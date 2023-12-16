恩威並施｜在M+設立國家發展成就專館

文化體育及旅遊局局長楊潤雄宣布將成立「國家發展成就專館」，是絕對正確和值得支持的，可以讓香港市民認識國家發展成就。中國過去幾十年的發展不單只是驚人，而且有「質」有「量」，，在科技、文化、農業、航天、管治、城市規劃、環保交通、製造業、經濟等領域上都有顯赫成就，所有香港人都應該去認識和理解。



楊潤雄局長初步構思國家發展和成就專館選址在科學館現址，將科學館搬遷到沙田的香港文化博物館；文化博物館的館藏將散落到其他博物館重新整合和重置；其實這是一個時間與空間的問題。

民政及青年事務局在2020年決定科學館有擴建的需要，就香港科學館及香港歷史博物館擴建工程展開咨詢，並在同年通過撥款進行施工前期工序，涉及費用為7,280萬元，包括工地勘測工程及研究、擬備招標文件及評審標書等工作。既然科學館擴建工程改在進行前期工序，若果改變用途，需要重新通過一些程序，多花一些時間，並浪費了已花掉的公帑，而且工程未必如想像中般「快」，而國家發展和成就專館需要在合理時間，例如一兩年內開幕。政府後來說會尋找一塊新土地興建成就專館，需要花的時間也至少五年，若參照目前香港政府工程慣性延誤和超支，這個方案可能十年後仍未能開館。那麼，最快最有效的方法是什麼呢？

設立國家發展成就專館急不容緩，M+博物館就有很大的閒置空間，大家看看M+地庫那幾層，基本上空空如也，而M+周圍也有很多空間可以利用。現在M+基本上變成了一個超高級消費文化場所，對於普羅大眾來說，那種消費水平很難負擔和參與。西九又把一個M+附近空間撥作富藝斯拍賣行亞洲新總部，M+ 已經不是原來的 「文化」館，而是西方主導的高消費單一當代藝術投資展覽平台。

西九文化區最主要的功能是提升香港社會整體文化水平。香港被定位成為中外文化交流中心，最需要帶動市民認識東西方文化，不應該以西方當代藝術獨尊，應該更加多元和開放。

既然西九文化區有那麼多空間，M+又有很多閒置空間，為什麼政府不好好利用呢？西九會拒絕嗎？設立國家發展和成就專館，應該找一個最快速最可行的方法達成。最快速最可行不等於急就章，可以在一年時間內物色一個適合空間。西九有那麼多閒置空間，是否可以興建一座臨時國家發展和成就專館？西九文化區作為文化樞紐，不應該成為了高消費場所，應該是一個與民同樂、多元共融的的文化社區。

設立國家發展和成就專館有其本身的意義，2019年讓人看到香港年輕人對內地的了解非常膚淺表面，對內地的規劃、科技、管治、文化、環保等領域並不理解。今天大家經常到深圳，見到發展先進的深圳是「果」，「因」是什麼？深圳為什麼能夠發展成今天進步的深圳，背後有着非常精密的國家規劃，它絕對不是一個偶然或意外。

1979年，國家前領導人鄧小平將深圳設立成特區，透過不同層次的改革和規劃，四十多年發展成今天的成就。早於1983年，深圳的發展藍圖大綱已決定要建成環境優美的花園城市，所以現在深圳有很多公園、綠化率非常高。就是因為當初規劃做得好。相信香港人到過深圳之後，也希望多了解什麼因素能成就今天的中國。

除了深圳外，上海、北京、西安、重慶等城市也都是今天中國成就的見證者，由運輸系統、商場設計、電子交易到房屋空間與文娛設施，均有極大的進步。這些進步香港人需要認識，香港需要為此提供一個常設展覽空間，不是一兩個月的短期展覽，也不是一些水過鴨背式的展覽，而是認真去總結中國改革開放四十多年發展和成就。中國有很多成功的故事，例如的種植專家袁隆平的雜交水稻如何解決中國糧食的問題，也值得好好說說。

把成就專館設立M+是對的，因為M+烏利・希克（Uli Sigg）的購藏本身就是中國傷痕藝術。後文革時期出現的傷痕文學用文字記錄文革帶來的傷痛，而烏利・希克的購藏是後六四時期中國當代傷痕藝術，是一個很好的社會科學研究，研究那時候北京當代藝術社群心態對當時中國社會的不滿。這些作品是西方喜歡看見的，西九經常強調M+的國際性，但若M+顯示的只是一個負面的中囯，就不能夠全方位反映那一個年代中國藝術和社會的全面真實狀況。

M+作為香港公共文化投資，它必須要保持一種公共性多元和全面性。在M+設立國家發展成就專館，將會令M+有更大的吸引力，也讓國際社會，尤其是海外旅客，多了解和認識中國成功背後究竟有什麼原因。

M+有中國當代傷痕藝術、有當代藝術、如果加上國家成就展，就展示了香港真正多元開放，不只是單方面去推動傷痕藝術。這種陰陽調和平衡就是香港未來中外文化交流中心的發展特色，不要走向極端，而是走向全面、正常、有系統的狀況。所以我建議文體旅局在M+設立臨時國家發展和成就專館。在一個現有建築空間裏設立展覽專館，並不困難，相信一年之內便可以開展。並同時間物色一塊土地，例如在中環海濱或西九文化區內，正式興建一座具規模的國家發展成就專館。以北京的中國國家博物館為例，總建築面積近20萬平方米，香港也需要根據這個規格，才能達至國家級博物館的標準。

文體旅局目前提出的國家發展成就專館搬遷重置建議並非最理想，但提出設立絕對是好事。特區政府不妨考慮在M+設置臨時專館，為期十年，同一時間覓地興建永久專館，相信比現時方案更實際和可行。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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