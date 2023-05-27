揚言自得｜中國最可怕的對手：美國國安顧問沙利文

他是中美博弈數十年中國遇到最可怕的對手。中美博弈像一盤棋，軍事經濟科技工業等實力是棋盤上的「車馬炮、士象卒」，決定勝負的並非這些實力，而是棋手。高手可以用過河卒力壓對方車馬炮，正如中國用細小的航母殺手東風導彈可以力壓美國陣容豪華的航母戰鬥群。美國國力日衰而中國不斷壯大，涉及多項綜合因素，其中一項決定性因素是棋手：過去數十年美國政府高層都是三流政客，而中國卻全屬全球頂尖高手。但今天美國終於出了一名能與中國政治家爭鋒的高手。



沙利文（Jake Sullivan）是美國60多年來最年輕的國家安全顧問，今年46歲。拜登總統稱他為「一個世代第一人」。希拉里獲奧巴馬委任為國務卿後，第一件事是羅致沙利文成為她的左右手。她任內到訪一百多個國家，沙利文每次都在她身邊。我對他觀察多年的評估是：他今年內會取代布林肯成為美國國務卿，而國務卿在美國總統繼任人排名第四，僅次於副總統、眾議院議長和參議院最資深參議員。美國曾經有六位國務卿成為美國總統。希拉里本應是第七位，但馬失前蹄輸了給特朗普。沙利文會完成她未竟之志，成為第七位出任美國總統的國務卿。

「 一個世代第一人」

我和美國朋友交往時，他們喜歡抱怨：中國不斷向世界輸出中國的制度。我一聽見此言，總是忍不住笑笑口對他們說：不用擔心，中國絕不會輸出我們的制度，因為如果美國或印度採用了中國制度，肯定會強大起來，擔心的是中國，不是美國呀！美國朋友聽得出我笑話中的真實，總是尷尬的笑幾聲然後轉換話題。而沙利文正是中國的擔心，因為他施政理念的核心就是：美國應該照搬中國模式的精華，以扭轉乾坤！

當然他把中國模式的精華，換上美國製造的新裝，取了一個美國式的洋名，在包裝及名稱上「去中國化」，而在實質上則「學中國化」。

他的第一項建議，是要推翻美國資本制度的「市場主導」原則，改為推行「現代美國工業戰略」，以政府資金大力投資於有利經濟增長和國家安全的指定工業類別，因為私營企業無法實現美國的鴻圖壯志。

這項建議，不單是照搬中國制度的精髓，更加是要革美國資本制度的命。這顯示沙利文的戰略眼光，更顯示他居然有中國領導人的「革命精神」，要革美國難以為繼的制度的命。他把這場「敢教日月換新天」的革命，陳述得雲淡風輕，以減輕市場主導信徒們的反對聲音；他懂得以星火去燎原。

他的其它建議包括推行美國版的「一帶一路」等。讀者如有興趣可以在網上搜查他4月27日於美國智庫布魯斯金學會的演講，該篇演講在不斷細化完善後會是他將來作為國務卿然後當上總統的大方針。

取代布林肯對華角色

回歸我這篇評論的主旨：沙利文的上位，我們的應對。本月10至11日 一連兩天沙利文和中央外事工作委員會主任王毅在維也納會晤。王毅的美國對口單位本應是國務卿布林肯，但布卿卻無份參加，而王毅和沙利文一談便是8小時，會後雙方形容會議「有建設性」。中方的會後聲明很簡短，除了時間地點人物之外，只有106字。字數越小，意義越大。這106個字之中有一句：「雙方同意繼續用好這戰略性溝通渠道」，即王毅和沙利文兩人的渠道。

同一個信息，在美方發表的聲明中竟然強調兩次：「雙方同意保持黃毅主任和沙利文之間的渠道」，以及：「雙方同意黃毅主任和沙利文之間的溝通渠道可以用來管理美國和中國的競爭」。

雖然雙方聲明中沒有寫明，但牆上卻寫得很清楚：作為王毅對口單位的布卿在中美溝通中沒戲了。

布林肯作為美國國務卿是美國溝通中國的第一渠道，亦是美國總統拜登親自點名的中國事務第一把手。去年11月14日，中美兩國元首會面，會面後白宮發表聲明說：「兩國元首同意國務卿布林肯將訪問中國，以跟進兩國元首所討論過的事項」。

但布林肯交不到貨，雖然他多次公開表示想訪問中國。

習拜會之後兩個月，中國外交部發言人於1月17日表示：「中方歡迎布林肯國務卿訪華。中美雙方正就有關具體安排保持溝通。」面對中方的善意，布林肯不但沒有為其訪問創造良好條件，反而在多個範疇加強對中國的施壓，包括台灣問題、菲律賓和南海問題、北約與日韓關係、新冠病毒源頭、對華為的新制裁等，他以為施壓會增加他訪華時的談判籌碼。兩周後中國改了口風，在1月30日的記者會外交部發言人被問及布林肯訪華時表示：「美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政損害中國利益。」兩天後，發言人再度被問及布林肯訪華時表示：「目前我沒有可以提供的消息。」那時，布林肯已經知道他的訪華已生變數。

再過兩天之後發生中國「流浪氣球」事件。英國前首相邱吉爾說：「別浪費危機」。布林肯沒有浪費這危機，他可以表演其外交手腕的成熟穩妥，亦可以表演火力的強大。美國出動F- 22戰鬥機發射飛彈對付一個氣球，令人目瞪口呆。但更令人嘆為觀止的是在射下氣球之後，布林肯仍然「不浪費危機」，把事件無限擴大。明明是中國不發訪問邀請給他，他卻把氣球事件無限升溫，然後扭曲說因為氣球事件，他決定押後訪問，更調動盟友北約日本加拿大英國等一齊起哄，齊齊聲稱中國間諜氣球和無人機進入多處領空。

氣球事件炒熱了兩周之後，布林肯依然不斷把危機升溫，公開表示： 中國侵犯了美國領土主權，違反了國際法。2月22日外交部發言人回應說：「布林肯國務卿口出狂言，顛倒黑白」。外交部用字之強，反映已全面放棄布林肯。

在布林肯將事件無限升溫的同時，沙利文的發言人月2月16日對一連串「間諜氣球事件」白紙黑字公開表示：「我們評估過這些氣球對地面居民會否構成安全風險，答案是不會。我們調查這些氣球有無發出電波訊號，答案是沒有。我們研究這些氣球有否自我調控能力，答案是沒有。我們評估這些氣球是否有人操作，答案是沒有。」

未來的美國總統？

我在這裏請問本文讀者： 見到沙利文如此表態，你感動嗎？

沙利文刺中了我們的軟肋。我們國家民族受了太多的描黑，吃了太多的冤屈，一旦有外國高層說出最起碼的事實，我們感激到幾乎流涕。於是捨布揚沙，讓沙利文拿下與中國溝通的寶貴渠道。這亦是公道的，沙利文並非對中國「忽然友好」的機會主義者。十年來，他在公開場合多次被問及中國議題，沒有一次蓄意扭曲描黑中國。多麼難能可貴呀！

但可貴的背後是可怕。他有戰略眼光、全盤佈局、放眼長遠，還有革命精神；而布林肯鼠目寸光、不懂天下格局、狂妄自大，只是一個拔槍快、腦袋慢的美國西部牛仔，沙利文才是可怕的對手。但讓這名可怕對手踏上春風一路的，竟然是我們自己。十年後，中美博弈成王敗寇的關鍵時刻，他56歲，經驗智慧和精力都在巔峰，會是美國的棋手，我們最可怕的對手。

今天我們幾代人的美好歲月，是數以千萬計同胞的犧牲換來。「引刀成一快，不負少年頭」的犧牲容易，但在敵人手中飽受摧殘求死不得的中華兒女實在是太多、太多、太多了。我們對他們的終極回報，是絕對不能在決定14億人命運的中美博弈中敗陣。博弈的最高測試，是何者有利國家民族。按此原則，我們送上春風一路的，應該是布林肯這樣的三流政客，讓他風風光光訪問中國，送他厚禮，他才能以西部牛仔的英姿凱旋回鄉，顧盼自豪春風得意帶領美國暴走下坡；讓沙利文鬱鬱不得志無從上位，才符合我們國家民族利益。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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