來稿｜嚴打富戶開放居屋二手市場　突破資助房屋流轉慢困局

新一期居屋定價六二折出售，折扣稍減，吸引力如何屬未知之數。居屋二手市場一直頗受市民歡迎，甚至可以是業主轉投私樓市場的「中轉站」，但由於居屋只設30年按揭擔保期，令樓齡高居屋相對不受歡迎，拖慢整個置業階梯進程。隨著近期樓價下跌，筆者相信，現在應是延長居屋擔保期，兼且大幅增加「白居二」配額的好時機，如政府夠決心，配合嚴打公屋富戶政策加辣，將有望打破資助房屋流轉慢困局。



來稿作者：徐毅興



房委會於1997年6月正式推行「居屋第二市場計劃」，增加了居屋單位的流轉量，以滿足社會對資助自置居所的需求。這個計劃更重要的作用，其實是可以令現居公屋住戶和綠表資格證明書持有人享有多一個自置居所的途徑，騰出更多出租公屋，編配予有真正需要的人士。當局為回應中低收入家庭的置業訴求，房委會2013年起推出「白居二」，把居屋第二市場擴展至白表買家，算是一個德政，而成交宗數佔配額的比例曾經超過5成。

「白居二」數年前恆常化後，近年成交宗數有點停滯不前，配額增加至4500，申請宗數卻下跌。主因有二，首先是按揭問題，因為二手居屋的樓齡會影響銀行按揭安排，一般樓齡不多於19年，比較容易批出9成按揭及獲得25年的供款期，但樓齡20年或以上分分鐘只可按6成，即要付出四成首期，絕對會令置業人士卻步。

根據早前房屋局向立法會提交資料顯示，房委會轄下資助出售單位數目總共約35萬，按樓齡劃分，21至30年佔最多，約17萬，30年或以上亦有14.2萬，兩者合共佔逾85%。這代表隨着大量居屋單位日漸老化，不少未補地價的二手居屋單位將會或甚至已經無法在市場上售出。所以筆者認同一些智庫的看法，將按揭擔保期延長至40年或50年，一來可「放生」樓齡偏大的居屋單位，二來亦令較新的居屋不能「吊高嚟賣」。

「白居二」另一成交偏低的原因，就是配額設限問題。當局一直拒絕全面開放「白居二」單位出市場，認為此舉將可能令需求大增，導致第二市場單位價格上升，擔心影響中低收入家庭置業機會。然而，本港整體樓價下跌，置業人士轉趨審慎，這正是一個增加「白居二」單位配額的好機會，由現時的4500逐步增加，6000、8000至1萬，再觀察市場反應，以決定全面開放的時間表。這樣長遠可釋放數十萬個未補地價的資助房屋單位供應，必定可加快資助房屋流轉速度。

居屋與公屋單位兩者關係緊扣，越多人由公屋轉往居屋市場，從而再進入私人市場，置業階梯才成形。不少議員也建議要嚴打公屋富戶，騰出公屋單位，讓苦候人士盡快上樓，房委會資助房屋小組委員會日前預告，將會檢討公屋富戶政策，筆者認為，這方面的措施加辣事在必行，公屋戶虛報或拒絕申報資產的罰則，必須大幅提高，當局亦要更加主動調查濫用公屋投訴，嚴格審核公屋戶的物業等資產，杜絕例如早前名媛蔡天鳳碎屍案其中一名疑犯，坐擁豪宅卻仍可透過綠表資格購入居屋單位的事件再次發生。

置業在香港是一個向上流動的重要指標，本港社會及經濟要重拾動力，置業階梯一定要構建得好，讓大家看到希望，由為求上樓變成當上業主，這樣才是真正安居樂業。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師，對城市規劃、舊區重建猶感興趣。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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