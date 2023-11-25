澳洲來鴻｜澳洲對解放軍「聲納」事件的炒作

我們又再次從澳洲媒體和自由黨那裡聽到了關於澳洲軍艦「圖文巴」號和中國驅逐艦事件所掀起的反華炒作。 這事件很明顯地被誇大了。澳洲反華派人士擔心澳洲總理阿爾巴尼斯和外交部長黃英賢目前的走向，中澳關係「穩定」讓他們感到擔心，所以他們的反應是製造一些不穩定因素。



撰文：John Menadue



中國軍艦是由北京——更不用說是由習近平主席——指揮發起這種「侵略性」行動的說法令人難以置信。就像「間諜氣球」事件一樣，習近平最初對整個事情知之甚少。我們情報界有大約90% 的海外資訊是依賴中央情報局提供的，而五角大樓正在我們的國防部建立其自己的網絡。我非常懷疑我們的總理和外交部長是否真的知道中央情報局和五角大樓正在向我們的情報界提供什麼「資訊」。

美國希望像澳洲這樣順從的盟國會按照它的吩咐去做。它對最近發生的事件感到關切，並希望我們不要穩定與中國的關係。因此，這一事件是破壞穩定的絕佳機會。我們消息不靈通的媒體一如既往地跟隨美國。

解放軍對事件的評論並不令人意外，而誤解訊息甚至兩軍溝通不暢的可能性很高。如果解放軍艦艇一直在跟蹤着澳洲軍艦，而澳洲軍艦突然停止航行並在大海檢查漁網，那麼解放軍艦艇的指揮官會不會對澳洲軍艦的行動產生懷疑，並啟動一些監察系統包括特殊的聲納裝置，以試圖了解更多資訊？而且，無論附近是否有澳洲軍艦，解放軍艦艇亦可能在常態航行時開動着一些聲納設備。

我們可能永遠無法了解兩艘軍艦之間實際通信的真實情況，亦不能排除語言問題。但總理阿爾巴尼斯和國防部長馬勒斯一次又一次的驚慌失措，匆忙做出回應，我們將為此付出代價。我們的國防部長應該試着把事情降溫，但他卻跟從美國的調子起舞。

阿爾巴尼斯應該堅持不詳細評論他與世界領導人的私人談話。布林肯在有關習近平與拜登會談的問題中正是這樣做。如有必要，澳洲政府可以召見中國駐澳大使來了解事情。

奇怪的是，為何我們國防部長把事情搞大。這事件不是發生在南海，而是在通往日本的專屬經濟區，這可能是在沖繩以南的東海受爭議海域。

目前還不清楚澳洲軍艦當時正在監測哪些聯合國制裁，除非監察的是聯合國對朝鮮的制裁，而這方面的監測我們一直在更北部的日本海進行。這些事件理應通過軍方對軍方的通信來解決，而不是作為那些想要破壞我們與中國改善關係的人手中的大棒。如果這事件發生在澳洲鄰近的海域，而不是與中國相鄰的海域，我們才需要擔心。

由於中國被數十個美軍基地團團包圍，故此可以理解中國對附近發生的事情非常敏感。無論如何，與我們所採取的敵對中國的侵略性事情相比，這一事件是微不足道的。例如我們從菲律賓起飛的澳洲皇家空軍P8飛機在南海投放聲納浮標以監視中國潛艇。這不是為了保衛澳洲，而是為了配合美國在台灣問題上可能與中國發生衝突。 但此事並無引起我們媒體的興趣，因為它不符合西方的「中國威脅」論述，而我們的白人媒體一直努力地構建和維護「中國威脅」論，故此他們不會報道。

本文作者John Menadue曾擔任澳洲前總理惠特拉姆（Gough Whitlam）和弗雷澤（Malcolm Fraser）的內閣秘書長，亦曾出任澳洲駐日本大使，移民部長和澳航總裁。 原文於11月23日刊登於澳洲新聞評論網 Pearls and Irritations，《香港01》獲授權刊登由「揚言自得」專欄作者楊志剛節譯的中文版。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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