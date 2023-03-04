梁熙｜賣地增加供應，也要慎思善價而沽

旺角洗衣街項目早前公佈賣地結果，最終以市場估價下限16%的47.29億元成交，對比高峰期介乎182億至228億之間的估值大幅貶低，引起市場一片嘩言。



來稿作者：梁熙



由於有關用地可建樓面面積達152萬平方呎，投資額屬於巨無霸級別，對於中小型發展商而言，根本上是可望而不可即。故此，就算最近市況有所回落，礙於投資額太大，也難以吸引他們入標競投。可是當是次結果公佈後，不少沒有入標的地產商也深感後悔，因為原來最終的成交呎樓，竟然比早前一幅粉嶺工業用地地皮更低，可說是蔗渣的價錢，燒鵝的味道。如果他們早知如此，可能早一點更積極地組成合作財團，可能也有機會分一杯羹。

旺角洗衣街商業地日前由新地以47億中標，每呎樓面賣3103元。（資料圖片／呂諾君攝）

綜合社會各界的討論，筆者認為當局在是次賣地上出現兩大失誤，導致被市場一面倒批評：

首先，由於地皮發展面積太大，先天性已經排除了中小型發展商參與。故此能夠入標的發展商離不開那幾間大公司，就算不是市況轉差，也難以排除各大發展商可能出現合謀壓價的情況。所以，當局有必要考慮未來涉及大面積土地拍賣時，是否要繼續沿用這種模式，還是可以分期數甚至斬件形式賣出，以引入競爭從而提高潛在收益。

再者，當局賣地的時機並不恰當。筆者早前已經表示，過去數年有不少商業地不是流標就是減價出售，所以支持當局將啟德世運道用地暫時轉化為簡約公屋，好過「夾硬」賣地而大幅減少收入。可是言猶在耳，當局明知市況轉差，市場對商業用地需求嚴重不足，卻在這個時刻將旺角這塊交通便利、人流密集的「靚地」以低價賣出，難免予人利益輸送之感。加上當局背後以「維持穩定供應」作為解釋，更顯得理據薄弱。如果這是一幅住宅用地，勉強仍可視當局為解決迫切住屋問題的無奈之舉；可是這是商業用地，市況早已反映供應過剩，為何仍要如此急切推出呢﹖

展望明年的賣地計劃，我留意到當中涉及3幅商業用地，當中有一幅位於金鐘的金鐘廊矚目商地，市場估值達224億元之巨，加上位置位於核心商業區，難免讓人擔心若市況持續不利，這是否一個合適的時間呢﹖

當局願意持續並提速提量增加各類型的土地供應，社會當然歡迎；但當局仍需平衡當中的賣地價值，不要讓市民預期過度脫鉤，以免好心做壞事，加深市民對賤賣資產、明益發展商的疑慮。

作者梁熙是立法會議員（香港島東）和民建聯成員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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