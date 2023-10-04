來稿｜詐騙訊息泛濫和資訊安全隱患　創科公司有多大責任？

過去一年多，相信幾乎大部分使用Facebook和Instagram的用戶都會看到大量假專頁和假帳號，分別是鼓勵投資、用低價訂房、大幅度折扣購買月餅和自助餐等。警方、立法會和區議會議員多番出動，用戶透過系統投訴都沒有得到正面的回應。個別的受騙金額看似不多，都是介乎幾百至幾千，但累積的總數卻絕對不少。大家只要看看假專頁和Instagram的留言，要求PM的人數，就可以估算受騙的人數絕不少。



來稿作者：李雅文



創科公司的公共政策、內容審核和法律部門應該保持與警方、私隱專員公署和議員們定期溝通，設立專線讓重要的政治人物、商業機構和中小企舉報，以及定立一個24至48小時全面移除的承諾。

其實，要移除虛假專頁和Instagram 帳戶並不難，舉例如林盛斌（Bob）、麥明詩、一眾財經評論員、前財政司司長曾俊華等，只要是本人作出舉報，創科公司收到有關請求，理應可以運用系統的人工智能辨識所有相關文字和圖像，立即將相關假訊息源頭的管理員移除。同時，每個廣告都有特定的帳號，如果利用Ad Library，很容易就看到不少假專頁和 Instagram都是來自東歐和東南亞，只要停止一些重覆投放詐騙廣告的用戶，自然就會把幾百萬用戶的動態弄得好很多。而這個行動本身也對社交媒體平台公司有益，如果用戶持續看到假新聞，以及在吸收資訊時受騙，自然會轉到其他平台及減少在該平台的待留時間。

人工智能越趨成熟，創科公司如Meta、Google，以至TikTok、微信等，都應該設立嚴謹審查機制，以及要求投放廣告的管理員提交完整的身份和佐證他們的業務合法性等。同時，假如發現一些用戶發佈假訊息或進行詐騙行為，應該盡速暫停或永久封鎖這些帳戶。

要談資訊安全和相關保安，絕對不能不提年前Facebook系統問題而間接讓大量用戶的個人電話和電郵外洩，事後也未見有關方面作出特別的補救工作和公佈，而且近年在推動雙重認證的工作上，也不及Google來得積極，致使不少年長用戶容易掉失個人帳號，繼而被騙徒利用作行騙等。

駭客近年的技術全面提升，確實是道高一尺、魔高一仗，筆者所以有點不明白為什麼Meta會把法律及安全部門裁掉，同時也辭退了亞太區也把重要的政治及政黨事務部的核心成員，致使近期的假新聞、假資訊泛濫。同時業界人士也理解，單單依靠公共政策和政治廣告的人員，根本處理不到新浪潮，因此看到新加坡方面開始重新招聘內容審核的人員是積極的發展，同時期待新任大中華公共政策總監上台後，重新建立與各方的聯繫，除了執法部門外，還有非政府組織、大專院校等，讓各界的專家參與和給予好的建議。

猶記起十年前警方推出咪當我老襯的社交媒體推廣策略，曾經有效地阻截通過電話進行的詐騙，未來有關部門如何建立和主導有關的政策方向和工作，讓創科公司積極配合，相信能夠避免聖誕節詐騙數字進一步創新高。

作者李雅文曾服務於保安局及發展局、跨國科技公司、議員辦公室，負責新聞媒體、公關、政策研究、內容及不實資訊審核及評估等工作。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。