恩威並施｜今屆區議會選舉投票率重要嗎？

良政善治需要有勇氣推動革新，「愛國者治港」這個大原則非常重要。2019年社會動亂已經說明香港政治出現了很嚴重的結構性問題，所以今年12月的區議會選舉最重要的是確立「愛國者治港」的管治方針，而不是再成為一個政治化妝活動。



過去香港太重視政治化妝活動，把投票率高低當作絕對的指標，將一些西方民主形式化放任主義當成金科玉律，對管治效能、管治團隊質素、管治能力與及在一國兩制之下香港政治生態如何和中央政府進行良性互動缺乏關注，失去了正常能力。

中央頒布《香港國安法》如定海神針，把香港西方虛幻式政治完全驅走，回到政治現實。中聯辦主任鄭雁雄先生在「完善地區治理」研討會中說得很清楚︰「香港未來的管治團隊都是愛國者團隊」，香港政府不再需要處理很多不必要的政治互動，可以集中力量把管治工作做好。

最重要是政府有效施政

無論有什麼爭拗，就算是反對同運會與支持同運會也好，都是在愛國者的框架下互動，這樣大家才能更有建設性和有效地利用香港言論自由的環境。

回到今屆區議會選舉，有人說投票率必然很低。但是投票率的高低重要嗎？2019年區議會選舉投票率很高，但是選出來的區議員竟變成了「復仇者聯盟」，進行非理性分化的政治破壞，而不是為香港尋求一個可持續發展的政治生態環境，這才令人覺得恐佈。

假如上一屆區議會選出來的議員能夠理性地、心平氣和地營造更健康的政治生態環境，和中央和社會各方面進行各式各樣的協調溝通，為香港營造多元尊重的社會生態而不是走向復仇者那種極端任性模式的話，相信中央也不會出手頒布《香港國安法》。中央出手，就是因為2019年的社會事件導致社會非常不穩定，而又看不見有挽回正常的趨勢。

今屆區議會選舉的投票率會高嗎？當然不會。因為大家對良政善治已經有一個定斷，無論投票率高與低並不重要，最重要的是未來四年香港政府能夠有效施政，為社區帶來更多機遇，令「夜繽紛」更加色彩繽紛，夜繽紛精神發揚光大，令香港真的可以繽紛下去，令香港人感受到更強的幸福感。區議會選舉的投票率並不重要，最重要的是質素。

若果政府真的要推高投票率，以下有兩個建議可以考慮︰

第一，特首宣布若果選舉投票率高於「百分之五十」，政府便會向市民派發五千元社區消費券。社區消費券在當區使用，鼓勵每一區的夜繽紛消費，支持十八區夜繽紛市集，支持基層消費，尤其是基層餐飲和社區餐飲，支援小店，製造社區經濟。又或者發放綠色消費券，支持綠色消費，推動有益於人類健康和自然環境的消費模式。我相信會產生真正的效益。

第二，政府設立指標，若果某一區的投票率高於指標的話，政府可對該區增加撥款或加強社區設施的支援。

派社區消費券鼓勵投票

有人可能質疑這是否買票？我們說︰Come on！民主社會本來就是和利益有關的，若果民主社會不能創造價值，誰會支持民主？新加坡前總理李光耀之所以能夠維持其政權，就是因為他能夠對社會平衡分配利益，得到新加坡社會的支持。日本首相岸田文雄最近發表17萬億日元的刺激經濟方案，包括減稅、延長能源價格補助、並向低收入家庭發放補貼金等措施，這也是透過經濟措施去爭取選民支持執政黨。因此，以上建議並不是買票，只是利益重新分配。香港頂層建築利益固化，中下層未獲得應有利益，才會對香港出現一種疏離感。

透過社區消費券鼓勵投票率是一個有效的建議，但如果政府什麼也不做，任由投票率順其自然，其實也沒有什麼問題，因為愛國者治港最重要的問題不是投票，而是執政能力。香港政府已經沒有了反對黨從中作梗，立法會現在配合政府，讓它可以專心一志做好施政。相信新一屆區議會在區議會主席由地區民政專員兼任的情況下，必然可以順利推動施政。這一着真正考驗香港政府的管治能力。

雖然特首李家超今年的《施政報告》沒有提出很大的改革，但在細節上也有很多值得支持的地方。例如︰簡化飲食業發牌制度，以「綜合許可證」涵蓋多種限制出售食物，訂定較寬鬆的牌照條款，無疑是一個很好的方向。但是怎樣發牌？由哪個局或哪個署主導？就要由公務員與執政團隊思考出一個便民的方法去執行。

今屆區議會選舉的投票率是一個偽命題，根本不重要，也不需要過份催谷投票率。若果真的要催谷，我覺得最有效的就是派發社區消費券，既可剌激消費，又可激活大家對社區的認同感。透過社地區消費券令大家更能夠參與地區各種文體旅活動，用消費券租用康文署的運動場地、欣賞康文署主辦的藝術節目，也可以成為另外一種政府消費券。

旅遊協會派消費券給海外旅客，為什麼不派社區消費券給香港人？鼓勵香港人留港消費？旅遊協會的推動工作不只是吸引外地旅客訪港，更應向香港人推廣留港消費、在本地進行各種不同形式的文體旅活動。

內地的政府官員已經沒有了從前的官僚氣，尤其是中低層的公務員，對市民彬彬有禮、做事積極、有板有眼。就是有着這個底氣，中國共產黨仍能是執政黨，它能夠在執政上推陳出新。「為人民服務」不是一個口號，而是真正為人民服務，而且服務水準有改善和提升。它已經不是九十年代周星馳電影《國產凌凌漆》裏面被嘲笑的那個低科技的落後老土中國，而是進化成為一個現代型、重視科技的政府。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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