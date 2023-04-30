澳洲來鴻｜澳洲正在墮入為美國而戰的陷阱

澳洲必須清楚告訴美國：我們不會以任何方式參與因台灣問題而與發生的戰爭。



撰文：John Menadue



澳洲曾經被美國拖入越戰、伊拉克戰爭以及阿富汗戰爭，今天所有跡象都清楚顯示，美國的戰爭規劃正再次把澳洲作為其戰爭工具。

早於2014年澳洲便和美國簽署協議，把澳洲本土的軍事行動主導權割讓給美國，包括在達爾文進駐美國海軍陸戰隊，以及在Tindal派駐美國B52轟炸機。

2021年簽署的澳英美協議，清楚向區內國家表明澳洲甘願成為美國和英國的戰爭矛頭。該項協議目的並非保衛澳洲，而是支持美國在南海針對中國的軍事行動。

澳洲在上周剛剛公布的最新《國防戰略檢討》居然是由「美國研究中心」撰寫， 立場偏頗。這中心根本就是美國政府一部份，而澳洲竟然容許此事發生，我們的國家尊嚴何在！

我們深陷美國的戰爭規劃，這亦多得澳洲國防部的操作。澳洲國防部與美國五角大廈 關係密切，它秘密聘請了美軍上將作為澳洲購買核潛艇的顧問，還會找另一名退休美軍上將來主導我們的海軍檢討。我們的海軍出了什麼問題，自己竟然無能力進行這項檢討？我們與美軍的融合是否已經到了一個令我們沒有了自己海軍的程度？

整個澳洲軍事力量已經淪為美國戰爭機器的一個單位。 但情況不止這樣。

澳洲政府否決了「戰爭授權改革」建議， 該項建議把參戰的決定權授予國會。這項改革是必須的，因為澳洲不乏匆匆介入戰爭的可怕歷史。1914年英國還未宣戰，澳洲便匆匆派兵參與第一次世界大戰。 越南戰爭時，澳洲在沒有收到任何出兵的要求，便匆匆派兵前往越南。伊拉克戰爭時澳洲根據錯誤的情報派兵參與了這場不合法的戰爭。而澳洲現屆政府於24小時內就匆匆通過了對澳洲影響深遠的「澳英美聯盟協議」。

澳洲更準備修改國家防衛法，授權澳洲軍隊進行所謂「灰色地帶」的軍事行動，亦即進行不構成傳統意義上戰爭行為的軍事行動。這項修改同樣影響深遠。

在澳洲的大學，和平研究中心被改為戰略研究中心，由忠於美國的人士操控， 並經常在媒體發表言論。澳洲的智庫如「澳洲戰略政策研究所」都是受美國控制的棋子。

把澳洲人的思想塑造成歇斯底里的反中，是我們主流媒體在不斷進行的項目。 我們的主流媒體已經被美國控制，並且深深陷入美國的宣傳機器。美國的文化和媒體主導了澳洲每一個角落， 異見聲音沒有機會被聽見。對中國的「紅色警報」只是冰山一角，描黑中國的宣傳日以繼夜在我們的主流媒體反覆傳播，包括全澳洲最大的電視台和廣播電台。

在舊日的澳洲，工黨能夠頂着壓力對出兵越南和出兵伊拉克提出反對。正如工黨前總理基廷所說： 工黨在國際大事上總能作出正確決定。 但今天的工黨政府卻失聲。對於被美國拖入戰爭陷阱以及喪失主權的擔憂，工黨竟然不發一言。工黨一貫的政策和價值幾乎蕩然無存。

美國一直以台灣問題刺激中國動武。 這與美國百多年來的行爲是一致的。 原因之一是美國自以為是的例外主義，另一原因就是美國軍工聯合體需要不斷製造戰爭。美國以為其它大國包括中國會像美國一樣侵略成性，但中國其實絕無美國這種門羅主義，絕不像美國以為自己可以隨意干涉他國內政。

澳洲有兩段為他人作戰的悲哀歷史， 先是為英國而戰， 後是為美國而戰。這對我們構成重大危機，因為霸權帝國總是不斷發動戰爭。美國自1776年立國以來， 93% 的時間身陷戰爭。自第一次世界大戰以來，美國在全球發動過201次軍事衝突。冷戰時期美國嘗試過72次在他國推動政權更替。美國多次行刺外國領袖，現時仍然以澳洲Pine Gap為基地利用無人機進行刺殺。美國在全球有800個軍事基地，包括多個在日本和韓國以鎖定中國為目標的基地。在澳洲的合作下美國艦隊經常在中國沿岸巡弋。 美國不斷批評中國，但本身卻拒絕簽署聯合國海洋公約。如果中國派遣軍艦在美國加州沿岸巡戈、或在墨西哥建立軍事基地，美國不發飆才怪呢！

美國是全世界最侵略成性和暴力的國家。美國對外的暴力，與美國本土槍械暴力的文化同出一轍。這是美國整體的病態文化，不單單是特朗普的問題。

澳洲在過去緊隨英美兩個帝國，並未為澳洲本土帶來軍事風險，但今天情況不同。隨着美國粗暴地用台灣來刺激中國，如果澳洲介入其中，其後果是災難性的。

中國經歷了一百多年被西方和日本的侵略和凌辱，今天中國的影響力和自信不斷增強， 但中國對澳洲或對美國都不構成任何軍事威脅。所謂中國威脅論只是美國和其附庸國為了本身政治目的而炮製出來的。

澳洲國防部長不斷吹噓中國軍費開支急劇增加。但他沒有告訴我們的是，美國作為全球軍費開支最大的國家，其每年經費超逾了其餘九個最大軍費開支國的總和。美國的軍費佔國民生產總值的3.5%，中國只佔1.6%。美國去年的軍費開支達8770億美元， 佔全球軍費總開支的39%；亦是中國軍費開支的三倍。

面對美國軍事基地和美軍艦隊的圍堵，中國增加其軍費亦屬自然。中國對美國的全球霸權構成了挑戰。美國不接受中國的成功，不願意與中國分享權力和責任，美國堅持一切要聽從美國及讓美國主導全球。霸權國家就是這樣的。

澳洲政府必須清楚告知美國：澳洲不會以任何形式參與美國和中國因台灣問題而引發的任何衝突，而美國駐澳洲的軍事設施亦不得用來針對中國。

數十年來我們一直表示台灣是中國一部份。前總統基廷多次指出台灣並非澳洲的核心利益。 我們必須清楚並預早讓美國知道我們的立場。一旦到了危機爆發才宣示澳洲的主權，便會太遲。

本文作者 John Menadue曾任澳洲駐日本大使、澳洲前內閣秘書長。原文刊登於澳洲新聞評論網 Pearls and Irritations， https://johnmenadue.com/we-are-being-seduced-and-trapped-into-war-again-by-the-us-this-time-over-taiwan/ 香港01獲授權刊登由「揚言自得」專欄作者楊志剛節譯的中文版。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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