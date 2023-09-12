來稿｜有甜頭才有奔頭——寫在特首第二份施政報告出爐之際

香港自2019年反逃犯修例風波，至今已經四年有餘。從2020年6月港版國安法的出台，到中央對香港由亂而治，由治到興的權威定調，再加上特區政府全力以赴「拼經濟，做實事「的幹勁，特區政府行政長官第二份施政報告即將出爐，自然引起社會的極大關注。



這足以說明絕大多數香港居民，非常關心香港的未來，關心與自己切身利益相關的香港經濟，以及對曾經引以為自豪的香港聲譽再次回到國際大舞台的深深期盼。



來稿作者：周海平



中央關愛，特區著急，居民期盼，應該是香港目前最大的公約數。俗話說「有甜頭，才有奔頭」，就說說經濟這一塊。

香港的甜頭是什麼？

——特區政府有能力實現財政盈餘盤滿泊滿，消滅赤字，凸顯賺錢和管治能力。

無論發展本港經濟，還是融入國家發展大局，從大灣區建設中得到利益，還是激發「香港夜繽紛「，落腳點都在一個「利」字，而非財政赤字。說得直白一些，特區政府賺錢效應如何，如何有大的著數，是衡量香港的國際信心，以及民生品質指標的重要試金石。是最最重要的KPI。

老話說「巧婦難為無米之炊」，沒有錢，再好的想法以及規劃，都是空洞的。有了錢，不僅底氣足了，更可以做幾件港人有共識的大事。

「一國兩制」是中央賦予香港的獨特管治模式，特區政府應該組織專才大力開發出「一國兩制「的生意產品和服務，這是國內其他城市沒有的。

所謂「人無我有，人有我特」，香港不能端著金飯碗，卻找不到飯吃。同質化競爭，香港一定是輸家。疫情早已結束，如果香港還拿疫情經濟說事，到頭來繼續一堆赤字，那是站不住腳的；「香港夜繽紛」活動，一定要有「一國兩制」的特色才行。「一國兩制」不能只當口號來喊，應該賦予他鮮活的推動經濟的生意內涵。

香港人關心民生福祉，可能是香港居民最為關心的事情。

雖然幾屆政府為民生福祉做了不少實事：比如派錢刺激消費；官方和民間設立各種補（津）貼計劃；建立社區三級公共醫療體系；興建大量過度屋和中轉屋，力圖消滅劏房現象；看得出，政府還是想做事，做成事的。

但形勢比人強。

眼下，居民對服務品質越來越苛刻，服務內容越來越精細，越來越靶向性，這是不爭的事實。必然倒逼政府檢討過往的一些穩陣的做法，以滿足到民生的更高的要求。未來的民生，若能聚焦真正的需求，以人為本，尤其是老齡化社會的香港，怎麼說都是一件好事。

相信本屆政府，將令香港發展的紅利，進一步惠及到740萬香港人身上，居民的絕對收入將大幅提升；最低人工標準將大幅提高；公共教育及公共醫療資源將大幅改善；社會福利及保障體系將躋身於亞洲前列；居民公共道德和文明程度將躍上新的台階。

——為各類人士提供穩定的發展機會；為年輕人提供足夠吞吐量的對口就業舞台以及有競爭力的人工待遇。

我們的特區應該有管道，有機制，為堅定留港發展的、各類創業人士，以及每年流入社會的大量年輕人，提供發財和對口就業的機會，以及卓越的發展環境和福利待遇。

畢竟，讀書需要成本，其市場價值，自然以實際收入水平來衡量，應該成為社會的共識。我們的社會對於有學歷知識的人，有獨特技能的人，應該物盡其用，人盡其才。不然，讀書出來而學非所用，對社會，對人才本身都是一種浪費。

我們天天說要搶人才，其實，每年本港大量的副學士、學士畢業生，以及海外學成歸來的年輕人，就是香港人才最好的基本盤。社會要大張旗鼓鼓勵「讀書有用論「。如果讀書人的人工，不能超過一般的體力勞動者，那未來的香港，就是粗放型的勞動力社會，而非國際創科城市。我們的管治者應該具備這樣的人力資源戰略前瞻性。

老實說，在一個成熟的橄欖球型的社會裡，零售、地盤、餐飲，旅遊，當然強屬於藍領行業，而互聯網經濟，資本運作，房地產發展，智慧城市經濟，則是白領的範疇；白領為多，藍領較少，總攬高端生意模式，令世界對香港的知識經濟充滿期待，這對國家有好處，對香港自身也有好處。

當然，職業技術學院的技能培訓，是香港發展有技術含量的勞動力市場的重要來源。比如每年參加DSE考試的副學士畢業生，以及因為各種原因輟學的中三、中四、中五和中六學生，年輕力壯，有一定的知識和技能，比如語言和動手能力，都是經濟發展的有生力量，無疑是一隻龐大的勞動大軍，甚至投身於大灣區建設的香港生力軍。

未來的大灣區經濟，應該有很多事情可做。特區應主動牽頭搞幾間專業性多元化的職業技能學院，大力培養自己的勞動力人才。有了自己的勞動力儲備，就不怕發展缺少後勁，更不會顧此失彼，先激發香港的勞動力要素，再來考慮外勞的有益的補充。這樣的思路，或許比單純引進外勞，從而涉及棘手社會問題要簡單很多。

——繼續保持香港多元化的國際商業軟環境以及賺錢環境。

有兩層意思：

一是商業規則的多元化。

一直以來，在港的外國人以及外資，可能習慣原有的交易環境，以及遊戲規則，甚至商業仲裁制度，都不希望在港版國安法的落地之後，影響到他們繼續待在香港，與世界做生意的興趣，應該有些多元的方式，消除他們的顧慮。

眼下的香港社會：

一方面要有些到位的措施，積極穩定外資，說服外資繼續發展和內地的經濟聯繫，扮演好中間人的獨特角色；

另一方面，特區要站在把香港建設成完美東方之珠的大中華高度，把「一國兩制」的香港建設好，建成世界一流的經濟特區，使之成為響噹噹的民族復興的一張名片，或才是香港踐行「一國兩制」模式對國家最好的回報。

俗話說「築好梧桐樹，引得鳳凰來」。香港的梧桐樹，就是百年來一以貫之的商業軟環境，以及穩定的交易制度；而鳳凰就是願意來港做生意的世界各路人士以及多元化的國際人才。

其實多元化，是「一國兩制」香港的一個獨特的標籤。多元化，令香港充滿活力，更具韌性和生命力。

都說香港是國際化大城市，但國際化的外在表現，是大量的外國人和外資。香港沒有外國人不行，沒有外資更不行。香港不能「塘水滾塘魚」，自己人跟自己玩。香港不能封閉，永遠要開放。與世界做生意，是香港屢試不爽的成功之道，這是客觀規律。

二是人才的多元化。

百年來，香港都是國際人才的聚寶盆。

即便回歸以來的這25年，香港始終匯集著不同膚色，不同意識形態，不同文化背景，不同做事方式的人，他們為香港的國際大城市做出了巨大的貢獻，更為中國的經濟發展提供了強大的造血功能。

人才的多元化，是香港總部經濟和國際化的一個重要標誌，沒有人才多元化，地區總部經濟難以為繼，香港也必定失去國際化的光環，這是肯定的。

今年特區政府提出「搶人才」的行動，實在很及時，很有必要。香港不僅要搶華人社會的人才，更要搶全世界的人才。兩者缺一不可。

有了甜頭，必然有奔頭。

那香港的奔頭又是什麼？

我以為：

——存大同求小異，先搞好經濟，再來忙政改，飯要一口一口吃，事要一件一件做。經濟上去了，日子好過了，心情自然舒暢了，其他的事情就好辦了。

狹義的愛國與廣義的愛國，都是愛國主義者。香港沒有什麼藍絲，更不存在什麼黃絲。香港是新老香港人的家園，繁榮建設靠大家。新一屆特區政府提出「拼經濟，辦實事，建家園」，無疑抓住了核心，是積極有為的行動。

香港社會應該發動起來，積極響應政府的訴求，為了共同的目標，方方面面形成一股力量，先把經濟搞起來，各行業有了財氣，居民生活上了新台階，就有了實現馬斯洛目標的動力。

——繼續發揚港人的工匠精神，積極融入國家發展大局，為大灣區經濟建設建功立業，為香港的可持續發展，發揮港人的聰明才智，「國家好，香港更好」。想這句話不是隨便說說。

香港人的勤力，在華人社會是出了名的。

香港能有今天，香港人的勤勞以及智慧是功不可沒的。

從鱗次櫛比的高樓大廈的建築質量；從城市的綜合運行能力；從「三權合作」的管治模式；從人才國際化的探索和實踐；從居民的公共道德和文明程度，處處折射出港人的低調、勤力和聰明才智。

所謂「慢工出細活」，香港人的「工匠精神」，不僅是國家轉型，打造高水平開放格局的不可或缺的基礎力量，更是香港長期繁榮穩定的中流砥柱。

如果說，「獅子山精神」是老一輩香港人建設美麗香港家園的精神指引，那麼，今天的香港，與祖國同呼吸，共命運，把「一國兩制」的獨特性和優越性用好用足，把香港建設成中國走向世界的一個無可爭議的示範區，就是新一代香港人的責無旁貸的責任，我們稱之為2.0版的「獅子山精神」。

哲學上有一個「揚棄」的理論。意思說，好的東西要保留，不好的應該去掉，實現螺旋式上升，才是事物發展的最佳規律。香港的今天，好多事情也到了需要「揚棄「的時候了。

保留什麼？

香港人的自我管理和遵章守紀的品質（比如真正的法治社會）；香港人的做事的專業精神；香港人的公共道德和文明質素；香港人的務實和低調的做人方式；香港人的厚道和固執的生活準則；香港人的「寧為玉碎不為瓦全」的倔強性格。個人認為，這些都是中國夢的重要組成部分。

拋棄什麼？

拋棄之一：

打破管治過於依賴僱主的被動關係，以及有效施政的利益綁架格局。

政府就是政府，是香港人的父母官，是香港的大家長；只要在法治的框架下，涉及到上公共利益事情，我們的管治要敢於說「No」，敢於亮劍，只要處於公心，就沒有什麼大不了的。如果有穩健的可控的盈利模式，還有什麼好怕的。聽說長期以來，政府與地產商最突出的矛盾，就是買賣土地時的利益博弈問題。土地財政不知係香港的經濟命脈？！

拋棄之二：

過於相信自由市場的運作神話，而失去必要時的政府有型的干預。

保持市場物價的穩定，世界商品的自由供求，不搞壟斷，抑制過高的基尼係數，是特區政府義不容辭的責任。政府有責任平衡好社會公平和效率。解決好市場的問題，比如打破新鮮牛肉的壟斷經營；參與供港液化石油氣（包括煤氣）的定價決策過程，都是兼顧到更多的打工仔家庭的利益，提升港人幸福感的最實在的政策，更是最好的維護香港的穩定和繁榮的壓艙石。

縱觀香港的資產價值，總結多年的經驗教訓，的確是易漲不易跌。我們的管治，該如何確保資產價值持續上漲，同時，又兼顧民生福祉和政治的考慮，的確考驗特區政府的平衡財富能力。的確需要特區放眼世界，聚焦大中華，實現中國夢，有一流的管治水平才行的。

拋棄之三：

凡事一包了之的發包商架勢和高高在上的管理心態。

感覺香港管治，從香港城市建設以及社會管理，似乎都習慣一包了之。管治者因為佔有社會資源，以及有權支配社會資源，什麼事情都是發包商心態，或一包了之。工程建設是這樣，民生事務更是如此。為何政府很多時候，做了很多冤大頭的好事，但總是吃力不討好？這是很冤枉的。

要知道，商家並非與你一個心思，更多的是盯著你的發包商的口袋。未來的管治思路，可能需要做些檢討和轉變，該出手就出手，為了香港的利益，多做吃力又討好的事情。

——大膽改革現行勞動力分配制度，打造一個有社會保障和福利的高品質生活的「香港幸福樂園」，將習近平主席提出的「一帶一路」，以及「人類命運共同體」構想落到實處，為中國「走出去」得到世界的認可，為亞洲國家提供最佳民生福祉示範效應做出貢獻。

香港應有這個高度，更有這個實力。固守「一畝三分地」的發展心態，早晚「一畝三分地」也會失去。

香港的事情包羅萬象。但萬事提綱挈領，就抓住了核心。這些年，一些香港人，抱怨發展的機會太少，生活品質停滯不前，體力勞動與腦力勞動收入反差巨大，管治老一套，發發牢騷，倒倒苦水，都是可以理解的。

當年毛澤東說過「有則改之，無則加勉」。我們的香港管治，是否也應該秉持這個心態。能否聚焦抱怨，鎖定訴求，加大問責力度，效率再高一些，把市民的期望，通過一些新思維的有效的管治，變為實實在在的看得見摸得著的成果，可能抵得上一萬個口號。畢竟，絕大多數香港人，都希望香港好，國家好，社會穩定而繁榮。

一句話，沒有人不熱愛這片土地，這片「一國兩制」管治模式的香港家園的。

作者周海平曾在廣東電子電器製造企業任職，現為退休人士，來港定居15年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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