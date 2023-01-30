多聲道｜中美關係繼續如履薄冰

新年伊始，第118屆美國國會於2023年1月3日正式展開議期。不過，會期一開始就面臨眾議院議長選舉結果難產的情況。共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）面臨來自黨內超級保守派議員的堅決反對，雖然共和黨擁有多數席位，卻遲遲無法取得議長寶座所需的過半票數。國會經過5天15輪的投票，在眾議院434名到場議員中6人投「出席票」後，麥卡錫獲得其餘428張選票中216張全部來自共和黨的選票，才「勉強」得票過半當選議長。



來稿作者：陳文坪



話音剛落，這位「難產」的議長就動作頻頻。當中國人民還沉浸在癸卯年新春佳節期間，就傳出美國眾議院議長麥卡錫將訪問台灣的計劃報道。這一消息，對中國人民來說，肯定會產生錯愕。是因為，美國國務卿布林肯即將在2月份訪華與中方高層會談。這時傳出麥卡錫計劃訪台，不就是在「打」布林肯的一巴掌嗎？

日前，路透社根據美國政治新聞網站Punchbowl News的消息報道，五角大樓正在為麥卡錫的出訪行程進行初期規劃，包含可能會在今年稍後訪台的行程。

從麥卡錫在國會議長選舉破百多年紀錄，須15輪投票才能當選美國眾議院議長的過程來看，他是一位受爭議的人物。即便在黨內，也無法獲得自己同僚的全力支持。

麥卡錫（58歲）是一位美國共和黨籍的政治家，代表加利福尼亞州第二十國會選區的眾議員，曾任美國眾議院少數黨領袖。他曾在2022年中期選舉時稱，若當選眾議長，將組建中國問題特別委員會，關注並且反擊中國對美國國家安全所構成的影響。他的這一計劃，也獲得民主黨的強力支持。

去年8月，民主黨眾議院議長佩洛西訪台，麥卡錫也公開給予佩洛西支持，並表示若他當選為眾議院議長，也會訪問台灣。

由此可見，現在已當選眾議院議長的麥卡錫，對其政見的兑現，是不會改變的，更何況麥卡錫屬於共和黨黨派的人。當拜登政府都「無力」阻止同屬自己民主黨黨派前眾議長佩洛西訪台時，拜登更加「無能為力」要求麥卡錫不要到台灣去的理由。更何況美國國會的運作是獨立的，不受政府（行政部門）的領導或支配。

去年8月，佩洛西訪台後，引發中美關係陷入低潮。中美在兩國元首於去年11月峇釐島會面後關係稍微緩解。兩國也同意稍後由高級別層次人士進一步跟進兩國元首會談精神而舉行實質會談內容。美國政府已宣佈國務卿布林肯將在2月份訪問中國與中方高層進一步協商。但此時卻爆出麥卡錫將訪台計劃，一些政客實在是不讓中美關係獲得改善。

這也多少說明，美國一些「有心人」想利用這一消息與中方談判，來換取更多利益。這也符合美國一貫做法，「以台製華」的方略。從中撈取兩邊的好處，把利益最大化。

以麥卡錫的參選美國眾議長的過程來看，他不但「厚臉皮」，也是不服輸的一位眾議員。會堅持下去，從不輕言放棄，直至取得勝利。換句話說，他若要訪台，拜登也阻止不了他的計劃，他會不懈努力，直到任務完成。這樣的話，美國五角大樓只能提前擬定一套行動計劃來保護麥卡錫一行出行順利。

中方如何應對麥卡錫訪台？這不但是政治問題，也是軍事問題，更是外交問題。當然，有了上次佩洛西訪台的應對經驗後，相信中方會以更加嫺熟的手段、睿智的說詞、果斷的措施，在外交、軍事、經濟上給予美方有力的「制約」。也讓國際社會清楚知道，誰才是台海和平的「麻煩製造者」？誰才是台海穩定的「破壞者」?

美國眾議院議長麥卡錫訪台的消息，雖沒有獲得官方的證實，但美國政治新聞網站Punchbowl News的報道相信有一定的可靠性。至於何時訪台？已經不重要或不是重點。中方能否阻止他訪台才是問題的關鍵。或者，若麥卡錫成行的話，如何將損害降到最低？這才是中方須及早因應與擬定的大方略。

還有，新春佳節前，美國航空母艦尼米茲號（Nimitz）就帶領一個打擊群進入南中國海，展示軍事力量。日前媒體報道，美國已和荷蘭及日本在1月27日結束的談判中，就限制對中國出口先進的晶片製造機器達成協議。可見，「南海風雲」、「晶片科技」還是繼續被攪動。

2023癸卯年開春，中美關係將繼續如履薄冰。要像兔子跳躍式的改善，難以做到。如能保持循序漸進式的「守株待兔」，已算是揚眉「兔」氣了。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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