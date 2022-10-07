多聲道｜開發新區切忌半桶水　保育濕地不走回頭路

上屆政府計劃在未來北部都會區建立3個超巨型的濕地保育公園，政府或於即將發表的施政報告透露更多細節。適逢近期有議員提出重新規劃濕地緩衝區，獲得不少人認同，筆者認為，兩者息息相關，當局宜一併處理，制定對本港整體發展佈局最有利的方案。高生態價值的濕地值得保育，但新一屆政府首要考慮的不應是公園的面積，而是保育方式及目標，並深思是否一定要行「公園化」的舊路。



北都區是長遠大計，方案必須具前瞻性，不應只是劃地為牢被動式保育，政府如可參考內地及海外成功例子，加入私人參與，將大量已荒廢的魚塘/濕地「活化」，融入商住區域，將是達致保育與發展雙贏的關鍵所在。



來稿作者：陸在山



本港現時位於天水圍的濕地公園，鄰近米埔及內后海灣這一大遍拉姆薩爾濕地，佔地61公頃；明年亦有佔地37公頃的塱原自然生態公園完工，該公園分三個區域，有生態區、農業區及訪客區，這兩個保育公園一東一西合共約100公頃。政府在北都區發展策略中建議的3個濕地保育公園，面積是十倍有多，共達1220公頃，如落實即代表日後幾乎整個邊境線都是保育公園。保育具價值的濕地相信沒太多人反對，但筆者擔心政府可能只將這些「項目」擴大並複製三次便當作「交功課」，那將會令想盡方法四周覓地建屋、幾公頃也拼湊動工以解本港房屋燃眉之急的人士，徒嘆奈何。

「保育」無為而治是浪費土地

保育方式必須與時並進，亦要有明確及可持續的長遠目標。現時鄰近邊境一帶的魚塘，其實很多已荒廢，不少更位於濕地緩衝區，而緩衝區的作用多年來備受質疑，故此不時有評論指應重劃達1200公頃的緩衝區。事實上，無為而治式「保育」魚塘，只會浪費土地，保育濕地亦應以生物多樣性為長期目標，在土地資源緊絀下，必有取捨。從觀鳥會公開的報告所見，大部分水鳥出沒在后海灣、拉姆薩爾濕地、米埔附近，相對而言，新田、三寶樹及落馬洲一帶對候鳥吸引力較低。筆者贊成收回荒廢魚塘、重劃濕地緩衝區，更加贊成將擬建的3個濕地保育公園重新規劃，縮減規模，原則應是盡量靠向拉姆薩爾濕地一邊，而近落馬洲關口一帶，則採用新思維規劃，以主動保育方式，將保育濕地理念好好融合新田科技城，發展成生態都市。

內地很多主動保育的成功例子值得香港借鏡，例如前身是受污染果園的海珠濕地，佔地1100公頃（對於內地這個面積並不大），經過10年改造修復，濕地水質從過去的劣五類提升到三類（一類為最好），空氣PM 2.5比周邊平均低約20%，並發現兩個全球首見的昆蟲新物種，環團也認為這種人工濕地有一定的生態保護作用。另一例子是杭州西溪濕地，當地政府將西溪國家濕地公園，與創科巨企如阿里巴巴杭州總部、騰訊眾創空間、文體中心、浙江工業大學等，融匯在同一區域，這種生態都市模式，極之適合預計達1100公頃的新田科技城。當然，取他人所長後，可因應本身情況加以調整，筆者建議將新田科技城原定一半保育一半發展的方案，改為35%保育、65%發展，而且不應一刀切分割，房屋供應可至逾10萬伙，當中需要包括一定數量的公屋，並加入人才公寓，整體打造一個職住平衡、有綠化及濕地在內的商住區，形成鐵路站一帶的15分鐘生活圈。

北都區要加入保育元素，需要更多突破框框的想像，修復荒廢魚塘濕地之同時，也要從實際考量，因保育需要大量資金，私人參與甚至營運，相信是比較有效及可行的方法。政府與私企傾好融資，屆時在發展之餘可以利用私人市場的靈活性，在區內各處建立生態廊、不同重點棲息地，只要同時做好雨水處理和改善防洪，便可提高整體生態價值。

綜合來說，今日已不可再用20多年前的標準，這裡不能碰、那裡有魚塘，如仍以往般綁手綁腳下，藍圖劃多大，北都區的住宅預想單位量多高，永遠都只會是一個憧憬，結果只淪為不倫不類的半桶水發展區。筆者希望施政報告可提出將濕地再分配善用，以達致對本港整體發展最有利的佈局；綠化保育與15分鐘生活圈並存，這是未來20、30年都市的構想，北都區發展正正是為著未來生活，這並非天馬行空，有心有遠見的話，一切都會變得切實可行。

作者陸在山是公共事務顧問，曾於政界及傳媒工作近二十年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。