楊莉珊｜用好「一國兩制」獨特性　才是香港最大的競爭力

內地知名政治博客「靖海侯」早前發文談及香港，文中強調香港要保留獨特性，多元才能多金。筆者十分認同這個觀點，在環球經濟發展缺乏方向，而且中美等國際關係又處於緊張狀態的當下，香港要真正「由治及興」，更需要靜下心來審視自己的傳統優勢在新的世界環境下是否仍具有獨特性，我們作為這個城市的一份子，又該如何發揮香港的獨特性來推動城市的發展。



來稿作者：楊莉珊



「靖海侯」以《我們到底需要一個甚麼樣的香港》為題，談到香港在實施港區國安法後，有不少官員與議員以國家安全為「唯一追逐目標」，甚至出現「寧左勿右，不管後果」的歪風。文章認為這種過度消費港區國安法的作風，其本質是執政者卸責、敷衍、消極的表現，甚至會衝擊香港的獨特性導致城市競爭力下降。文章引發香港廣泛關注，更是政圈這幾天的熱論話題。

自回歸並落實「一國兩制」以來，「保持香港獨特性」成為香港人盡皆知的口號，國家主席在去年七一重要講話中也談到了香港的獨特地位和優勢，並將保持香港的獨特地位和優勢作為講話中的「四個必須」之一來強調，顯示出中央對香港需要保持獨特地位與優勢有高度期望。但問題是，香港的獨特性到底是什麼，這在香港卻是個人言人殊的問題。

香港的獨特優勢是什麼？雖然每個人都有自己的答案，但筆者的看法是，香港的獨特優勢優從政治制度、社會模式、法律法規及人文情懷四方面去分析，因為只有合適的制度才能形塑出一個具有競爭力的社會，只有法律法規才能讓各方都能公平公正去競爭，繼而吸引大批有目標有能力的人才，形成一股龐大的競爭力，推動社會向前。

很多人談到香港的獨特優勢，都會提到優越的地理位置及世界級基建設施、高度開放及自由的經濟體、完善及獨立的司法制度、加上高效廉潔的政府、法治精神和良好治安等優勢。這些都是香港的優勢，但放眼世界其他城市，具有同等優勢的卻不只香港一個，但為和世界沒有第二個香港？

筆者認為「靖海侯」的文章談到了重點，他指出「一國兩制」才是香港最獨特的優勢。因為這個制度保障了香港在社會生活、商業模式、法律法規等方面的原有優勢，又提供了一國的保障與國家的發展新機遇，真正讓香港成為中西交匯的地方。而更重要的是「一國兩制」的核心精神在於「和而不同」，多元與包容至為關鍵，香港之所以成為「多元又多金」的國際大都市，主要因為可以與世界不同文化都可平等互動，才可以「廣納世間才（財）」。

可惜的是，對於如何準確使用「一國兩制」，卻總有不同聲音，市民也普遍缺乏信心，隊「五十年不變」讓人們總覺得「一國兩制」是個權宜之計，直到習近平主席於「七一」親臨香港視察，並在重要講話中明確重申：「必須保持香港的獨特地位和優勢」。

國務院港澳辦主任夏寶龍特別說明，中央實行「一國兩制」是一個重要的戰略考量，是一項長期戰略，不是權宜之計。目的就是要保持香港的獨特地位和優勢，保持香港長期繁榮穩定。這「一國兩制」的政治藝術就如在平衡木上行走，「一國」與「兩制」要平衡均等，若有所偏頗都將讓香港陷入麻煩當中。但可惜的是今天的香港，高喊口號的人比較多，願意靜下心來細心考慮口號背後意義的人卻甚少，這不得不讓人擔心，「背靠祖國、聯通世界」的發展目標，最終也淪為一個口號，卻難以實現。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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