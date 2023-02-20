多聲道｜23條立法宜穩步推進　特區政府迎難而上應予肯定

《基本法》第23條立法事宜最近又成熱門話題，有指今年內外情況複雜加上沒迫切性，不宜冒進。但特首李家超則重申港府對此的目標不變，仍是「今年或最遲明年完成立法」。筆者支持特區政府對立法持積極有為的態度，因為疫情後的世界將重新恢復頻密互動，面臨新的國際形勢，國安風險不應被低估。雖然23條立法工程十分複雜，但不宜無限期等待，而應穩中推進，主動創造立法機會。



來稿作者：楊莉珊



《基本法》23條立法是香港應有的憲政責任，可惜在2003遭受反對派的嚴重阻饒而無法完成，但2019年的黑暴風波卻又說明了國家安全立法對香港的重要性。雖然在中央支持下，港區國安法快速成為香港國家安全的「盔甲」，但只有通過自行立法，香港才可以在國家安全方面完善自我保護。

疫後的香港固然需要聚焦「拼經濟」來復甦民生，專注於強化聯通世界來捕捉二十大的發展機遇。也需要台灣、美國的外圍因素，因為隨著中國對世界帶來越來越大的影響力，不友善的聲音也顯而易見，外國勢力在2019年企圖透過擾亂香港來牽制中國發展，恐怕大家都仍記憶猶新。必須指出，正因為外部環境並不友善，才凸顯出23條立法的迫切性。

香港基本法第23條規定香港應自行立法維護中華人民共和國國家安全，明確要求香港自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。港區國安法只針對當時最嚴重和最迫切的四類危害國安的行為和活動，當中只有分裂國家和顛覆中央人民政府屬於23條明文禁止的。這說明現有的港區國安法對香港在國家安全方面的保護仍未全面，這說明23條的立法迫切性仍然存在。

「拼經濟」與23條立法無衝突

「拼經濟」確實是當前香港的關鍵要務，但與23條立法並無衝突，保護國家安全可以提供更安全的投資環境，其實也可視之為「拼經濟」的基礎建設。而且，特區政府有能力全方位服務香港社會需求，「拼經濟」主要由政務司、商經局等部門推動，立法則屬於律政司、保安局的份內事，完全可以同步進行。

雖然台灣與美國等外部因素也與香港23條立法有一定程度關聯，但在新的世界輿論焦點下，其關聯強度及影響性遠不及過往。以島內選舉為例，香港因素甚至大陸因素已不再是選舉焦點，政黨之間的攻防抹黑，加上島內經濟議題對選民的切身利益更有共鳴。

而且，針對香港立法的抹黑，早在港區國安法立法之時已經有過，特區政府只要加強政治傳播的工作，解說政策、說明法理、釋除疑慮，相信大多數市民可以體會到國家安全對個人的保護，會站到支持立法的隊伍中來。

今年是二十大的開局之年，香港正準備全方位投入國家的發展藍圖，尋找最多最大的機會來推動香港經濟快速復甦，乃至更上層樓。當此關鍵之時，完善23條立法應是讓香港在國家安全上無後顧之憂的關鍵措施，讓國際不法份子打消對香港的企圖，讓香港在國際社會中更安全的自由活動，才可以為國家發揮「超級聯繫人」的更大能量。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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