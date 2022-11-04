揚言自得｜拜登四次表態，有助台灣和平統一

俄羅斯出兵烏克蘭之前，美國總統拜登事先數次表明不會派兵保衛烏克蘭；但在過去13個月，拜登4次表明會出兵保衛台灣。拜登對烏「不出兵」的表態，是慫恿俄羅斯出兵，以實現美國「戰爭與暴力加息」的陽謀，驅趕全球資本湧向美國。但在台灣問題上，拜登截然相反，4度拋棄美國的戰略模糊，威嚇「會出兵」。這是自從冷戰結束以來歷屆美國總統最高頻、最明確的表態。目的就是要阻嚇中國不要動手。



美國是全世界最好戰的國家，其前總統卡特說：美國立國200多年，只有16年沒有打仗。這次面對「最大的挑戰者」居然4次說：你別動手呀，你動手我就揍你。驟眼看好像惡形惡相，但無意間卻透露了美國最真實的心底：不願打。最好戰的國家為何竟然轉性不願教訓眼中釘？ 當然不是轉性，原因只能是知道自己打不贏。美國假若不惜一戰，軍事介入台海卻被解放軍拒止，全球霸主不能承受戰敗的代價、 不會讓其全球霸權崩潰，故此美軍的介入定必會無限升級， 後果遠超統一台灣的範疇，會是中美慘烈的終極一戰。

「不願打」反映的不是意願，而是實力。 最好戰的霸權國家，只會在精準評估之後知道打不過人家，才會4次高舉免戰牌。美國這次自揭「不願打，因為打不贏」的底牌，大大有利於中國的部署，大大增加和平統一台灣的機會。

中美大國博弈複雜異常且涉及所有環節，但最基本的天下第一問是：美國在自知國力日衰而中國國力日盛的勢態下，會否把握最後的窗口期，趁美軍還能力壓中國的情況下不斷用利用台灣挑釁中國紅線， 像催谷俄羅斯出兵烏克蘭一樣，逼使中國出兵，讓美國有機會伙同其附庸國與中國大幹一場，期望一舉擊垮中國，永續美國全球霸主地位；還是美國明白雖然整體軍力遠勝中國，但在中國邊境兩千公里甚至更遠範圍內，會被解放軍擊潰，故此美國的底線是不與中國開戰，對台最優方案就是維持現狀，能維持多久就多久，最重要的是不要在台灣問題上示弱、不要在自己任內失去台灣、不要在自己任內勞師遠征台海南海卻被解放軍擊潰？

美國有這份自知之明嗎？拜登回答了這個天下第一問。在中國沒有任何啟動武統的跡象下，他無端端四度壯膽式的「會出兵」威嚇，是因爲他過分焦慮而無意間自揭「不願打」的底牌，讓我們看到美國有自知之明。

中美1979年正式建交以來，「戰略模糊」是美國對台政策的壓艙石。中美關係正常化後3個月，美國便出台《台灣關係法》，維持與台灣「非正式」關係、對台灣作出6項保證，不斷對台售武，這些行為的總體效果，就是戰略模糊。 特朗普總統年代對中國的極限施壓， 是冷戰後歷屆總統之中程度最高的，但在會否出兵護台方面他也沒有改變維持了40多年的的戰略模糊。拜登「4度出兵」修改了戰略模糊政策，這本身絕非小事一樁。但較修改戰略模糊「本身」更爲重要的，是這反映了美國「打不贏」的自我評估。

美國「打不贏，因此不願打」的自我評估，在其行動中亦有迹可尋。在1954年、1958年、和1995-96年的三次台海危機之中， 美國第七艦隊和航母雖沒直接和中國開戰，但直接參與了非實戰的軍事活動，包括支援台灣突破解放軍對台封鎖；1995-96的台海危機，美國更派出兩個航母戰鬥群穿過台灣海峽。但三個月前美國國會議長佩洛西訪台引發的第四次台海危機， 雖然解放軍封鎖台灣三天， 跨越台海中線， 導彈飛越台灣上空等軍事施壓力度遠超歷史紀錄，但美國的介入程度卻是史上最低。 美國派來列根號航母，但在中國發射導彈後， 該航母撤退了幾百公里；解放軍軍演期間沒有一艘美國艦艇進入台灣海峽，美國軍方更宣布推遲原訂的洲際彈道導彈試射， 原因是「以免造成誤解」。 而在特朗普執政末期， 美國軍方第一號人物米勒將軍更背着特朗普兩度致電中國，為免中國作出軍事誤判。事件曝光後，特朗普和多名議員要求控告米勒叛國， 但拜登讓他留任。 對中美軍事實力比較評估，米勒是全美第一權威。他「 私通外敵」，因為他最有自知之明。

看穿了美國「打不贏，所以不願打」的自知之明，讓中國在知己知彼下的戰略部署空間遠遠大於美國，亦使我們在統一台灣問題上，由以往的被動， 轉為全面戰略主動，和平統一 盡在掌握。

但我們絕不可以輕敵。 美國自己不願打，可以發動代理人戰爭。美國的附庸國之中， 最有機會成為美國戰爭代理人的，是日本；對中國最張牙舞爪的，是日本： 與台獨千絲萬縷的，是日本；最不想見到統一台灣的，是日本。如果日本膽敢軍事介入兩岸統一， 那麼武統台灣的唯一戰場，就是日本本土， 戰火不會波及我們自己的國土台灣。 當然，中國熱愛和平，只要日本格守和平發展，和平統一台灣後我們掌控了日本海上航運的必經之路， 但日本的合理權益，中國會充分照顧的。

美國的不願打，台獨勢力亦會看通。 拜登的四次出兵論後， 白宮發言人四次補充：美國政策沒有改變， 這個補充，部份原因是說給台獨分子聽的。否則台獨分子以為美國真的一定會出兵保衛台灣， 進而採取更激烈的台獨活動，令美國更難維持現狀。 隨着美國決不出兵台海的勢態愈趨明顯，台獨勢力會愈趨收斂，台灣民心會愈趨回歸，這為和平統一創造了充足條件，下一步就是盡快制定中國台灣基本法，而基本法的內容，就是要給台灣人民安心、讓台獨勢力死心、 並給予美國有體面的下台階，讓外來勢力甘心。2027年建軍100年或之前和平統一台灣定必可期。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長，現任職智庫。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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