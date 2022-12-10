揚言自得｜美國打包台積電，打壓華為，怎麼辦？

在平凡的1987年，兩名不凡的中國人播種了非凡。那年，43歲的任正非創辦了華為，將其建設為全球最強最尖端的通訊設備商；同年，56歲的張忠謀創辦了台積電，將其建設為全球最強最尖端的芯片製造商。



華為自行設計所需的晶片，然後交由台積電代工生產，相輔相成。華為很快便成為台積電全球第二大客戶，且升勢凌厲。兩人會晤，惺惺相惜。這兩位巨匠一旦聯手，中國最關鍵的科技會馬上世界無敵。

面對如此良辰美景，美國臉上烏雲滿佈，於是夥同其附庸國，先打斷華為的升勢，欲一舉打殘我們的5G發展；然後以霸權之力，把台積電的人才技術設備資金一併打包，推上飛機運去美國。美國快狠準打壓我們、好快省壯大自己。

兄弟捅刀，其痛錐心；華為所受最狠的一刀，就是台積電出手，在美國勒令之下斷供華為芯片。今天中國雖然國力日盛，無奈未能讓華為在全球取得起碼的公平營商環境；解放軍雖在今年8月第四次台海危機時展示出全面封鎖台灣的能力，但無法保護台積電被美國從台灣省綁走。怎麼辦？

特朗普於2019年5月開始制裁華為時，張忠謀公開表示：「會與華為站在一起，共渡難關。」我相信他出於一片真誠。一年後，美國眼見對華為的禁令未能達到預期效果，於是把禁令提升至極限級別，台積電若不配合，即面臨制裁。於是台積電兄弟捅刀。張忠謀是黃皮白心助美反中，還是身在洋營心在漢，在霸權下迫於無奈，先保留實力，然後找機會暗渡陳倉？先要解答這條問題，才能知道該如何應對美國的狠辣。

為了追尋答案，我在中大圖書館閱讀了有關張忠謀的一切，走出圖書館時已是寧靜的星夜。嘗試去了解一位站在時代尖端的科企巨人，但兜兜轉轉撲面而來的卻是歷史的沈重。張忠謀在浙江出生，曾在重慶南開中學讀書。1937年南京大屠殺那年六歲，父母帶同他由南京逃難到廣州，再到香港，但日本攻陷香港，他家於是逃難到上海，再逃難到重慶，國共內戰時他家再來香港，1949年他18歲時獨自前往美國，入讀哈佛，麻省理工，史丹福。

經歷過那個年代的中國人，不論是共產黨、國民黨、無黨派、還是兩面派， 除了漢奸之外，都不會忘記自己的根，不會忘記國家民族。他雖然在美國學習、工作、和發迹共三十多年，但他的自傳是自己親筆用中文一字一句手寫而成。

「即使在古老的中國，在抗戰幾年中，也嗅到了強烈的青春氣息。」張忠謀在自傳說。在談及他父親在美國生活時，張忠謀說：「他老年的生活是安定的，但一直本能擺脫那流亡異國、壯志未酬的憂鬱感」。老父的心境，只有老父知道。對老父內心的評估，某程度上是張忠謀自己感情的投射。張忠謀在美多年，但在他眼中，美國只是「異國」。

1945年8月日本投降，當時張忠謀正在重慶。他說：消息傳來，重慶舉城狂歡，他並引用杜甫詩來形容當時情景：「劍外忽傳收薊北，初聞涕淚滿衣裳。卻看妻子愁何在，漫卷詩書喜欲狂。白日放歌須縱酒，青春作伴好還鄉。即從巴峽穿巫峽，便下襄陽向洛陽」。他引用這首詩，是因為千年前詩聖的詩句，竟似為勝利的山城重慶而寫。民眾的歡喜若狂，妻子一貫的愁容一掃而空，大家急於回鄉的情景，都被杜甫形容得淋漓盡致。

台灣的台獨核心份子，多是親日崇日甚至是隱性的日裔人。張忠謀不是。他18歲才離國赴美，那時他的國家民族立場已經奠定。國共內戰年代，支持國民黨還是共產黨的決定性因素，除了自己的價值觀和意識形態之外，還有地理。身處共產黨根據地的民眾會趨於親共，身處國民黨根據地的民眾會親國民黨。當時不存在台獨思想。張忠謀的家庭因為地理，選擇了國民黨，但這不減他對一個中國的立場。

雖然他在美國成就輝煌，但抗戰勝利時引用「青春作伴好還鄉」的張忠謀還鄉了。首先邀請他回國發展的是台灣省，故此他落地台灣。他在台灣地區取得舉世觸目的成果後，台積電開始在內地發展，成為台商在大陸最大的投資者。2017年，台積電在南京的芯片廠落成，張忠謀在典禮中說：「中國是台積電在世界各地業務成長最快速的地區，為了就近服務客戶，台積電除了在南京設廠外，也會把台積電的開放創新平台生態系統導入中國，協助中國的IC設計公司一起發展半導體產業、共同成長。」雖然投資大陸有巨大的商業誘因，但與中國的半導體產業「共同成長」的背後，我感覺到的是全世界中國人共通的中國心。

上月17日，台積電首批300名骨幹人員及家屬登上美國包機，直飛美國亞利桑那州鳳凰城。台積電在那裏投資120億美元建設晶片工廠。美國媒體預計2022年底前，將有1000多名台積電骨幹成員被運送到鳳凰城晶片工廠，成為該廠的長期核心人員工。台積電亦會拆卸位於台灣的大批精密設備，打包運到美國安裝使用。台積電是國寶，但台灣民進黨為了迎合美國，把它當作貢品。

上月19日，張忠謀與國家主席習近平在曼谷召開的亞太經合組織峰會期間進行了「簡短但愉快」的交談。多位國家首腦包括英國首相也沒有這份禮遇。張忠謀亦與美國副總統賀錦麗就半導體進行討論。台積電對國家利益的重要，可見一斑。

民進黨無能亦無意保護國家民族的寶藏，國家應該出手。保護在台國寶的工作絕不能等到台灣正式統一之後才開始，否則到統一時，台灣省已經被掏空。護台工作應該依法合規地盡快啟動，如此亦可加速統一的步伐、理順統一的過程。第一步要做的就是制定中國台灣基本法，清楚規定轉移在台而涉及國家安全的資產，必須合乎基本法的要求，並需與中國政府商討並獲批准，才可進行。 否則這類資產轉移及與外國簽訂的相關合約，中國政府一律不予承認， 中國政府並保留一切權利， 在適當時間透過外交、制裁、以及其它有效途徑取回這些資產。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長，現任職智庫。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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