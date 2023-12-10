揚言自得｜習近平向拜登設定「和平統一KPI」

統一台灣，我們說了74年。美國聳聳肩說：可以呀，有本事的話，請隨時出兵拿下台灣。我們說：願以最大誠意爭取和平統一。美國笑了：「和平統一？」這是什麼東西？ 我的話語體系裏從來沒出現過這個詞彙。」（這是事實）。和平統一在過去只是空談，因為沒有武統的能力，便絕無和統的可能。但在一代人吃了兩代人的苦後，我們今天已絕對有本事隨時實現武統，美國亦深知我們一旦啟動武統，美軍無力阻止。在這新形勢下，今天我們談和平統一，便與往不同：美國必須端正態度，嚴肅聽清楚我們的構想，然後採取實際行動，配合中國實現和平統一；在這基礎上我們可以照顧美國的剩餘利益，否則武統。

換句話說，美國不得賴在「不支持台灣獨立」這個消極的推搪，而是要採取積極有為的行動「支持和平統一」。在外交詞彙上，「反對、關注、棄權、支持」等用語，都有特定意義。「反對」和「支持」不只是表達態度，而是指會採取相應的具體行動。即是說：美國「不支持台獨」不夠，我們要美國採取實際行動配合我們實現和平統一。

這是實現台灣統一的戰略級別政策躍進，可說是國家主席習近平正式面對面向美國總統拜登提出的KPI。上月15日，習近平和拜登在舊金山會面，會後中方發表的新聞稿共2334字，當中最具震撼性的，就是這句：美國應該「停止武裝台灣，支持中國和平統一。」

去年11月14日，習拜在峇里島會晤；今年11月15日，習拜在舊金山會晤。相隔一年零一日，但世界大局加速變化，中國的統一偉業已靜悄悄而雄赳赳地進入新階段。這個歷史性的變化，值得在此引述，讓讀者自行判斷：

去年習近平向拜登的表述如下：「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但『台獨』同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。總統先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

今年習近平向拜登的表述如下：「台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在峇里島會晤中作出的有關積極表態。美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一。」

字數大減，性質大變。去年及過去多年，一直停留在表態和概念階段；今年是74年來我們首次向美國提出有行動、可操作、可衡量的「和平統一KPI。」

美國如何回應這KPI？對比白宮在今年習拜會新聞稿的涉台部分，用語與去年峇里島的表述有兩大分別，其餘用字幾乎是一模一樣的。第一分別是多了一句：「 期待台海兩岸的分歧以和平方式解決」。第二分別是去年拜登「就中國對台灣的脅逼和攻擊性行為提出反對」，今年降格為「呼籲中國在台海兩岸進行任何軍事活動時保持克制。」

事隔一年中美立場的變化，非同小可。台灣雖是中國內政，但政治現實是離不開和美國的糾纏。美國連同日本對台灣的操控，不下於回歸前英國對香港的掌控。當年中英談判，今天中美談判。中國已正式提出要美國支持，以實現和平統一；如何配合，如何支持，這一切都要透過談判解決。美國的回應是：「期待台海兩岸的分歧以和平方式解決」，為談判留下了空間。當然美國沒有同意以「和平統一」為目標，以和平方法延續台灣的「不獨不統」，是美國的談判籌碼。以往美國反對我們的軍事活動，現在是接受了，但要「克制」。

美國明顯地在立場上作出了讓步。一方面，是因為美國精英不希望中國啟動武統，另一方面，中國對美立場的支柱是「合作共贏」。習拜會後，拜登連發推特表示會晤取得進展。相信他亦獲得中方的一些承諾。

和平統一是頭獎，武統是二獎。我們要的是頭獎。武統，非我所願，非美敢碰。但武統必須不斷推進，因為武統愈可行，和統愈順利。武統勢不可擋，和統便水到渠成。故此對於如何武統，我們亦從一貫的「保留非和平手段」的籠統表述，開始把武統操作化、具體化。10月30日在有一百多個國家出席的北京香山論壇，中央軍委副主席張又俠對「武統」這個廣義概念進行了操作演繹：武力手段針對的是「台獨份子和外部勢力」。台灣廣大人民包括軍隊，若非「台獨份子」，便不打；只有台獨份子，才會被終身追責，雖遠必誅！國家更公布首批「台獨份子」名單，天下之大，要你無棲身之地。對外部勢力包括日本、尤其是日本，若敢介入台獨，便會「給我狠狠的打！」，使日本變成我們握在手中和美國談判的籌碼。

對於「非台獨」的廣大台灣同胞，我們如何進行和平統一，同樣開始具體化。國務院三個月前推出有關福建探索兩岸融合發展的方案，具體推動兩岸融合發展。而國台辦亦於本年較早時第一次表示：「要與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入的協商。」 這是要為制定台灣基本法作準備了。

統一台灣經過74年的韜光養晦，於今年年底進入了操作化的實現階段。2024年的美國，因其大選需要和為中美談判預謀籌碼，台海可能風雲詭異，但美國只是擺姿態。2025年 1月下任美國總統上場，中美談判進入實質其。如果美國選擇合作共贏，則美國2026年的立國250年國慶還會有點看頭，否則美國的大慶年會是一片哀鳴。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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