揚言自得｜解放軍全面封鎖台海，美國如何應對？

不是會否，只是何時。「中國促統台灣最大可能採取的軍事行動是封鎖台灣」這評估來自美國國防部資助的一份權威研究，因為軍事封鎖能最大程度減低對台使用直接武力，而且可控性高，可以全面封鎖，亦可以隨時降溫，可以選擇性地放行某些船隻，例如讓運載醫療物品的船隻通行，以彰顯人道主義。去年8月佩洛西竄訪台灣後，解放軍對台實施了練兵式的大範圍封鎖，美國航母掉頭遠離封鎖區，不作干預。該次「演習」是不折不扣的軍事封鎖，只不過以「演練」為名小試三天；亦可視為軍事封台三天後，解放軍選擇迅速降溫，只因統一台灣的時機未到，主動權全在中國掌握。如果「演練」一個月會如何？

今天佩洛西已下台，但取代她成為眾議院議長的麥卡錫較她更極端反華，還未當選議長便揚言一定訪台，更許諾在眾議院成立跨黨的「中國問題特別委員會」，於立法機關配合美國行政機關在所有聯邦政府部門設立中國事務辦公室的決定。 這是美國式百花齊放地調研中國每一個環節，確保打壓既全面又細緻。美國近期釋放出來的緩和中美關係訊息只是假象，美國對中國的步步進逼只會加劇，任何緩和措施都只是煙霧和戰術性的以退為進。這包括台獨活動會表面有所收斂，但實質上更深耕細作。2023年的台海不會寧靜。

假若美國在明知國力此消彼長、時不在我之下全心求戰，定會不斷挑釁中國，直至中國無路可退，賜它一戰。同樣假若解放軍今天便開始長期「演練」封台，美國基於其綜合國力仍強過中國，以及為了維護其全球霸權，亦難以退讓。軍事攤牌之下結局如何，美國多個國家安全尖端智庫作過不少沙盤推演，結論多是美國會敗走台海。但一份新的模擬戰結論有所不同。

美國首屈一指的智庫組織布魯斯金學會數月前在美國國防部資助下對解放軍全面封台做了雙場景的模擬戰推演。第一個場景是中國自我約制把封台軍力限於潛艇加水雷，以避免攻擊台灣本土，亦避開攻擊美軍在區內包括日本的軍事設施。該智庫判斷解放軍擁有的20 艘舊式潛艇和約40 艘新型靜音潛艇會全部出動，並在台海佈雷；美國則出動其海軍可調動的一半艦艇，包括航母約共100艘，進行反潛艇戰，以突破解放軍封鎖線，並在台灣以東海面開闢安全國際航道和調派護衛艦保障航道安全，其整體作戰能力包括這些軍艦具備的無人駕駛水下航行器，以及航母提供的制空權。

美國的反潛艇作戰會對中國潛艇構成三層打擊屏障。潛艇經過每一層屏障的存活率是85-95 %。潛艇從基地出發突破三層屏障進行攻擊之後，返回基地重新裝備以準備第二次攻擊同樣要突破三層屏障。按照這樣計算，每艘舊式潛艇能夠完成兩次攻擊後第三次進入伏擊地點而未被摧毁的機會率只得9%，新式靜音潛艇能夠存活至進行第五輪攻擊的，是四分之一。台灣的戰略物資需要主要靠海運，同一時間出現在安全航道的商船可達1000艘，另加美國軍艦100艘。假若解放軍衛星和遙距偵察系統能夠存活並精準辨別商船和軍艦，解放軍有能力將100美國軍艦全部摧毁，我國會損失29艘潛艇。但假若解放軍的現代指戰系統失效，亦即是「指揮、控制、通訊、電腦、情報、監測、 偵察」系統失效，則解放軍的60艘潛艇將全數被摧毁，而美國只會損失12艘艦艇。

這份研究報告坦承美國絕非愛好和平的國家，且難以承受戰敗的後果，一旦爆發衝突，美國的軍事思維是先下手為強，會攻擊中國整套現代指戰系統以及軍事設施包括導彈發射場，機場、港口。而解放軍將會調動陸基彈道導彈及龐大空軍攻擊台灣的軍事設施包括機場港口、以及美國在沖繩島及關島的軍事設施和區內所有艦艇。這導致衝突全面升級，由橫向的不斷擴大 戰區範圍，到竪向的不斷升級海陸空武力。

在衝突升級之下，解放軍會用陸基導彈攻擊美軍在區內的艦艇，並出動龐大空軍襲擊美軍區內的軍事基地，包括摧毁美軍機場，以防止美軍取得制空權。該報告認為美軍五代戰機包括F-22以及F-35的殺傷力較中國新型戰機強50%，而在空戰中的存活率較中國現代戰機高90%。但中國有約一千架四代戰機，且有距離上的優勢，可以隨時調動600 架到台海。美國要維持製空權，必須在台海上空任何時候有150架戰機不斷飛行待命。按美國戰機飛行員每天可飛行6小時計算， 從駐日空軍機場出動到台海需3小時，然後在台海上空執勤兩小時，再加返航3小時，要維持台海上空長期有150架戰機飛行，需8至16 倍此數的戰機，幾乎是美國戰機總量的一半。美國出動所有航母都不能維持如此空中力量，必須倚賴陸基空軍。故此戰果視乎中國能否摧毁美國在日本的空軍機場。

報告評估：中國導彈命中目標的誤差是25公尺，摧毁半徑是50公尺。美國在日本軍用跑道的存活率在一枚導彈攻擊下是55%，在4枚導彈襲擊下的存活率是9%。報告表示中國有約1200枚短程導彈、400枚巡航導彈、加上數目未明的中程導彈，足以摧毁美國在區內所有軍用跑道，美軍的導彈防禦系統在最優情況能攔截25% -75%的導彈攻擊，而且中方的高超音速導彈會癱瘓美國導彈防禦系統，美軍亦難以精準偵測並摧毁解放軍機動性高和隱蔽性高的陸基導彈發射台。

但日本有100個非軍用機場可供美國使用，而美軍駐韓國及菲律賓的戰機亦可供動用。一旦中國的1000多枚導彈用盡，美國和日本有能力迅速修復機場，重奪制空權，並配合8艘航母戰鬥群，摧毁中國本土的潛艇基地、機場、及癱瘓中國的指戰系統，使戰局反轉。因為歸根究柢美國不可能認輸，加上據稱達一百萬的台灣日裔人口生命受到威脅，而且沖繩島亦非釣魚台，若受攻擊是對日本本土襲擊。如此局面下，豎向的戰略武器升級難以避免，包括在外太空進行核引爆以癱瘓對方的衛星系統。

報告的結論是中美一旦在台海爆發衝突，涉及的未知數因素異常複雜，無人能準確預測戰果。任何「中國贏」或「美國贏」 的結論， 都可被同樣有力的研究推翻。該研究最終結論是：必須阻嚇和避免中美衝突，並引述美國前中情局長及陸軍上將David Petraeus 在伊拉克戰爭時提出的發人深省問題：「請告訴我這會如何終結？」

結論如此愛好和平，難道美國轉性？我的結論是：這份由美國國防部贊助的研究，主要是寫給中國看的。內中分析採用大量事實，以造成權威和中肯的外貌，但真正目的是抗擊中方「在台海能擊退美國」的信心。美國的戰略目的是一方面傾全力打斷中國崛起，同時爭取時間自強，利用因俄烏戰爭而逃往美國的天量歐洲工業產能和資金，加上施壓亞洲地區包括台灣、韓國和日本的技術和產能轉移美國，扭轉此消彼長的形勢，用十五年時間重奪美國對中國的碾壓性優勢。美國在重奪優勢前，不欲與中國動手，故此這份沙盤推演與以往模擬戰最大的分別，是打擊「中國必贏」的信心，是輿論和心理戰的一部份。美國的尖端智庫和美國軍工聯合體關係千絲萬縷，看破他們的心理戰，讓我們對統一台灣更添信心。但研究報告有一點極具價值的論點，是日本在阻截統一台灣的深度介入角色。美日在台灣問題上的合謀明顯，不排除美國為了打壓中國，會把美國在台灣的重大利益轉移給日本，把台灣作為賞賜給頭號打手的安家費。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長，現任職智庫。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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