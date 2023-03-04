恩威並施｜振興香港麻雀館

香港需要發展博彩業，香港賽馬會（馬會）是一個非常重要的資產和平台。現在由民政及青年事務局負責處理馬會的問題並不恰當，應該由商務及經濟發展局，甚至乎財政司司負責發展一套博彩業政策。馬會也應積極主動參與，成為一個領頭機構，帶動香港博彩業的發展。



香港其中一個既能說好香港故事又能說好中國故事的特色就是麻雀館。香港政府可以構思推動和復興麻雀館行業，例如以灣仔和油尖旺區作為試點，在駱克道、謝斐道和灣仔道設立麻雀館區，又或者在油尖旺區的上海街或砵蘭街。

麻雀館是一個富有香港特色的博彩行業。無論是劉德華主演的賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》還是張國榮主演的《大三元》，在大量港產片裏面都出現麻雀館的場景，為什麼我們不可以把麻雀館現代化，讓麻雀館有正常的發展呢？香港民間以前說「打衞生麻雀」，怎樣打麻雀才符合「小賭怡情、大賭亂性」的中國傳統智慧？政府要推動麻雀業，就可包含這個有趣的背景。

搓麻雀是香港文化構成一個重要的部分。若果能夠更有系統、更科學化、更文化地推動麻雀業，可以帶來很多樂趣。以前飲食業和麻雀業有緊密的關係，例如「雀局小菜」，搓完麻雀吃晚飯小菜，可帶動餐飲業發展。尤其是樂齡人士，打雀麻對防止老人家患腦退化或失智症有正面作用。

麻雀證明博彩業可以是一種怡情的活動，可以帶動社交聯誼。推動麻雀文化發展還可以衍生很多相關的周邊活動，例如「天九」、「十五湖」等具中國傳統文化特色的紙骨牌遊戲，即使是「魚蝦蟹」、「骰盅」，也可以很有趣味性。另外，博彩業也可以在電子競技方面發掘發展的可能性。

可能大家覺得推動賭風不恰當，但其實香港的股票市場也有賭博的氣氛在內，它只是西方財經形式的賭博。香港需要說好香港故事，製造旅遊資源，博彩業可以發揮效用，而麻雀館更是既有香港特色，也有中國文化底氣的博彩行業，是應該大力推廣的。

那麼如何推動？第一步應該由特首政策組進行一份博彩業和文化旅遊業發展策略研究，了解亞洲各地區，例如澳門、新加坡、韓國到馬來西亞等香港主要旅遊業競爭對手目前博彩業的政策。隨着網絡科技和新媒體迅速發展，如何能夠訂定追上時代需要的博彩業政策及發展策略？發展博彩業的目的不只是為了鼓勵更多人賭博，而是令博彩業尤其在趣味性、文化保存等方面有一個整全的發展。

回歸以來，香港沒有做過任何博彩業相關的研究，其實這是有需要做的。博彩是香港人生活的一部分，每周星期三或星期六、星期日的賽馬日，每周的六合彩攪珠都是香港人生活其中一個重要的構成。所以研究博彩業如何發展、研究馬會角色是有必要的。政府需要掌握數據、掌握現時的實況，才能夠知道自己的角色，才能夠知道發展的路向和路線。

未來香港的旅遊業將面對周邊地區很大的競爭。香港的海洋公園其實已落後於內地的主題樂園發展，廣東便發展出長隆海洋王國、長隆野生動物世界、長隆水上樂園、長隆歡樂世界等多個主題公園。博彩業可以成為「一國兩制」下香港的特色，香港如何憑藉這個優勢發展一個符合國家利益，符合香港社會利益的博彩業，是需要進行研究的。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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