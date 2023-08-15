澳洲來鴻｜瘋狂而危險的「澳英美」三邊安全關係

我們聽過很多論述，說「澳英美」三邊安全關係（AUKUS）目的是為了平衡中國在亞太地區不斷擴張的勢力。但究竟是平什麼衡，讓我摸不着頭腦。美國單單在東亞便設有343個軍事基地，澳英美三邊關係中最重要的項目是為澳洲添加八艘全新核動力潛水艇，這如何增加區內的平衡？



撰文：Marcus Strom

澳英美三邊關係是帝國的政策。帝國代表暴力。這並非澳洲應該跟從的政策。

澳洲和美國最新的聯合軍事演習，是粗鄙的暴力展示。除此之外澳洲和美國亦正進行部長級會議，目的是要澳洲扮演更大角色以穩定區內軍事力量的平衡，並且讓澳洲軍隊融入美軍投射入區內的軍事力量，作為美國與中國爆發衝突的備戰工作。

戰爭代表死亡。伊拉克戰爭導致數十萬人死亡、數百萬人無家可歸、影響地區穩定、激化了全球恐怖分子活動。但如果和中國發生軍事衝突，伊拉克戰爭會微不足道得好像開茶會。

美國派駐在澳洲本土的常駐軍力，已經達到二次世界大戰以來從未有的高峰。美國正在武裝澳洲作為戰爭準備。這亦威脅到澳洲的主權，因為美國政府致力把美軍和澳洲軍隊一體化。現在澳洲政府竟然更進一步容許美國在澳洲派駐B52戰略轟炸機。政府不肯證實亦不否認這些轟炸機攜帶核武器。此舉不單把澳洲變成核子攻擊目標，亦使澳洲成為區內的攻擊者，因為我們容許可以屠殺數以百萬計人的戰爭機器落戶澳洲。這令我想起基辛格的名言：「作為美國敵人是危險的，但作為美國朋友是致命的。」

為了這個原因，我不能再繼續服務這個澳洲政府。我一直是澳洲工業和科學部長的新聞秘書，但這個澳英美三邊安全關係是我於本年2月辭去工作的主要原因。

澳洲工黨雖然犯過不少錯誤，但正如澳洲前總理基廷指出：工黨政府有一項優良傳統，就是反對不公義的戰爭。工黨當年反對越戰，反對第二次伊拉克戰爭。工黨作為反對黨的兩名議員早於1995年便提出議案反對美國轟炸北越，但議案不獲通過。七年後工黨上台執政，總理惠特蘭（Gough Whitlam）所作的第一項決定就是馬上召回在越南作戰的澳洲軍隊。

以上這段歷史證明我們有能力糾正錯誤。在反對把澳洲推向戰爭的運動上，我們並不孤單。和我們一起堅決反對把澳洲作為戰爭工具的人士，包括有澳洲前總理基廷、還有澳洲其他政治領袖包括新南威爾斯前州長、西澳州前州長、 前聯邦參議員、前澳洲 環境和水利部長等。

這也是我成立創立「工黨反戰組織」的原因。雖然我們成立只有短短數個月，但我們已經有系統、有組織地在不同層面提出反戰議案。我們聯合海事工會、澳洲製造業工會、 電器工會、建造業工會、新南威爾斯工人聯會等，目的就是反對澳英美三邊安全關係。我們在工會各個層面一步一步提出反戰動議，我們希望把反戰的辯論，從各州的工會，提升到澳洲聯邦工會。

這是長期的鬥爭，我們要把澳洲工黨從一個戰爭的工黨，轉變成為和平的工黨。我們面對很多不確定的因素，我們不知道五年之後誰會是我們的總理，我們不知道明年底誰會勝出美國大選而成為下任美國總統。我們的前途係於我們在太平洋及亞洲的國家，但我們現時卻選擇把我們與地球另一面正在衰落的英國和美國捆綁在一起。

但我們的希望與日俱增，我們有能力作出改變。如果你感到憤怒，請把你的憤怒變為行動，貢獻這項和平運動，貢獻這個反戰運動。

最近在悉尼舉行的一個工黨反戰組織會議中，我們見到有80多歲的老兵細說他們如何在越南戰爭中作戰，我們亦見到有穿着校服的學生參與反戰。在這些有老有幼反戰的面孔上，我看到了我們的希望。我們必需打敗這個瘋狂而危險的好戰政策，因為如果我們失敗，後果會是災難性的。

本文作者Marcus Strom是新聞記者和媒體顧問，曾經出任澳洲記者協會主席和澳洲工業及科學部長新聞秘書。他亦是澳洲工黨反戰組織共同創辦人和全國召集人。原文刊登於澳洲網上新聞及評論網站《Pearls and Irritations》，中文版由香港01「揚言自得」 專欄作者楊志剛節譯。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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