恩威並施｜簡約公屋不是房屋政策

香港房屋問題最嚴重的是劏房問題，目前全港約有107,400劏房戶，還有230,300宗公屋輪候申請，而去年成立的房屋局，基本上只是負責興建簡約公屋工作。

第一批簡約公屋選址在元朗、屯門、牛頭角和啟德四區，最快於2023年第四季動工。簡約公屋造價259億元，要成立「簡約公屋專責小組」推展各項工作，專責小組增設53位公務員，包括首長級職位和專業職系人員，項目開支約3億元。第一批17,000個「簡約公屋」單位目標於2026／2027財政年度或之前分階段落成，將招標找一些民間機構去運作，單位的日常管理和維修工作費用，五年總開支約25億元。

政府勞師動眾起簡約公屋，但完全紓緩不了大部分房屋問題。政府目標是未來五年興建30,000個簡約公屋單位， 23萬個公屋申請，減去3萬，還有20萬申請怎樣處理呢？政府完成簡約公屋後，下一步怎樣呢？看不到政策的路線圖，也看不到房屋政策整體佈局。

政府經常說要紅隊（Red Team）反覆尋找不足和漏洞，但推出簡約公屋方案前後有否通過紅隊辯證呢？政府推動簡約公屋的策略是一種情緒勒索，不支持就是道德不正確，但政府卻讓人看不到它在面對香港房屋政策困局的本質；也看不到它有沒有研究過其他更快更佳的方案，可以馬上紓緩劣質劏房的嚴峻問題。

另外還有一個問題︰房屋局應該做房屋政策，起簡約公屋應該是房屋署的工作，但現在變成了由建築署負責。建築署由發展局管轄，為什麼是由發展局下的建築署負責？為什麼不是由房屋局指揮房屋署去做呢？房屋署共聘用9,253名公務員，為什麼不利用房屋署體制去負責簡約公屋，反而另外增設「簡約公屋專責小組」，然後又交由建築署去做呢？

這就反映了政府做事分工沒有效率，未能有效地運用行政資源。房屋局的工作是訂立房屋政策，而不是去起樓，起樓應該是房屋署的工作。房屋署規模這麼龐大，基本上可以勝任工作。首批簡約公屋主要入伙日期為2026年，但以香港政府做工程的模式，工程可能會出現偏差或延誤，若果簡約公屋延遲到2027年或之後入伙，即是說特首李家超這一屆任期屆滿，輪候申請者才可上樓。但現在那些住在惡劣劏房的市民真是一秒都不能等，應該幫他們盡快解決問題。

房屋局應該如何制定長遠房屋政策呢？應該設立房屋大數據，有了房屋大數據之後，就可根據不同的房屋類型的數據；進行香港房屋具體分工分析和長遠佈局；也可以引進私人發展商和民間團體，參與房協、房屋署與及市建局，提供不同的類型大小房屋供應；應該有一個全盤的規劃︰有多少單位由房屋署提供、多少單位由房協提供。所以新一年的《施政報告》必須要有一個房屋政策的藍圖，更應該發表香港房屋政策的藍皮書、白皮書，說明未來香港房屋政策的佈局和分工。

劏房大都位於香港九龍舊區，市建局更加是責無旁貸，應該直接處理劏房問題。而劏房條例也要不斷更新和修訂，而不是設立法例之後，問題解決不了，又幫不到劏房戶。政府需要有些靈活思維，例如興建房屋需時，是否可以先租呢？或者是買？例如撥款三百億購買現有單位？或者是將現有法例拆牆鬆綁，將一些工廠大廈的用途改變，改裝成可臨時居住單位，馬上紓緩現在劣質劏房的嚴峻問題。

房屋局有否分析目前劏房的分佈？哪些地區最多？在那些地區周邊可以做些什麼措施？有沒有方法不需勞師動眾，大費周章，而達到紓緩效果？簡約公屋3萬個單位杯水車薪，根本解決不了房屋問題。這個方案不是真的替居住在劣質劏房市民著想，只是政府開啟了起樓程序，而不是以具體行動處理低收入人士的居住困難環境。

簡約公屋整個制度還有很多漏洞，例如居民搬進去，住滿五年之後又要搬去哪裏？如果沒有房屋大佈局和規劃，只是見步行行步，是不會令香港房屋問題改善的。現在公屋富戶政策是浪費行政資源的。如果經濟發展好，社區裏面多一些富戶是一件好事；富戶政策可以以合理的行政成本去處理，如果政府提供的房屋供應量充足的話，基本上不需要處理這個問題。實施富戶政策本身其實也不符合公共行政成本效益，因為需要太多時間和人力物力去處理監督等問題，得不償失。公共資源首先要處理土地和房屋供應；社區營造和產業發展。

2023年的《施政報告》需要有一個整全的房屋策略或者藍皮書，房屋局未來一年的工作更應該集中在制訂房屋政策。房屋是穩定一個社會的基礎，不只是一個經濟問題那麼簡單。房屋需要從規劃、建築、社會發展的角度去看問題，以前政府只是從地產角度處理房屋問題，只注重經濟部分，看不到房屋的社會長期效應。

若果香港要發展產業，一定要有穩定的房屋政策。舉例，日本的工業和產業發展是建基於穩定的房屋基礎。德國的產業發展也不會是地產模式主導。而新加坡因為其房屋政策基調已定，底氣已經打好，有利於發展科技和其他產業。若果香港不改變目前地產主導的狀況，只會阻礙產業發展。所以房屋局應該有長遠的文化視野和發展藍圖去建立短中長策略，建立長期房屋政策研究體系。這才是正道。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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