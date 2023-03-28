澳洲來鴻｜澳洲有責任叫停日本核廢水排海

澳洲政府、科學家和公民應該立即與我們鄰居的太平洋島國聯手叫停日本，阻止它把有害的核廢水傾倒入海，日本這種不負責任的行為會把太平洋變為核廢料堆填區。



撰文：Tilman Ruff

迄今為止對日本「核廢水排海」方案最權威而獨立的評估是由「 太平洋列島論壇組織」所委任的五人國際獨立科學委員會作出的。該委員會作出全體一致的結論和建議。其主要的結論如下：

日本東京電力公司對核廢水箱內物質的放射性核素嚴重缺乏認知。在目前超過一千個核廢水箱當中，只有約四分之一 獲抽樣檢測，而在檢測樣本中的64項放射性核素之中，只有少於九項的檢測結果被提供給太平洋島國論壇。東電的假設是這些核廢水箱內所含不同放射性核素的比例是一致的，但此非事實，因為數據顯示的這些放射性核素的比例可以相差千倍。

東電進行的抽樣方法及量度方法缺乏代表性，在統計學上既不足且偏頗，而且並不包括廢水箱內的各類碎片及污泥，而日本政府亦承認廢水箱內存有上述物質。污泥及碎片通常較核廢水有更高的放射性，尤其是源於有害的同位素如「鈈」和「鋂」。

儲存於水箱內的核廢水將會經過「先進液體處理程序」，這程序的設計是用以消除大部份輻射染污物，但超過70%核廢水在完成處理程序之後，輻射讀數依然超標，需要重複處理。某些同位素的放射性指數在完成處理之後較監管制度下可容許排放的上限高逾19,900倍，而沒有任何證據顯示重複處理能有效消除核污染。

核廢水排海計劃亦無充分考慮輻射物排入海洋後的行為，包括透過海洋水流及生物的運輸散播，以及形成超重氫而對環境造成的影響。即使排海計劃未實施，日本以東海床的「銫」濃度仍然比福島核危機高多達10,000倍。

東電及國際原子能機構均沒有回應和解答這個五人科學委員會所提出的嚴肅科學問題。 東電表示於2019年採集的核廢水樣本內含半衰期只有9小時的 「碲-127」同位素，這顯示核變裂目前依然在已溶毀的核反應堆內發生，另一個解釋是這些檢測的量度出錯。這兩個機構都沒有提供答案，而國際原子能機構更索性終止與五人科學委員會接觸。

東京電力、國際原子能機構，以及日本核子監管機關並無充分考慮其他可行方案，包括把核廢水暫儲於防地震的水箱內，留待日後用於不涉人畜接觸的三合土和其他工程 ，以及透過「生物修復處理方法」，利用生物方法移除或中和核輻射。所有曾被提出的其它處理方案造成的輻射影響均會低於排海方案，而且避免跨境影響。

日方聲稱福島洩核現場已經沒有額外空間儲存核廢水，這說法並不成立。須知該現場於未來數十年仍然會持續不斷產生核廢水，故此核電廠鄰近範圍將會大面積長時間不適宜任何使用，事實上該地點已經大量用於儲存全省各地運來的污泥。故此現時並無急切需要將核廢水排入大海。

該五人國際獨立科學委員會一致建議核廢水排海計劃不應進行。他們提出壓倒性的科學證據， 建議採取新方案及其它可行方案取代排海計劃，以盡量減低核輻射的跨境及跨代影響。

排海方案價廉物髒，是上世紀的方案，完全無視所構成的跨境、跨代及人權影響，而且影響將會持續40年。中國和韓國以及多個太平洋島嶼國家都提出強烈關注。多名聯合國特別報告員嚴厲批評該計劃，美國海洋實驗室全國協會以及多個國際及區域公眾健康及環境組織也都反對它。

澳洲對排海計劃有一份特殊責任，因為福島核電廠之前所用的鈾來自澳洲，但澳洲政府竟然沒有公開表示支持太平洋島國向日本提出關注。澳洲政府、科學家及公眾人士現在是時候出面叫停排海計劃。

作者Tilman Ruff是1985年獲諾貝爾和平獎的「國際防核戰醫生聯會」聯席主席、以及於2017年獲諾貝爾和平獎的「國際消除核武器運動」澳洲主席。原文刊登於在澳洲新聞評論網Pearls and Irritations。香港01獲授權刊登由「揚言自得」專欄作者楊志剛節譯的中文版。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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