來稿｜提升愛國者整體質素　勿讓新治港模式再成國際笑話

最近，新加坡《聯合早報》報道了香港現任立法會議員的表現，對這些議員的表現、工作態度和責任感提出了批評。報道指出，立法會議員的表現被形容得有如小學生，並深入探討了新選舉制度帶來的問題，以及市民內心的關切和期望。報導強調，市民期望議員們能夠履行他們的職責。



值得一提的是，這篇報道由一位與建制派有關的特約記者執筆，發表在新加坡發行量和瀏覽量最高的華文報章，因此引起廣泛關注，成為中外熱門話題。這對香港而言，無疑是一種失面子，使其難以在國際上繼續宣傳其良好形象。不少評論人士趁勢指出，香港在人才吸引和商業競爭方面已經處於下風，現在更是在議政表現和選舉制度方面被新加坡超越，對香港的未來感到極度悲觀。



來稿作者：鄺卓睿



毫無疑問，《聯合早報》所描繪的現狀是真實存在的，且報道對現任立法會議員相當客觀。然而，更值得關注的是新選區制度下以及在愛國者治港原則下運作的立法會、政府部門、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會、分區委員會、地區青年委員會（包括地區青年社區建設委員會和地區青年發展及公民教育委員會）、地區關愛隊以及諮詢委員會等等的表現。雖然有些成員和議員竭盡全力為香港做出實質貢獻，如同大樹中的堅實樹幹，可惜為數不多，反而許多議員則像是「枯萎的樹枝」，不做實事敗壞社會風氣，正好掩盖了那些真正有工作效益的「樹幹」，使愛國者治港和良好政府管理難以展現。

無論是颱風暴雨、防疫工作、地區基建，或是議會和委員會的表現，無一項能讓市民感到滿意。有些議員、官員和委員會成員的行為令人啼笑皆非，包括借尿遁走數及舉辦立會好聲音等。更令人不滿的是個別政府部門的表現讓人感到十分失望。以上月的暴雨為例，香港各地的防洪治水工程的表現令人感到深切擔憂。像是西灣河、黃大仙、觀塘和將軍澳等地，都變成了一片淹水的景象，這種情況令人心痛不已。更令人傷感的是，政府部門，尤其是地政總署、社會福利署和保安局等，竟然缺乏危機意識和基本常識。他們不但未能善用緊急警示系統，而且未能有效協調各部門以增設更多便利市民的避難中心政府在準備「夜繽紛」方面也存在明顯的缺失，未能提供足夠的電力供應，基礎設施和宣傳策略也不足。這些都是嚴重損害了政府的管治聲譽，也造成一定程度的損失。

在地區層面上，有部份參與所謂的「三會」的成員及政府代表的表現是絕對令人感到十分失望。有些地區防火委員會委員曾經就著更新防火條例及關注食肆在高樓層的大廈經營及相關防火規定事宜向消防處等政府部門表達關注，但相關事項不但不獲政府部門接納，更是得到令人感到十分氣憤的答案。有些委員關注木屋的衛生、治安及火災風險，但有關事項不但不獲政府部門關注，有部份政府代表抱著傲慢的態度說一切不值一提。筆者試問難道要等到有更大的災難發生時政府部門才願意關注？有些分區委員更是活得像透明人，非但沒有認真履行職責，對地區事務不聞不問，甚至連對政府代表也欠缺尊重，只是顧著下達無理的要求。此舉不但嚴重浪費公家資源，而且也對不住萬千市民的期許與政府給予的榮譽。

儘管有一些議員、官員或委員對號召有所回應，但絕大多數只是表面應對，並未做出實質的貢獻。一些立法會議員處事毫不務實，參與法案表決率極低，甚至部分未認真執行職責，度日如年等待任期結束，連準備發言稿的心態都欠缺。他們在面對所謂的「勸喻」時，多採取將空洞之詞添加到演講稿中，或抛出毫無實質內容的問題，漠視議會議程，只為向上層交差，或在媒體及社交平台上留下存在感，忽略市民的需要和聲音。這種行為明顯背離了市民對新制度下立法會的期望，也無助讓市民記起他們的名字和功績。筆者深信，恐怕鮮有市民能夠辨識所有立法會議員，至多只會記得幾位有心為社會服務或在政治領域工作多年的議員。

除了部分立法會議員外，一些政府部門、「三會」成員和關愛隊亦然。以社會福利署為例，儘管負責人員明白安老護理及支持照顧者的需求有多麼迫切，但在過去幾年中繼續虛有其表，持續尸位素食，這種現象至今仍未改變，嚴重損害眾多照顧者和長者的福祉。而一些關愛隊在上次暴雨和颱風事件後雖受到了譴責，但在最近的颱風「小犬」襲港時，依然表現形同虛有。如果關愛隊的成立初衷是為了隨便「打卡」和掃樹葉，然後便拍拍屁股走人的話，那政府是否該考慮將相關資金轉向至支持那些在前線辛勞工作的清潔人員、消防隊員、地區民政處職員和警務人員等？

實際上，這樣的現象和情況在當下的香港數不勝數，只是市民對於這種不盡責的表現已經變得麻木，但特區政府不能因此而繼續維持現狀，否則香港實現「由治及興」的目標將只剩下那最後的一段漫長路程。

筆者認為這些問題的根源眾多，但主要問題在於監察制度不足，使得那些怠政的官員未受追究，危害了香港整體利益和愛國者治港原則。特區政府應檢討如何有效地追究失職官員的責任，檢視相關違規者的懲罰機制和法律約束力，同時建立有效的舉報機制，包括在不違反《基本法》第四十八條第五款的前提下，考慮建立對失職官員和首長級人員提出不信任動議的條例，從而讓立法會議員更有能力監督政府的執政行為。此外，針對一些立法會議員和其他委員會成員的怠政，政府亦應考慮建立相應的舉報、彈劾或處理機制，並提高分區委員會和關愛隊的透明度，特別是關於社區工作和財政運作方面。

最後，提升愛國者的整體質素需要綜合性的努力，包括教育、監督、培訓和社會參與等方面。政治人物的質素是當前迫切需要提升的領域，尤其是那些參與公共政策制定和需要專業技能或知識的領域的政治人物，需要接受更多培訓以提升他們的質素。政府也應鼓勵專業人士參與政府管治及各式各樣的委員會的工作，並重視專業意見，以提高政策制定和執行的質量。此外，政府須鼓勵社會各界，不論其政治立場如何，都應平心靜氣地坐下來，討論問題，找到共識，並促進和諧與社會整體發展。社會各界應理解提升愛國者的整體質素絕對是一個漫長過程，需要政府、教育機構和社會各界的共同參與。如果不采取適當措施，香港將難以實現 「由治及興」 的目標，無法保持競爭力和這座城市最需要的活力與魅力。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。