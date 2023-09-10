來稿．香港志｜香港的侏羅紀世界

一提到侏羅紀，很多人都會聯想到《侏羅紀公園》系列電影或小說，仿佛也離不開暴龍和速龍等角色。其實侏羅紀（Jurassic）本身是一個地質時代的名稱，介乎於2.01億年前到1.45億年前這一段時間，在這之前是三疊紀；之後是白堊紀，這三個紀組成了中生代，也被稱為「恐龍時代」。



那究竟侏羅紀時期的香港是怎麼樣？生活了什麼古生物？恐龍有沒有在這裏出現過呢？想解開以上問題，便要從地層中尋找答案。



來稿作者：龍德駿



侏羅紀就在腳下

香港其實藴藏了很多侏羅紀時期形成的岩石地層，當中這些岩石反映了侏羅紀早期（約1.9億年前）的香港，大部分時間都處於海洋環境，赤門海峽沿岸一帶便出露了很多這個時期的沉積岩，是於海洋環境下形成。

到了侏羅紀中至晚期（約1.65億至1.4億年前），當時香港發生了多次的持續性火山爆發和入侵活動，形成了大量火成岩，常見有花崗岩、安山岩及火山碎屑岩等，主要分布於大嶼山、新界東北和西北部。

香港侏羅紀化石

香港發現過為數不少侏羅紀時期的動物化石，絕大部分都是採集於赤門海峽組（Tolo Channel Formation）1.9億年前的地層中，包括菊石、海百合、雙殼類、腕足類、腹足類、介形類、掘足類等，都是海生無脊椎動物。而香港歷史上發現的第一件化石，便是侏羅紀早期的「香港菊石」，也是香港獨有品種。

至於香港首次發現到的恐龍時代脊椎動物，是來自荔枝莊一件只保存了身體後半部的魚化石標本，2014年經鑑定後，確認是侏羅紀晚期（約1.47億年前）生活在淡水中的「副狼鰭魚」Paralycoptera sp.，推算其完整長度為4到5厘米。

大嶼山及西貢都被發現過侏羅紀時期的植物化石，分別屬於大澳組（Tai O Formation）和荔枝莊組（Lai Chi Chong Formation），有蕨類植物、裸子植物及木化石，是香港比較少數侏羅紀時期的陸相地層。

香港有過侏羅紀公園嗎？

既然香港有侏羅紀時期的岩石地層，也發現過化石，證實有生物存在過，那恐龍也曾在香港出現過嗎？

恐龍生活在陸地上，但侏羅紀早期的香港以海洋環境為主，所以這時期比較難找到恐龍化石。而侏羅紀中至晚期發生了大規模的火山爆發，這些環境也是不利於恐龍生存。但香港始終有部分侏羅紀的陸相地層，仍然有些微機會發現到恐龍的。

作者龍德駿是古生物化石工作者，曾與香港的博物館及各大機構籌辦化石展覽 ，參與製作由教育局策劃的香港首個古生物學網上課程，也曾擔任電視科學節目的客席主持。香港地方志中心邀請參與編撰《香港志．自然》的專家學者撰寫一系列趣味短文，介紹香港自然歷史的相關內容。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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