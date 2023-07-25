張美雄｜解決「滋擾電話」之道在於創科

鈴鈴……「你好呀，我係乜乜銀行／美容」、「衛生署通知」……大家有否覺得是似曾相識的畫面？無錯，這是香港人每日也會面對的情境。不知大家每日收到有幾多這類型的滋擾電話？筆者作為區議員，因工作需要有三部手提電話，推銷或詐騙電話每日響過不停，幾乎每小時都有一至二個。各位打工仔，當工作繁忙時不斷收到這些電話，怎會不「㷫過火屎」？



來稿作者：張美雄



浪費時間事少，金錢及感情被欺騙事大。最近本人有朋友的婆婆，正正因為詐騙電話訛稱孫兒駕駛時撞傷了人要索償醫藥費，最終被騙養老積蓄20萬元，對婆婆打擊甚大。根據2022年的數據，電話騙案數量錄得2831宗，當中涉及金額超過10億元。保安局最近回覆指出，警方共偵破410宗電話騙案，並拘捕了205人。然而，相信這只是滄海一粟的數字，真實的案件肯定是多不聲數，詐騙及滋擾電話近來已深入香港每一戶家庭、每一個角落當中。

現時針對詐騙電話的政策及局限

為有效針對詐騙電話（Scam），政府於今年2月實行了電話卡實名制，但市民似乎被滋擾電話和訊息轟炸的情況卻反而愈來愈多。最近，更有市民收到自稱是香港消費券的抽查電話，要核對他們身份證資料以確認其資格，可見詐騙電話已變得十分倡狂。這不禁令市民想，政府現有對付詐騙電話的制度是否有效，還是有很大的進步空間？

事實上，當初電話卡實名制的推行是希望堵塞漏洞，防止和協助偵查涉及使用電話儲值卡的罪案，防止市民受騙，所有用戶不論是本地還是非本地需要身分證登記儲值卡。惟道高一尺，魔高一丈，騙徒很快便發掘到另一漏洞，他們轉趨向利用境外電話致電和傳送短信給市民，令市民接收到更多的濫發電話或訊息。

為進一步打擊，警方近日也嘗試其他辦法，推出防詐騙的手機應用程式Scameter+，協助市民去分辨可疑的來電與電郵 ，程式亦可透過即時輸入相關的電話號碼去評估詐騙風險、查閱及分享防騙資訊。然而，有關程式只屬評估性質，不能即時阻止到詐騙電話的來電。另一方面，從過往案件可見大多數受騙者皆以長者或上年紀人士為主，對他們而言，他們未必能夠識應操作以上的手機程式。

推銷電話也愈益泛濫

除了詐騙電話（Scam）外，推銷電話也愈來愈猖狂，市民更接到手軟。雖然香港是自由經濟體，但也不應完全放任商業機構的電話推銷，如果毫無規管，不單影響每一位市民的日常生活，也有可能影響香港的聲譽。

現時，通訊事務管理局有推出「拒收訊息登記冊」，是《非應邀電子訊息條例》中的一項措施，目的是為了讓市民不再接收非應邀商業電子訊息。只要市民將自己的電話或傳真號碼登記在任何一份「拒收訊息登記冊」上，在登記後第十個工作天起，該電話號碼就不會再接收非應邀商業電子訊息。

可惜的是，坊間知道此條例存在的市民數量不多，通訊局是否應加強推廣？另一方面，雖然電話促銷者完全被禁止撥打登記冊上的號碼，否則會面臨刑事或民事責任，但如果何電話促銷者仍然繼續以電話促銷，市民如何能效追蹤該滋擾電話屬那一間的商業機構，通訊局也應該繼續研究優化改善。

應參考新加坡 製作官方攔截程式

作為香港的主要競爭對手新加坡，滋擾電話的情況與香港相似，當地政府也有推出相關應用程式名叫ScamShield。惟它的功能比香港的Scameter+來得更直接，只要市民下載了應用程式，便會自動封鎖騙徒的來電和把垃圾訊息歸類到垃圾郵件夾，以及不用用戶登記自己的個人資料。香港的創新科技及工業局應以作此鏡，與通訊事務管理局攜手合作，製作一個官方、有代表性的自動攔截滋擾電話的程式，取代現時坊間的過濾軟件，令滋擾電話還沒到就已經斷線，那便不會滋擾到市民的日常。

另外，新加坡的政府部門和私營機構也積極合作，組成了專門打擊詐騙及滋擾電話的小組名叫Inter-Ministry Committee on Scams（IMCS）。小組裡有官方金融管理局、新加坡警察隊及私營機構的聯手，能令銀行更快偵測和凍結到受騙用戶的戶口和交易，以及電話公司可立即凍結可疑的電話號碼。

部門不能再各自為政

為針對愈來愈泛濫的滋擾電話，各個政府部門不能再各自為政，任由其打擊市民的信心。筆者認為，商務及經濟發展局應帶頭成立跨部門組織，聯合創新科技及工業局、警方、通訊事務管理局等部門及業界電信商持分者，商討未來更大力度去立法規管的方向，並善用新科技去打擊詐騙電話、規管推銷電話，甚至制定一個針對境外違法詐騙電話的方案。當然，作為負責制訂全面的創新及科技政策的創科局，每年開支數以十億計，也應急市民之所急，參考新加坡去研發一個官方且具代表性的「自動攔截滋擾電話」的手機應用程式，以一個最直接了當的新科技去打擊滋擾電話及電騙案件，屆時便能挽回香港市民的信心，免香港進一步被淪為電騙天堂。

作者張美雄是西貢區議員、民生圓桌召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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