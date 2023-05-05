揚言自得｜美國會為防金融崩潰而對華開戰

美國不願亦不敢為了台灣而與中國開戰，但如過美國面臨金融霸權崩潰，便定必與中國開戰。台灣只是棋子，雖具戰略價值卻不涉美國存亡，但假若美國金融制度包括美元、美債、美息、通脹、美銀行、美股、等六大範疇面臨系統性全面爆煲，則涉及的是美國存亡和其執政黨的政權延續，美國定必會挑起對中國的戰爭。是定必，不是可能。 這是目前情況嚴峻之處。



美國佈局多年的俄烏戰爭疊加暴力加息，不但未能讓美國解決金融危機，反而增添了銀行危機，當中一項重要原因是：中國。但美國不會甘心功虧一簣，它不顧一切的後續是一旦把中國陷入戰爭，全球的避險和追逐利資金和產能便只餘一處避風港：美國。

美國的精英知道：這是維持美國霸權最後一個窗口期， 枱面上的籌碼亦讓美國垂涎欲滴，因為這終極一戰會讓美國高端工業化成為可能，並賜美元美債和通脹20年的風光穩定。

俄烏戰爭讓中國上了很多寶貴的課，但美國作為戰爭的推動者和參與者，學會了更多。美國調動整個西方陣營給烏克蘭提供了除了直接派兵之外的所有軍事援助，以及對俄羅斯實施有史以來最大的制裁，但俄羅斯居然沒有被拖垮。這是美國學懂的第一課：以同樣手法利用台灣問題去發動與中國代理人戰爭，不但絕無勝算，更只會加速美國的衰落， 甚至會失去美屬日本殖民地。故此美國不會用這個常規的傳統戰方法。

但我追蹤美國多家軍事智庫以及美國軍方和半軍方人士的談話，他們沙盤推演最多的、談論最多的中美衝突，卻正正是傳統戰形式的解放軍全面封鎖台灣，而美國及其盟友則突破中國的封鎖，導致軍事衝突。

對中國來說，全面封鎖台灣迫使和平統一是很具吸引力的軍事選項。第一，圍而不打，中國人不打中國人，亦不對自己國土進行軍事襲擊。 全面封鎖是不容許美國運送攻擊性軍備給台灣，以防這些軍備裝置有「 木馬屠城暗門」而讓美國在台引發災難式的超級爆炸，並嫁禍給中國。故此中國封鎖台灣是為了保衛台灣，而不是攻擊台灣。

全面封鎖的另一項好處是不會構成不可逆轉的後果，而且執行起來有彈性。可以滴水不漏一封到底，教台獨份子撐不過一個月。但需要時可以出於人道主義而讓醫療物資通過，甚至假若某個北約成員國雖然不想參戰，迫於美國強大壓力而要純粹做秀式的派船作無害通過，中國可以按個別情況讓他們無害通過封鎖線，以削弱其他國家被逼參戰的壓力。

面對解放軍全面封台，美軍會如何應對？我們從海陸空三軍層面簡單分析。面對中國最先進的佈雷、以及末端可變多彈頭且速度高達10馬赫海陸空全方位覆蓋的高超音速反艦導彈，現時美軍沒有任何攔截系統能阻擋。美國前國務卿鮑威爾的幕僚長韋其信 （Lawrence Wilkerson）公開說過：「航母很容易被攻擊，用來對付無招架之力的小國如巴拿馬當然可以，但遇到真正對手，30分鐘內便會被擊沉，船上5,000名海軍連同納稅人140億美元的資產便永沉海底。」

空軍方面，負責美國「未來戰爭研究」的美國軍事學院教授公開表示：以中國第五代 殲-20 戰鬥機和第四代戰鬥機在功能上和數量上，在西太平洋和大陸海岸線，解放軍空軍可以壓制美軍。 美國其它分析亦表示在中國國土2,000公里內解放軍擁有制空權。陸軍就不用說了；自從朝鮮戰爭以來，美國陸軍已徹底放棄再度與解放軍對壘。解放軍紀律嚴明，訓練有素，為了國家民族會自願犧牲,而美國的少爺兵除了在戰場濫藥之外，只餘強大火器和一身賤肉蹂躪弱小國家。面對解放軍，美軍只能像朝鮮戰爭一樣再次哀求：給我明天。

美國明知在傳統戰不敵解放軍，但為何還不斷變相慫恿中國封鎖台灣，且不時透露美軍難以有效突破解放軍的封台？ 答案只有一個：美軍也學懂了「你打你的，我打我的」戰略。美國有六個獨立軍種。除了海陸空三軍之外，第四軍種是海軍陸戰隊，第五軍種是海岸警衛隊加國民警衛軍，是防衛性的。這五軍在印太都不敵解放軍。於是美國是想迷惑解放軍專注傳統戰，而美軍則雷霆閃電一擊，出動有壓倒性優勢的第六軍種：太空軍，來一場「你打傳統戰，我打太空戰」，把中國打回低端世界工廠。

俄羅斯在烏克蘭力敵西方陣營，其實美國只要出動太空軍，俄羅斯便無可能支撐到今天。但美國一直隱忍不動，只是小規模調動了民用的太空資產如「星鏈」的初級功能，提供有限度精準打擊能力和保障烏軍的通訊能力。太空軍是美國暗藏不露欲對中國一劍封喉扭轉國運的終極武器， 豈會在烏克蘭亮相讓中國窺視其戰略部署和攻擊戰術。

看看美國打仗史：美國立國初期，以火器屠殺持刀的印第安原住民還嫌太慢，於是和各印第安族類簽署二百項和平協議，然後大規模派發有天花病毒的毛氈給他們，首創人類以細菌戰進行種族滅絕。中國國共內戰時挺多就是炸毁橋樑鐵路和戰略工業，但美國南北戰爭時北方就用人類歷史上最早和最徹底的「搶光、殺光、燒光」政策對付南方大城市，例如亞蘭特大市，令它寸草不留，無一活人，讓南方徹底崩潰。二戰末期給日本廣島投了個原子彈，日本已經跪低，但美國微笑說：不，還未夠嘛，賜你多一顆。人類首投原子彈便來個梅開二度。伊拉克大開國門，讓聯合國檢查以證明自己無大殺傷力武器，但美國在聯合國拿出洗衣粉開動全球傳媒霸權義正辭嚴地說：我說你有就有，把文明古國打得國不成國。

這就是美國簡史： 以無窮創新創意的血腥暴力、民主正義的面孔、來趕盡殺絕不利美國霸權的人。美國於2020年才正式成立太空軍為第六個獨立軍種，但早於三十年前的1993年已成立空軍太空作戰中心，2018年公布太空戰成為核心戰略內容，然後是把中國鎖定為最大威脅，之後太空軍的建設就一直諱莫如深。

我們必須看清美國的本質，就算我們為了和平而停止在台海的一切軍事活動，美國只會以為我們軟弱而更早把我們打回低端的廉價工廠，要平均四名中國人辛勤一生，去供養一名美國人過着奢華的生活。

我們唯一機會，是以舉國之力，火速提升太空軍作戰能力，美方一有異動，立即搶先全面摧毁美國所有衛星和太空力量。控制了太空，就贏得制空、制海、制陸、制網絡空間的能力。勿忘美國戰爭簡史，美國不會給我們機會，而我們給自己的機會，只得一次。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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