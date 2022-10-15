恩威並施｜香港桌球發展策略

香港世界桌球大師賽成功舉行，可喜可賀。香港桌球一直以來都有非常優秀的成績。過去幾十年，桌球一直在香港都是一種邊緣運動，傅家俊在缺乏正常支援下，以一人之力打進國際桌球圈，本身就是一個非常重要的成就。政府支持舉辦一項國際賽事是一個好的開始，但長遠來說，要借助傅家俊先生和吳安儀小姐的力量，讓他們領軍帶動香港整體桌球發展，便需要在空間上提供支援。



具體有幾個方面要做︰

第一，加強香港桌球場地的發展。從前桌球被定性為一種邊緣性的運動，以前叫桌球室為「波樓」，有點三教九流場地的意味。七、八十年代桌球室在香港遍地開花，有的比較正統，也有一些確實和社團有一些關係。但是說到底，桌球想要打得好，本身也需要非常刻苦的訓練，它是一項需要高度的集中力和專注力的運動，必須剛柔並濟，既要有陰柔的力量，也要有強大的力量，最重要的是需要有持久耐力，不像美式爆炸性的運動。所以，推動桌球業的發展，也可以創造一個提升香港年輕人素質的良好平台。尤其是香港有像傅家俊這樣的正面的領軍人物，應該讓他好好發揮。政府應該找空間讓傅家俊成立一間桌球學院，甚至是香港大灣區桌球學院，培養年輕一代的桌球人才。

第二，應該在十八區的社區中心建設社區桌球中心，也應該鼓勵商業機構在其商業空間裏面設置桌球室。

第三，在桌球室發牌制度上，不要把它定性為一種像娛樂場所的性質，而是有特定的配對去做，令它不單止普及化，而且更加專業化。

第四，傅家俊可以說是第一代華人打進國際桌球圈，但他主要依靠個人的力量。中國近年其實出了很多桌球高手，未來桌球業要進一步發展，除了舉辦年度精英大師賽以外，更應該獲得更多支持。地產集團也可以組織桌球隊，如果香港八大地產商有八支桌球隊，定期舉行桌球聯賽或青年錦標賽，也可以提升香港桌球的影響力。目前很多商場都出現了空置的情況，這些空置空間若要改裝成桌球室或桌球場，其實是非常簡易的事，可以令更多人參與桌球運動。

推動桌球運動是一件很好的事，也可成為香港的標誌。從前李麗珊摘下奧運滑浪風帆金牌，政府沒有好好支持她。其實她為香港奪取第一面奧運金牌後，政府應該成立一間李麗珊滑浪風帆中心讓她帶領，並應該培養李麗珊進入奧運會的國際運動系統。劍擊選手也是一樣。內地培養運動員，便不只是培養拿下金牌的運動員，更會提升他們進入國際運動管理政策發展的項目，這樣才能夠進一步深化中國在運動界的影響力。

除了李麗珊，1986年香港便曾出了一位亞運會保齡球金牌得主車菊紅，曾令保齡球場遍地開花。如今保齡球場幾近凋零，最主要的原因不是沒有好的保齡球運動員，而是沒有足夠的場地。所以這是一個城市規劃的問題。當下香港的城市規劃很單一，只有商場一種項目而沒有其他項目。一個有豐富文化的社會，例如東京，既有一些七個人的小型酒吧、也有七萬人的大型場館。而七個人與七萬人之間也有非常多不同種類和組合的娛樂場地，這才是一個真正國際城市的氣度。

要吸引人才，最重要的是有整體的生活配套。而桌球這種生活上的運動，正正就是吸引人才的一個非常重要的配套。所以世界桌球大師賽也應該擴大，變成大灣區桌球錦標賽，在大灣區推動桌球運動。由傅家俊領軍，組織大灣區桌球聯賽。

其實桌球運動和地產、商業發展，可以建立很好的協同效應，也能夠製造更多的社會效益，何樂而不為？總而言之，今次世界桌球大師賽是一個很好的開始。香港政府應該長期支持，地產發展商更應該大力支持。應該順勢而為，把香港發展成為大灣區桌球發展的一個重心。這個概念也可以應用在劍擊項目身上，香港的劍擊運動如今相當成功，但如何才夠進一步提升香港劍擊運動？當然要由整個體制開始。

桌球也好、劍擊也好、保齡球也好、乒乓球也好，這些中小型規模的運動，香港都有着非常大的發展潛力。它們不像足球馬樣需要大量的資源配套，在成本效益上有非常大的發展空間。再結合一些文化、商業、社區元素，更能令這些活動發光發熱，也能夠帶動更多市民參與，是非常有用的事。府訂定體育發展策略，不單止是一個體育問題，也是一個社會文化發展、培養青年能力的綜合策略性問題。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。