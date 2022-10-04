多聲道｜改革聯合國章程　取消一票否決權

9月24日，聯合國召開常年會員大會時，馬來西亞首相拿督斯里依斯邁沙比里指出，聯合國最大的問題在於聯合國安全理事會（安理會）的否決權經常被濫用，藉以支持掌握這一權力的世界大國，大馬為此呼籲廢除這安理會的否決權，以符合一國一票原則。



來稿作者：陳文坪



話音剛落，俄羅斯總統普京9月30日於克里姆林宮宣佈把烏克蘭東部和南部的頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松與紮波羅熱四區納入俄國版圖。儘管包括聯合國及許多國家領導人紛紛加以譴責普京在佔領區舉行的所謂「公投」行動，但普京依舊我行我素對著幹。普京這種赤裸裸的行徑，凸顯聯合國的無能為力。

馬國首相在聯大會議上的呼聲，應得到聯合國秘書處的重視。相信大多數成員國會支持對「陳年往事」、「不合時宜」的聯合國組織章程進行修訂並加以改革的必要性。

第二次世界大戰期間（1939至1945年），各國領導人在共同協作終止戰爭之後感到，迫切需要有一種機制來協助促成和平，阻止未來的戰爭。他們意識到，各國必須在一個全球性組織中通力協作，這個設想才有可能實現。正是如此，聯合國就是在此情況下而成立起來的一個國際組織。

聯合國安全理事會有15個成員，其中五個是常任理事國：中國、法國、俄羅斯、英國和美國。 而五個安理會常任理事國自1945年聯合國成立以來一直未變；其他十個非常任理事國由大會按地域分配原則選舉產生，任期兩年。

聯合國成立至今已有70多年，但世界各地的紛爭卻從來沒有停止過。各成員原本寄望聯合國的成立能更好的解決各地的紛爭、戰亂。然而，看來是事與願違。

如今年2月俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的戰爭，至今已有半年多，聯合國大會也要求俄羅斯停止戰爭並撤軍，但戰事還是不斷持續。日前俄羅斯總統普京甚至簽署動員令徵召30萬後備役要繼續攻打下去。

造成的原因雖有許多，但聯合國安理會常任理事國，把自身國家利益置放於聯合國全體成員國的利益之上才是主因。安理會五個常任理事國的「一票否決權」的有恃無恐，讓聯合國的決議難以推行，才是導致這種局面的僵持不下。例如，聯合國安理會9月30日就譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土的決議案進行表決，俄羅斯一如既往利用「一票否決權」來阻止議案通過。

身為聯合國安全理事會五個常任理事國美、中、俄、英、法，不但沒有作出表率，捍衛聯合國憲章，他們都有不遵守國際法的先例。至2022年，5個常任理事國共行使285次否決權，其中 俄羅斯：117次（ 蘇聯為90次、 俄羅斯27次）、 美國：82次、 英國：34次、 中國：17次（ 中華民國為1次、 中華人民共和國16次）、 法國：16次。

可想而知，國際法根本管轄不了他們。只要對他們不利，他們就說，這樣的裁決無效，我方堅決反對，不執行。常任理事國握有一票否決權，等同手操「尚方寶劍」而無需負任何責任。在提倡民主機制的當今，這不但不民主，也是違反民主基本原則，使得聯合國或安理會在面對衝突或戰爭時都束手無策。

由此可見，國際法只有在世界大國、十個安理會成員國、五個常任理事國的聯合下，才能對其它國家採取行動，包括經濟制裁。

聯合國對於俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭這個主權國家，俄羅斯又是五個常任理事國，而聯合國卻無法干涉，眼睜睜看一座座醫院、學校、民房在炮火中成為廢墟，人命傷亡、亂葬崗到處可見，這說明了一個十分急迫又必須進行推行的的議程，當聯合國對一些常任理事國或會員國違反聯合國憲章而無法干涉或加以遏制，那安理會應廢除「一票否決權」制度。即聯合國機構及安理會決策機制的改革刻不容緩。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。