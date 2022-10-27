梁海明｜大數據分析：香港人如何看中共二十大？

中共二十大於10月16至22日在北京召開，廣受本港各界關注。通過大數據和人工智能模型分析發現，本港最關注中共二十大的為中西區、灣仔區和離島區這三個區的市民。對中共二十大報告持正面態度的市民佔21%，負面態度的市民則佔13%。雖然有不少市民認為中共二十大將給本港帶來新動力、新機遇，但亦有部分市民憂慮中共二十大報告提出要「完善特區司法制度和法律體系」，或會帶來一定影響。特區政府應考慮進一步向市民做好有關中共二十大的宣傳、解釋和說明工作，既助市民把握二十大機遇，又助市民釋除憂慮。



來稿作者：梁海明



筆者挖掘從2022年10月16日中共二十大開幕當日至2022年10月25日這10天期間，香港各主流媒體、社交媒體、網上討論區等與中共二十大相關的中英文數據、訊息超過36,782條。其後，筆者通過非監督機器學習技術Latent Dirichlet Allocation Model（隱含狄利克雷分佈模型）、Bidirectional Encoder Representation from Transformers Model（BERT模型）和Sentiment Analysis Model（情緒分析模型）等人工智能模型，對上述時期帶有情感色彩的主觀性內容進行分析、處理、歸納和推理。

通過大數據分析，在本港十八個區的市民中，最關注中共二十大的前十個區分別為：中西區、灣仔區、離島區、九龍城區、大埔區、北區、沙田區、油尖旺區、黃大仙區、元朗區和南區。其中排名前三的中西區、灣仔區和離島區關注的市民，是其它十五個區市民的總和，而最少市民關注中共二十大的三個區分別是屯門區（第十六位）、觀塘區（第十七位）、葵青區（第十八位）。

由於香港最重要的政府總部、立法會等行政、立法機構，以及金融、商業中心區和部分豪宅區主要集中在前三位的中西區、灣仔區和離島區，這無疑顯示出香港政商界人士，以及中產市民及富裕市民更加關注中共二十大。

本港市民對中共二十大關注最高的時間是10月17日二十大開幕翌日，次高是10月22日閉幕當日。通過下圖可預測，市民對中共二十大的關注度正逐步下降。

經過大數據分析，本港報道與中共二十大相關新聞數量最多的前十大傳媒分別為：文匯報、大公報、香港中通社（香港新聞網）、巴士的報、星島日報、香港經濟日報、香港商報、香港01、明報、頭條日報。由此反映出，傳統傳媒較電台、電視台等電子傳媒更加多報道中共二十大的相關新聞。

對此，特區政府未來若要推動更多市民了解中共二十大相關內容，幫助市民把握當中的機遇，可能要針對上述研究發現，進一步採取各種有效措施讓更多基層市民了解中共二十大內容。

市民認為二十大能為香港帶來新機

與此同時，人工智能Sentiment Analysis Mode（情緒分析模型）研究發現，本港市民對中共二十大表達正面態度的佔21%，負面態度的為13%，表達中性態度的市民則佔65%。

市民對中共二十大表達正面態度的原因，主要是認為：中共二十大可為香港注入新動力，中國開放的大門愈來愈大，能為香港帶來新機遇，為香港各界融入國家發展大局指明方向，香港更能發揮國家所需、香港所長的作用，「一國兩制」這一最佳制度安排將長期堅持，支持香港鞏固提升獨特地位和優勢。

通過人工智能情緒分析模型研究也發現，不少市民亦對中共二十大表達出憂慮情緒，譬如，有部分香港市民憂慮會爆發台海戰爭。又譬如，市民擔憂內地未來實施的經濟政策，可能會影響香港發展。

而最令市民憂慮的，則是與司法、法律領域相關。鑒於2019年10月十九屆四中全會公報提出要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」之後，港區國安法和完善特區選舉制度先後出台。而中共二十大報告提出要「完善特區司法制度和法律體系」，令市民憂慮未來是否又會出現新法規、新制度，以及對市民是否會帶來影響。

對此，相關涉港機構和特區政府或要考慮對二十大報告加以更多的解釋、說明，以免市民產生不必要的憂慮情緒。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。絲路智谷研究院是由中外知名學者組成的公共政策研究機構，聚焦於粤港澳大灣區、一帶一路、宏觀經濟等領域研究。文章的內容僅代表作者個人觀點，與任職機構或香港01無關。



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