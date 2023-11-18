恩威並施｜區議會選舉投票給哪個政黨/候選人？

今年12月10日舉行區議會選舉，是完善香港選舉制度，推動良政善治的實踐。是貫徹「愛國者治港」原則後的第一場全港大型選舉，意義重大。

政府於今年7月通過《2023年區議會（修訂）條例》，落實完善地區管治體系，重塑區議會架構。行政長官李家超稱，選舉制度改革後，「由不同背景、界別等專業人士組成新的區議會，將令地區工作有更立體、更多角度的考慮和意見。」選舉主任於提名期10月30日結束前接獲399份提名表格，並完成審查，全部候選人皆符合法定要求，提名有效。

今屆區議會將由470名議員組成，由四大組別所組成：

第一是由行政長官委任的「委任議員」，佔179席。「委任議員」憑藉他們的工作背景、專業知識和經驗以及對社區服務作出貢獻而被委任。

第二是由當區的地區委員會界別選出的「地區委員會界別議員」，佔176席。改制後新增「地區委員會界別」，由各區「三會」成員以「全票制」選出。「三會」是分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會。地區委員會界別按18區劃分，每區設4至16個議席不等，將由228人競逐176席。選出的議員照顧地區的整體利益，並增強地區委員會與區議會的聯繫。

第三是由區議會地方選區選民選出的「區議會地方選區議員」，佔88席。採用「雙議席單票制」，全港18區共設立44個地方選區，每個選區區各有2個議席，每名合資格選民於所屬的選區投選一名候選人，得票最多的兩名候選人當選，171名候選人將角逐44個選區選出88名議席。

第四是由新界鄉事委員會主席擔任的「當然議員」，佔27席。這制度沿用自過往多屆區議會制度。

選制改革後，由選民直接投選的區議會議席由2019年的452席縮減為88席，削減約80%。2019年1,090位候選人中，具泛民主派政黨或背景的候選人達43.7%。今屆泛民未有候選人出戰，171位直選候選人當中，140位來自建制派 （82%），其餘31位（18%）來自無黨派或獨立候選人。

今屆選舉的各個區議會地方選區，幾個政黨都有派員參選，其中民建聯派出44人、工聯會25人、新民黨17人、經民盟10人、香港新方向5人、自由黨4人、專業動力3人、勞聯會2人、實政圓桌1人，等等。另外還有獨立候選人士。選民應該怎麼投票呢？當然一方面要看政黨背景、另一方面要看候選人的履歷或者地區經驗。如果有關愛隊背景當然是優點，因關愛隊有一種社區功能。

我會推薦哪個政黨或政團？新民黨和工聯會都是首選。新民黨於2011年由葉劉淑儀創辦，支持者主要來自中產、專業及本地工商界人士。新民黨也引薦很多人士加入政府，例如現任教育局副局長施俊輝先生、前政制及內地事務局副局長陳岳鵬先生。新民黨培育一些人士進入政府學習執政，其候選人有一定的質素保證。新民黨有國際視野也務實；對政府的管治和體制有深度的理解。如果新民黨能夠壯大地區能力，長遠來說，對培養香港的執政團隊是有幫助的。

早於1948年成立的工聯會也很重要，工人階級利益在香港很重要，工聯會一直扮演爭取工人利益的角色。工聯會會員人數約41萬人，為全香港會員最多的工會。涵蓋行業廣泛，包括運輸業、文職及專業、旅遊飲食零售業、服務業、製造業等。工聯會派出候選人落地區做實事，能發揮更大效益，所以應該大力支持。

另外還有一些中間無黨派的獨立候選人士，投票前可參考其專業能力和經驗。

未來香港要達至良政善治，就一定要推動地區行政，區議會是地區行政的一個很好基礎。但如果要過渡到真正像內地那種地區行政制度的話，就需要有一個過程。今屆區議會選舉大家多支持、齊投票。之後積極參與地區事務，就更能營造一個環境和條件去推動地區行政。

香港十八區區區有特色，例如旅遊資源、歷史背景、人口族群等特色，如果十八區分工合作，更能促進社會服務和貫徹執行政策。例如房屋問題，如果十八區有分工，投入多些資源在十八區內創造一些條件，便有助於短時間內改善香港房屋問題。如果十八區能營造良性競爭，更能促進和製造經濟價值。

但十八區良性競爭的背景一定是愛國者治港。如果像以前那種對抗式政治，已經證實是沒有建設性的，只不過令到官僚程序更僵化、持份者的加利益固化問題繼續加劇。

所以今屆區議會選舉，考慮政黨是很重要的因素，如果選民能夠選出具有專業和執政能力的政黨背景候選人，類似新加坡模式的話，對於改善民生的工作將更具效率。而不只是跟隨一些形式主義敷衍了事。地方行政體制改革後，更能體現行政主導，確保區議會工作能配合政府施政。區議會、三會、關愛隊及地區管理委員在政府有效的統籌和協調下，將提升地區治理水平。

要達至良政善治的第一步，由今屆區議會選舉投票開始。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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