目，其中一個當然是新加坡。甚至可以遷冊新加坡、遷冊澳門，為什麼一定要留在香港？馬會建立於殖民地時期，139年來已形成一個體制，香港政府有能力去管制它嗎？政府自己要想清楚。

今次政府增加博彩稅有點「鬥氣」的味道，並沒有一個策略性思維。以馬會的實力，大可考慮分散投資，轉移投資項目，其中一個當然是新加坡。甚至乎遷冊新加坡、遷冊澳門都有可能，為什麼一定要留在香港？馬會的重要性就在於，建立於殖民地時期的它，139年來已經形成一個體制，這個恆久的體制香港政府有能力去管制嗎？政府自己要想清楚。

我認為對香港最有利的雙贏做法是大力發展博彩業，探究在新科技時代有什麼發展空間和可能。因應政府今次的舉動，馬會恐怕也會研究自身的分散投資策略，例如在大灣區。當然國家政策是博彩業一定要受到國家監控，它規模不可以太大，正如中國人說「小賭怡情、大賭亂性」的這個道理。

而以新加坡的管治生態，它完全有條件接收香港馬會。新加坡也是普通法體系，在法理上也有一定的可能性。甚至乎香港馬會和新加坡可以合作遊說中央，容許香港馬會在新加坡設立分支發展網絡。這一方面香港政府要小心，因為香港政府目前並不是一個強勢政府。它必須有策略性思維，思考做什麼事情才對市民和香港和國家有好處。

除了增加博彩稅，還有報道傳出香港政府要開始整治馬會。如果政府真的要整治馬會，事前應該先好好思考會否導致一個自相殘殺的鬥氣局面。我相信最重要的是讓博彩應該回到服務於香港市民利益，就是如何透過馬會製造更多經濟效益，轉成社會慈善福利的資源。例如研究博彩業和旅遊業的關係，如何透過博彩業推動其他經濟活動發展。目前負責管理馬會的是民政及青年事務局，民政及青年事務局有沒有能力去理解馬會的具體運作？政府內部有沒有足夠的專家去理解馬會的具體運作？這一點也需要考慮。

所以加博彩稅可以說是一件小事，但也是檢視政策思維的一個很好的機會。馬會自身也要檢討傳統殖民地模式應如何改革？如何增加馬會的透明度？如何提高香港的能力，建立香港團隊？馬會對社會的影響力，除了起硬件建築以外，還需要做什麼才能建立香港軟實力？

若果我是馬會高層，必然會分散投資，思考到澳門、大灣區和新加坡。馬會如果遷冊新加坡，對香港來說當然會是很大的損失。以新加坡目前的政治影響力，他們有足夠的力量促成這件事情發生。這是香港政府需要注意和認真思考的，而不是像財政司司長陳茂波說些叫「馬會自己諗掂佢」的輕佻話。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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