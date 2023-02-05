揚言自得｜「亞洲烏克蘭」是日本，不是台灣

不少中西方分析認為：假若中美在台海爆發軍事衝突，台灣會變成「亞洲烏克蘭」，飽受戰火摧殘。這些分析錯了。會烽煙遍地成為亞洲烏克蘭的，不是台灣，是日本。美國和日本的好戰分子，必須有這份識見，才會明白挑釁中國武統台灣的代價會超出他們的想像和承受。統一台灣必定發生，而和平統一，對美日兩國的國家利益來說是最優方案。



雖然美國不少鷹派好戰分子希望在台海挑起戰爭，在僅餘的機會窗口擊潰中國，但真正深謀遠慮頭腦清醒的美國戰略精英知道，美國會敗走台海。故此，美國真正的戰略意圖並非挑起台海戰爭，而是永遠保持現狀，永遠可以利用台灣作為與中國博弈的廉價而高效棋子。對中國有何不滿意，便派議長去台灣旅遊，令中國全國精神繃緊，價廉物美。

但美國如果不想挑起台海戰爭，又為何持續挑釁中國？繼前議長佩洛西竄訪台灣導致解放軍鎖台三天後，新議長麥卡錫又計劃重施故技竄訪台灣，國會甚至計劃邀請蔡英文訪問美國，讓她好像烏克蘭總統一樣在國會發言，如此瘋狂挑釁，難道美國不怕誤判中國紅線，不怕引發中國武統台灣？

答案是：美國真的不怕。美國戰略精英知道「台海兩岸一家親」、「中國人不打中國人」這兩句話絕非統戰口號，而是深入中國人骨髓的價值觀。哪怕武統過程只有一名台灣同胞死亡，都會成為民族悔疚。美國知道雖然我們口頭上絕不排除武統，但我們絕不希望中國人打中國人。故此雖然美國不敢和中國在台海開戰，但敢瘋狂挑釁美國看穿我們的軟肋，我們亦欣然接受我們的軟肋。難道要怪中華民族的血液裏缺乏美國和日本軍國主義者的心狠手辣？

美國還有第二個不怕：萬一其瘋狂挑釁真的惹怒了14億中國人，導致中國被迫啟動武統台灣，美國也無需直接出兵台海，只需發動像烏克蘭一樣的代理人戰爭，美國只需不斷提供武器裝備，無需參戰。美國搞代理人戰爭出神入化，而亞洲第一號代理人，就是日本。這是美國的強項、中國的弱項、但同時是中國的機會。

日本對中華民族犯下滔天罪行，但中國以最大誠意和胸襟，不追討戰爭賠償； 在中國屠殺無數平民的甲級戰犯岸信介於戰後竟然成為日本首相，但我們仍然 以禮待之；琉球群島清清楚楚明明白白是中國國土，現在變為日本的沖繩，我們尚未追究；在這情況下日本不但不感恩中國，竟然還公然宣布「 台灣有事，即日本有事」，張牙舞爪念念不忘殖民台灣的野心日本憲法清楚寫明只能保有「自衛隊」， 但日本不斷擴軍，而且拉幫結群，最新的動作就是和英國簽訂協議，讓英國駐軍日本。

如果中國被迫啟動武統，日本作為美國在亞洲的的頭號打手定必既自願、又被美國所逼出手阻撓武統。但倘若日本膽敢對中國軍人發射第一槍，其後果是導致中國自70年前朝鮮戰爭以來第一次再度向全體人民子弟兵發出軍令：「給我狠狠地打！」請注意：是給「我」狠狠地打，不是語法學上應該用的「我們」，因為這是14億個各自的「我」的個人怒吼。日本承受得起？

中國無需像俄羅斯搞什麼「動員令」， 所有合乎參軍條件的中國人，包括胸懷國家民族感情的台灣軍人，都會前仆後繼自動請纓趕赴前線，直搗亞洲烏克蘭的軍國主義老巢，重演共產黨與國民黨於抗日戰爭時一至槍口對外的光輝歷史，以慰千萬死於日本軍國主義下的中國亡魂，包括40多萬被日軍屠殺的台灣人民、30多萬被屠殺的南京人民。 如果統一台灣必需要有個戰場，亞洲烏克蘭便提供了一個不傷我們自己國土的戰場。

不要怪我好戰，我好的是和平。國內有評論家表示：和平統一的條件已經喪失，唯一的路是：「對台毒軍人和台獨勢力要大量殲滅，死一批人非常必要，大量消滅台獨力量是今後治理，減少仇恨的根本保證」。我和他的分析雖然不同，但他的言論絕對必要。沒有戰狼的國家，不會有和平；沒有外交部前發言人趙立堅的戰狼姿態，豈能突顯新任外交部長秦剛改善中美關係的誠意；面對日本以怨報德張牙舞爪，我們不揚眉出劍，豈能令軍國主義臨崖止步？

美國又如何？美國會否直接出兵保衛亞洲烏克蘭？2010年美國軍事歷史學家出版了一本韓戰紀實，書名是：《給我明天》。韓戰時美國海軍陸戰隊的一個突擊連被中國志願軍圍剿，只餘數名美兵逃出生天。美國戰地記者訪問其中一名生還美兵：如果現在給你一個願望，你最想要什麼？該名美軍木鐸地說：「給我明天」。美國軍事歷史學家用這句話作為書名。

美國聯軍在朝鮮戰場佔絕對優勢、包括空軍地氈式轟炸只持輕型武器的中國志願軍，而當時蘇聯承諾給中國志願軍提供的空軍支援，卻是零兌現。如此形勢下美軍被中國志願軍打得只求「給我明天」，美軍第8軍被中國志願軍打得潰不成軍、美軍第10兵團幾乎被全殲，消息傳到美國，美國以為中國軍隊會打到美國本土，杜魯門總統宣布全美進入緊急狀態。雖然很快明白是虛驚一場，取消緊急狀態，但紙老虎的本質纖毫畢現。今天的美軍在阿富汗傾下大量家當之後都要拋下武器倉惶竄逃，他們敢勞師遠征派軍來保衛亞洲烏克蘭？

美日挑釁中國武統台灣的後果，是日本成為亞洲烏克蘭，遍地烽煙之後徹底拋棄軍國主義野心，美國則失去對日本的控制，後軍國主義的日本在中國扶持下開始踏上獨立自主的道路。這個代價美國承受得起嗎？台灣和平統一，是美日最佳方案。為了和平，我會把這篇文章轉送美國及日本領事館，給他們提一個醒。

至於美國議長麥卡錫訪台，國家應如何回應？ 習近平在二十大發言時表示， 在統一台灣問題上，要爭取主導和主動。我們國家豈會讓美國牽着鼻子走？洛西竄台之後的解放軍鎖台三天，是和平解放過程必須的一步，她訪台也好，不訪台也好，都會如此，她的訪台只是提供了最佳的時機，使之成為歷史註腳。 麥卡錫訪台，登上歷史小註腳的資格都沒有。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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