澳洲來鴻｜美國裝備澳洲與中國開戰

美國不準備與中國開戰，而是在裝備澳洲與中國開戰。



澳洲幾乎所有大公司不論是資源、食物、零售、傳媒、娛樂、銀行、或金融，都被美國資本佔大部份擁有權。美英兩國佔澳洲外來投資幾乎一半，而中國大陸聯同香港只佔4.2%。澳洲的國防工業及軍火製造商大部份受美國控制。美國視澳洲為印太地區投射美國軍力的最重要基地。



撰文： John Lander

美國在澳洲的軍備包括： 2500名海軍陸戰隊駐守達爾文，與澳洲軍隊進行備戰演練， 日本亦即將派兵加入。美軍在達爾文設立印太指揮部，擴建澳洲軍用機場跑道，便利美國軍機升降，並計劃在北領地派駐六架 B52 核戰略轟炸機，以及興建大型燃油庫及維修庫以服務美軍戰機。澳洲亦計劃耗資1,700 億澳元訂購八首核動力潛艇，用於在台海進行狩獵及摧毁行動，並耗資100億澳元在澳洲東岸興建深水港以服務美國及英國核導彈潛艇。美國在澳洲Pine Gap的衛星通訊站正在擴充和升格，以指揮和調動美軍在印太的軍力。

對於中國，美國在《國家防衛戰略》鎖定為美國主要威脅，針對中國的戰略如下：

●發動全球媒體戰（已經進行數年），把中國描繪成侵略者；

●不斷挑釁中國採取軍事行動以防台灣與中國分裂；

●裝備台灣進行保衛戰，不斷提供軍火給台灣，讓美國軍工企業賺得盆滿缽滿；

●持續支持台灣，使中國深陷泥沼，以打擊中國發展，並阻截中國與其他國家進行的基建合作；

●避免與中國發生軍事對抗，以保留美國軍事實力，削弱中國軍事實力。雖然拜登一直公開表示履行「一中政策」， 但實際上美國卻一直在刺激中國，包括使用如下手段：

●把美國海軍主力派駐到圍繞中國的海岸線；

●在南海及台海不斷進行「自由航行」及軍事演練；

●用美國軍機接載美國官員訪問台灣；

●製造美國聲稱的「防空識別區」，把其覆蓋範圍擴展到中國國境，然後指稱中國闖入防空識別區；

●秘密派遣軍事訓練專家前往台灣，卻一直拒不承認；

●把台灣包括在2021年12月9至10日舉行的「全球民主峰會」，視台灣為一個主權國；

澳洲多名政客（雖然不包括現屆政府），不斷慫恿台灣考慮宣布獨立。這是刺激中國對台灣動武。 倘若澳洲真的履行其「保衛台灣」的承諾，將會是自毁行為，因為：

●澳洲海軍和中國海軍實力懸殊，會被徹底毁滅；

●澳洲的軍事指揮中心，甚至澳洲城市，會被中國飛彈摧毁。澳洲並無導彈防禦系統；

●美國為了保留其軍事實力，以及避免陷入核戰，不會直接出兵保衛澳洲；

●美國給澳洲的支持，會像美國對烏克蘭的支持一樣，是大規模售賣軍火，讓美國軍工連合體賺大錢；

●東南亞國家聯盟不太可能支持澳洲。該聯盟與中國的關係已升級至「全面戰略夥伴」。該聯盟所有會員國都在中國一帶一路之下有基建項目，他們不會為了一場「無有勝利」的戰爭而危害自身的基建項目；

●印度同樣不太可能支持澳洲。 雖然印度是「四方安全對話」的成員國，但這個組織只是諮詢性的對話機制。印度根據「上海合作組織」 與中國有安全承諾，而且印度從俄羅斯獲得軍火，而俄羅斯與中國關係是超越任何條約國的關係；

●澳洲的必需品極其倚賴中國供應，一旦爆發戰爭，來自中國的供應將受嚴重影響；

澳洲人整體而言樂於從中澳貿易之中獲得物質利益， 澳洲超過三分之一的出口貿易是輸往中國。但中國任何嘗試去讓澳洲人理解中國的歷史，社會，文化及科技發展，會立即被視為以邪惡手段滲透澳洲政治以及破壞澳洲生活方式，更遑論讓澳洲人理解中國的政治制度及外交政策。

台灣最近的形勢，尤其是九合一選舉令蔡英文辭去民進黨主席，顯示台灣人民選擇保持現狀，並不希望成為美國與中國開戰的戰爭代理人。 亦正因如此，澳洲便成為潛在的戰爭代理人。

在美澳同盟下，美國軍事人員包括現職及退任的，經已嵌入澳洲的國防決策機關，亦嵌入澳洲軍隊的指揮和控制階層。美國在澳洲設置的所有美軍裝備，可已全盤和澳洲自身的軍事裝備交替使用，令美軍在澳軍力隨時可以用於和中國作戰，但美國卻仍然可以宣稱美國並無軍事加入，做法就如美國在烏克蘭的手法一樣。

我在本文一開始便表示美國正準備派遣澳洲去和中國開戰，就是這個原因。

美國此舉固然會危害澳洲，但亦對美國不利。戰爭所需的龐大開支會加劇美國的財富不均，導致內部政治崩潰。供應武器及必需品與中國打一場代理人戰爭，會遠超美國在烏克蘭戰爭的付出。龐大的軍費只會回流到美國的軍工聯合體，使財富大規模由普通納稅人轉移到這些財閥手上。龐大軍費會令美國經已不能持續的國債爆煲， 政府的必需服務及基建項目難以為繼。如果再次嘗試大量印鈔，其通脹會爆煲。在此情況之下美國的政治和社會危機會加劇至崩潰點。

一旦如此，美國難免會滑向與中國直接開戰。代理人戰爭在理論上可以籌劃得妥妥當當，但戰爭一旦爆發便難以完全按照規劃行事。美國仍有瘋狂的政客及所謂專家以為美國可以打敗中國。戰爭是美國兩黨的唯一共識，美國極端分子把美國推向戰爭甚至核戰的危機是非常嚴重。

我親歷過歷史的諷刺。在1970年代初，我們對美國特使基辛格秘密訪華毫不知情，直至美國公布尼克遜總統訪華，我們才知道美國對華政策作出如此重大改變，而我們卻一直被蒙在鼓裏。該次事件之後我們制定了一份政策規劃文件，該份文件指出：「美國在對澳洲造成重大影響的政策上，完全不諮詢澳洲。有見及此，我們需要制定自主政策，而這些政策必須是建基於澳洲的利益以及我們鄰居的利益。」

當年如此，今天亦然。雖然澳洲是美國在阿富汗戰爭的忠心支持者，美國從阿富汗倉猝撤退卻完全沒有諮詢我們。我們提出抗議，換來的是拜登總統一句：美國只會按照自身利益行事。

澳洲今天的困境是歷屆政府並無將上述分析放在心頭。已故前總理Malcolm Fraser 臨終前把這項教訓詳盡在他的著作《危險的盟友》， 但對他來說為時已晚。他看到的矛盾是：澳洲需要美國保護；但澳洲只是由於美國，才需要保護。

本文作者 John Lander曾在澳洲外交部工作，參與多項中澳談判，亦是澳洲前駐中國副大使。原文刊登於在澳洲新聞評論網 Pearls and Irritations香港01獲授權刊登由「揚言自得」專欄作者楊志剛節譯的中文版。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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