揚言自得｜美國如何「毁滅台灣」？

美國總統拜登拋下一句：「等你看到我們『毁滅台灣計劃』就知道。」這絕對應該是國際大新聞，因為全世界都關注台海的驚濤駭浪。中國外交部發言人汪文斌亦在記者會表示：「我也很想知道什麼叫『 摧毁台灣的計劃』，美方應該作出明明白白的解釋。」筆者期待美國一眾出色的調查記者會深入挖掘，以饗讀者，但這則新聞雖然轟動台海兩岸，美國主流媒體居然零報道、零跟進，在白宮的例行記者會竟然無記者提出問題，白宮亦不提一個字。我在大學當研究生時的一項研究主題，就是美國媒體如何影響國際新聞報道， 故此數十年來一直關注這議題。美國媒體「零跟進」的原因，以我數十年觀察所得的清楚結論是：美國最高當局對媒體下達了「絕對封口令」。



美西方六大媒體主導了全球逾80%的國際新聞內容，他們決定了全球讀者看到怎麼樣的國際新聞，看不到什麼新聞。我們每天從新聞看到烏克蘭人民在戰火下的慘況，但美軍在伊拉克、 敘利亞等世界多處地方造成的大規模人道災難，我們是看不到的。美國主流媒體是美國「軍工媒聯合體」一部份，對其操控國際新聞議程的做法，我毫不感到出奇，但美國媒體「輿論一律」的程度， 從來沒有像最近三數年這樣誇張和絕對。

美國操控下的主流媒體是完美的交響樂團，每一名成員都絕對依從指揮棒。例如：對爆料北溪油管是美國下手炸毁的大新聞，美國主流媒體零跟進；對俄羅斯在烏克蘭搜獲的美國生化武器研發證據，主流媒體零跟進；美國輝瑞藥廠主管在被偷拍的視頻中爆料輝瑞一直研發新冠病毒的新變種，零跟進。相比之下，中國「流浪氣球」闖入美國上空，醞釀一兩天之後美西方媒體一哄而起作鋪天蓋地的報道，連偏重財經新聞的《金融時報》也作全版報道。我多年來每天閱讀《金融時報》， 除了專題文章外， 從未見過它就一宗新聞作全版報道。 當年阿里巴巴大老闆馬雲欲收購《金融時報》，但當然開出天價亦不會賣，結果該報被日本的《日經新聞》收購，成為美國「國際新聞交響樂團」一名喇叭手。

台獨分子更加不堪。白宮及美國主流媒體不發一言，他們卻是聖上不急太監急，馬上跑出來「澄清」說所謂美國的「 毁滅台灣計劃」全是謠言。甚至有台獨份子在情急之下，竟然說拜登連兒子死於腦癌都可以搞錯，變為在伊拉克服役而犧牲。這不是說「聖上」老懵懂嗎？

「 拜登搞錯兒子死因」的指稱對拜登的公信力構成很大殺傷力。 連我一些頗有見地的朋友也因此而認為拜登的毁台論不可信。 這對拜登不公平，更嚴重的是會導致我們作出誤判，故此必須澄清。去年10月12日，拜登總一項陣亡軍人紀念碑揭幕活動上談及軍人的英勇犧牲時說：「我是作為一名榮獲銅星勳章和卓越勳章並在伊拉克犧牲的軍人的父親說這番話。」這番話連美國一些媒體都做文章，以為拜登連自己兒子的死因都搞錯。

事實是：拜登的長子年輕有為，2006年當選為美國特拉華州檢察總長，亦身為美國後備軍團的少校。2008年他隸屬的軍團奉調到伊拉克戰場。拜登少校一直身體健康，輕易通過軍隊的體格檢查和嚴謹的醫學檢測。他在伊拉克服役表現出色，深獲同袍及領導尊重。當時拜登貴為副總統，拜登少校可以輕易不參軍，但他選擇穿上軍服在酷熱的伊拉克沙漠與其他美國軍人並肩作戰。一年後拜登少校服役完畢回國重新當檢察總長。但回國八個月之後他一朝醒來發覺四肢麻痹和劇烈頭痛，被急送醫院，數天後出院，但他健康情況持續惡化，三年後被確診為腦癌，並接受腦腫瘤切除手術；兩年後腦癌復發， 2015年5月30日逝世， 卒年46歲。

拜登少校的腦癌不是個別例子，與他在同一軍營服役的112名美軍之中，竟查出31人患上癌症和腦腫瘤。曾獲20項英勇勳章的美國前軍人Joseph Hickman 於2019年出版的《The Burn Pits: the Poisoning of America’s Soldiers》深入調查報道美軍在其駐伊拉克多個軍營附近建造超巨型火炕，長期24小時高溫焚燒各類有害物資，過程中釋放大量有毒氣體和微粒，不知不覺中毒害了無數伊拉克平民和數以千計的美軍，包括拜登少校。

拜登在一篇訪問中說，他亦是在看了該書才知悉火坑和癌症的關連。該書還爆料： 建造這些毒火坑的美國承辦商完全不依從基本環保安全守則， 故此賺得盤滿缽滿。 最大的受益者不是別人，正是拜登作為副總統的上手，小布殊年代的副總統切尼。他一個人賺了億計的美元。

以拜登總統的年紀，間中記錯人名、弄錯地方毫不出奇，但對「毁滅台灣計劃」絕無可能無中生有。他唯一的錯，是一時口疏說了出來。美國主流媒體的全面禁聲，反映美國對這次封口令的嚴肅。美國心知最終一定無力阻止中國統一，於是為了打擊中國而準備把台灣變為爛攤子，把台灣變成中國最大的負累。

美國會如何毀滅台灣？一句話：只有我們不敢想像，沒有美國做不出。舉一個極端的例子：美國可以在售賣給台灣的軍備中裝置遠程引爆的暗門，在台灣和平統一後的適當時機，啟動驚天連環大爆炸，不但把接收這些軍備的解放軍一併炸死，爆炸更可波及台灣核設施， 造成台灣大面積核污染， 核輻射波及全亞洲，然後啟動國際新聞交響樂團， 以「伊拉克擁有大殺傷力武器」的手法，鋪天蓋地「證明」解放軍裏有不滿北京政權的人引爆台灣核措施。如此一來，中國成為全球公敵，美國則不費 一兵一卒打斷了中國發展。

希望美國的「滅台計劃」能喚醒台灣人民：「武統」的真正含意，是武力保衛台灣、守護台灣人民免受美國毁滅，實現和平統一。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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