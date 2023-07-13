揚言自得｜耶倫要中國大幅增購美債，有得傾！

美國財長耶倫訪問中國空手而回。她在離京回美前記者會的發言洋洋千四字，可謂滿紙荒唐言，一把辛酸淚。她連「這世界大得足以讓我們兩國共同蓬勃發展」這句話也說了，公開演出了「中國外交部發言人上身」。



美國財長在美國總統繼任人排名第五，耶倫更是美國立國以來唯一當過財長、聯儲局主席和白宮經濟委員會主席的三科狀元，竟能如此放下身段，這顯示了她背後的辛酸。她的獨家辛酸是：所有美國高官如國務卿等搞得遍地雞毛卻難以察覺，而她負責的美元和美債一旦爆煲，她便馬上見光死。綜合內地非官方消息，她在北京提出的要求包括中國增購美債八千五百萬億美元。消息是真是假我們無從得知，但這肯定是她心中首項希望工程。

「債繼續發」是美國整個金融制度能夠運行的國家核心利益，美債一旦爆煲，美元霸權亦難以為繼，這涉及美國的存亡。但對中國來說，「債繼續買」不就是一個「錢」字。我們在過去、現在和將來和美國的貿易都累積大量順差，順差只會不斷增加，故此我們外匯儲備中亦累積不斷增加的美元，而買美債是多年來我們天量美元的一個自選出路。故此耶倫提出的要求可以談。只要條件適合，我們可以大幅增購美債；而這適合的條件只有一項：和平統一台灣。

在特朗普任美國總統時已有人提出：用美債換取台灣和平統一。特朗普是「商人總統」，在他眼中，任何物件都貼有「價錢牌」，包括台灣土地和台灣同胞。台灣只是棋子，賣掉棋子保障美國核心利益，這項交易，在經濟邏輯遠超政治原則的商人總統眼中，肯定是值得探討的交易。

特朗普另一個強項是「商人厭戰」。他是近代美國史上唯一沒有發動新戰爭的美國總統。他看通美國在二戰之後連場戰爭對美國的沉痛拖累。贏了伊拉克戰爭又如何？在阿富汗投入天量資源去打仗，有何着數？美國作為全球軍事霸王，歷任總統的思維都是「用兵之術在於戰勝」；特朗普對中國的「用兵之道在於息爭」的智慧，算是有點領略。單憑這點中華智慧的領略，已讓他在用兵之「道」的看法上高於近代其他美國總統對用兵之「術」的看法。

這位商人總統精明機巧翻雲覆雨反覆善變，滿腦子讓人難以捉摸的商業博弈思考，唯一可以預測的，就是他不會為台灣而發動戰爭。他曾經公開表示：如果他是美國總統，烏克蘭戰爭不會爆發。這話絕非戲言。強大的美軍在他手中是用於防止戰爭。貿易戰，他會打；實彈戰，他不會打。如果他任總統，台海不會爆發戰爭，加上台灣只是他眼中的一塊價錢牌，故此「以美債換台灣和平統一」的說法，在他任內有一定的經濟邏輯和事實基礎。

而且還有大量歷史先例。歷史上的晚清，在山窮水盡的時候割讓台灣給日本、割讓香港給英國。割讓的是我們千年國土。今天的美國已是無可逆轉地步向晚清，在美元美債面臨山窮水盡的時候，我們出錢救它免於墮崖，維護了國際金融穩定，對我們國家有利，更能換取美國交出被他半殖民半控制的台灣，避免了武統引發的後遺症。對美國來說，這亦不涉及割讓美國國土，只是出賣了培養多年的台獨勢力，在政治上容易交代。

當然這項交易不會明碼實價讓世人見到，價錢談妥之後，精明的商人總統自會在政治和軍事上作出妥善安排，讓台海戰雲密布，戰爭一觸即發，把全世界驚嚇得緊急呼籲雙方克制，然後商人總統在最後一刻順從國際輿論和國內民意撤出台海，讓全世界放下心頭大石（日本和俄羅斯除外，因為他們是全球最希望中美開戰的國家），台灣和平統一亦水到渠成，商人總統還可以自誇應該拿個諾貝爾和平獎。

這是否表示明年美國總統選舉對中國最理想的狀態是特朗普再度當選？美國總統選舉是美國內政，中國當然不持任何立場，亦絕對不會意圖影響大選。但如果中國某些純粹按照國家所需的行為，無意引致的溢出效應讓拜登政府在選民眼中得分或失分，繼而影響選舉結果，我們也是無可奈何，當然不能被視為干擾美國選舉。我們亦當然有能力做到這些不是干擾的影響。

對中國而言，美國總統選舉的最佳狀態是梅花間竹，今屆民主黨執政、下屆共和黨執政，如此類推，讓兩派黨爭永續，讓兩派政策短促。至於兩黨之間的分別，民主黨是盡量擴大以美歐日為主體的聯盟對付中俄，共和黨是欲聯俄打中。若非「通俄門」事件，加上如果特朗普上屆連任，今天的世界不但沒有俄烏戰爭，而且會是美俄聯手對付中國。

普京在抗美霸權的鬥爭中與中國同一陣線，是被逼出來的。他最初的算盤是加入北約。普京在出任俄羅斯總統前夕接受英國廣播公司訪問時，就公開表示不排除加入北約，他並說：「俄羅斯是歐洲文化一部份。」英國前國防部長兼1999-2003年北約總書記 George Robertson 曾經公開透露：「俄羅斯總統普京向我說要北約邀請俄羅斯加入」。俄羅斯因北約東擴而出兵烏克蘭，但普京自己竟然想加入北約。有了俄羅斯的北約不但大幅東擴，而是直接東擴到我們家門口。特朗普任總統時，普京和他眉來眼去郎情妾意，看得我心驚肉跳。

普京所做的一切，卻全是理所當然。外交政策從來沒有道義、沒有道理、沒有原則、只有利益。能把道義、道理、和原則全面融入外交政策的國家全球只有一家：中國。 俄烏戰爭讓俄羅斯與美歐徹底反面，只要普京在位，都無需擔心美國能夠「聯俄」，故此美國明年總統大選，改由共和黨執政、尤其是由商人總統執政，對中國較為有利。我再度立此存照：2027年8月1日解放軍建軍百周年之前，定必統一台灣。這須全盤策略，而以買美債作為促成和平統一策略的一部份，當然有得傾。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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