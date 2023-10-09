揚言自得｜華為戰略突破，美國會如何瘋狂？

華為的芯片突破，令美國「 難以置信地不安（incredibly disturbing） 」。這是美國商務部長雷蒙多日前在美國國會的公開表態。 一個窮兵黷武的霸權國說自己不安到「難以置信」的程度，這等於一個平時經已窮凶極惡的惡棍從牙縫中向你吐出：「我從來未試過咁X興！」美國會如何瘋狂下去？



雷蒙多是美國對中國實施科技圍堵的主要執行者，但這政策的設計者、並試圖以中國模式推動美國再工業化的總設計師，是官階較她低的美國國安顧問沙利文。他上月在記者會上被問及華為的芯片突破時回答：「我暫時不會評論，直至我們對有關芯片的性質和構造有精確的資料。 但無論如何，我們應該繼續對中國實施小院高牆的科技限制。至於有關的芯片，我們需要掌握更多資料才能作出確切的回應。」

這個回答沒有新意，唯一的信息就是： 美國正以舉國的科技和情報之力，拆解華為芯片的突破。荷蘭、日本和德國等先進國家亦一樣。華為的芯片，已經被拆解到將每一粒原子都驗明正身的程度。

沙利文繼「 暫時不評論」之後，對華為芯片已掌握到每粒原子層面之後，在我每天追蹤他的新聞一個多月之後，卻不見他作出任何補充評論。他是無話可說了，但他口中「確切的回應」卻開始出台。

美國確切的回應第一步是典型的美式回應，洋洋灑灑。美國眾議院外交關係委員會主席、能源委員會主席、商務委員會主席、軍事委員會主席、中國事務委員會主席集體聯署，不但要全面禁止對華為和中芯國際所有的進口和輸出，還要「對華為和中芯國際高層作出刑事檢控」。 至於這兩間公司的高層人員犯了什麼刑事罪行，聯署信不說，西方所有傳媒不問。

莫須說莫須問，這意味着這兩家公司的高層像華為像孟晚舟一樣，在途經加拿大英國日本等美國附庸國時，隨時會被刑拘。

華為這次突破影響深遠。 美國多年來以舉國之力封殺華為，但華為困守多年後居然奇兵突破，打贏的不是一場遭遇戰，而是讓中國由守轉攻的戰略級突破，標誌着在科技戰兵家必爭的一個關鍵戰場，中國已經從困守挨打的局面，變為穩打穩扎立於不敗之地。

華為就算被美國欺負得幾乎斷氣時，都從不以愛國或民族主義來呼籲國內消費者支持。「如果蘋果手機好過我們，你是應該買蘋果的」，然後默默以堅韌智慧和優秀，跨越蘋果。低調謙遜的推出，卻全民歡呼；沒有發佈會，卻讓全世界看到輝煌。華為給了美國一個溫馨提醒：感謝美國的封殺，否則我們會依舊年復一年依賴輸入芯片。去年的芯片輸入達四千億元。

雷蒙多不安到「难以置信」，因为她深知這項突破是戰略級的。中國自家能夠開始量產數以千億元的高端芯片，這不單單是替代了進口，不單單是節省了外匯開支，更重要的是這每年千億元的財富是轉移給中國產業鏈，一年又一年地創造大量高端職位、 一年又一年加大科研成果、一年又一年將半導體產業鏈的發展全面融入高端製造業發展，包括電動車和智能駕駛、再擴散到經濟體系、金融體系。 這場戰略突破，迫使美國重新評估科技戰。

這不單是科技突破，更加打亂了正進入關鍵期的美國對華金融戰。 美國暴力加息令自己極度痛苦，中小型銀行危機未除，國債利息支出達政府總收入三分之一，美元美市美債 苦苦支撐，其它國家包括歐洲的避險資金逃往美國已逃得七七八八，中國資金流出亦不斷加劇，中國金融穩定面臨挑戰。美國金融戰的主要執行人聯儲局主席鮑威爾看在眼裏，當然不甘心功虧一簣，內出血都要把血吞落肚，繼續發放鷹派輿論，暗示本年還會加息，大打心理戰，希望中國早些服軟。但芯片的戰略突破，加強了全國人民的信心、加強了我們的底氣、加強了中國的戰略定力和金融韌力。鮑威爾陷入兩難絕地。

科技戰的一個關鍵戰場，中國已立不敗之地。在台海或南海發動傳統戰？美國不敢，朝鮮戰爭後美國已不敢了七十年。代理人戰爭可以打，頭號打手日本亦不斷張牙舞爪，但除非美國親自出兵讓日本跟隨，否則日本不敢代美開戰。金融戰，美國不知如何打下去。

但美國霸權主義的盲點，是看不到「和平共贏」的機遇，他看到的，永遠只是軍火庫裏面的殺人武器，以及霸權貨倉裏的黑工具。這一點我們必需深刻認識。美國對華的任何緩和，都只是戰術上的手段。

美國的黑工具多不勝數。例如美國於1942年一刀切把所有在美國的日本人都拘禁起來，那管其中三分一雖然是日本人種，卻是美國公民。當年可以用這招對付日本，今天可用來對付中國。軍事上，可以針對中國北斗和整套衛星系統發動雷霆一擊的太空戰突襲，也有能力對中國本土發動隱蔽的生化戰。

2018年11月27日，被楊振寧譽為「 拿諾貝爾獎只是時間問題」、曾經以最輕的紀錄成為史丹福大學物理學教授的張首晟，在美國宣布與華為合作的5G芯片研究取得階段性突破。三天後，被友人形容為「 樂觀向上」的他在美國墮樓身亡。美國公布說他「自殺」。同一天，華為孟晚舟在加拿大被捕。

戰爭帝國二百多年的戰爭史證明只有世人想不到，沒有美國做不出。華為一役後，美國定必擴大封殺範圍，而中國急速冒起的汽車工業，是明顯的目標。 汽車業的產業鏈龐大，汽車業強，則工業強、軍工強、經濟強。 美國德國和日本在全盛期莫不如是。美國定必向中國汽車業全面封殺。

美國會用黑手段，中國不會。美國對中國的封殺將會更加瘋狂，中國只有理智。 理智的人不能想像瘋狂的人會如何瘋狂。我們越接近民族復興，路途便越險阻，最後一公里是步步驚心，但華為及無數中華優秀在前面帶着我們領跑。過了這公里，我們便踏入金光大道。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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